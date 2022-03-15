“妖镍”作怪 让青山的增长奇迹绊了个大跟头

来源：路透社

青山控股集团对镍价的押注适得其反，加剧了镍价的波动性，公司实控人--中国富豪项光达不得不想办法解救公司以摆脱危机，镍是电动汽车行业不可或缺的一种金属。

上周镍价飙升至每吨100,000美元以上、并迫使伦敦金属交易所停止交易后，作为世界顶级镍生产商之一的青山控股面临空头仓位的巨大损失。

青山控股必须现金结算未平仓的空头头寸，金额可能高达80亿美元，不然就得证明其有足够的镍来进行实物交割。

一位熟悉此事的消息人士告诉路透，中国政府可能会出面营救青山控股。中国可以用一些高品位镍储备换取青山生产的低品位镍生铁(NPI)，以帮助公司达到LME要求的品质标准。两位分析师表示，中国国有镍库存估计有10万吨左右。

青山和中国国家粮食和物资储备局没有回应置评请求。

在以往的市场剧烈波动中，也可以看见青山的影子。

去年，该公司出乎意料地宣称将向电池材料制造商提供高冰镍，以一种成本更低的方式提高电池级产品供应，可望解决电动汽车的一个关键瓶颈，这引发镍价大跌。

青山去年开始建立空头头寸，押注价格会下跌。这一赌注在一定程度上适得其反，因为俄罗斯入侵乌克兰使金属价格飙升，给包括青山在内的大规模空头持仓者带来压力。

伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)的首席镍分析师Angela Durrant说：“市场意识到(青山)要采取行动，但他们可能行动得太早了...早了一季左右，没有人料想到乌克兰的情势演变。”

青山暗示，外资可能在推动镍价上涨。

“老外的确有些动作，正在积极协调，”第一财经日报3月8日援引项光达的话说。

一位知情的矿业消息人士告诉路透，市场波动对青山的印尼业务没有影响。

对印尼来说，青山是实现其成为电动车电池原料一站式商店这一雄心的一种途径，该公司以闪电般的速度推进项目。西方公司经常私下里抱怨青山在印尼获得的准入和资源。

“印尼政府雄心勃勃，他们想建立电动汽车电池中心。所以这个行业获得政策支持，”该消息人士说。“我们受到了疫情的影响，但没有受到这次(逼仓事件)的影响。”

青山还被视为中国“一带一路”倡议在东南亚的一个典型代表。

与私人控股的青山形成鲜明对比的是，中国国有企业牵头的几个备受瞩目的项目由于定价过高、腐败和债务可持续性问题而被搁置。

市场颠覆者

青山控股于1988年在温州创立，最初从事不锈钢生产和汽车门窗制造。

但随着现年64岁的项光达在2009年开始探索印尼市场，它的命运发生了变化。在接下来的10年里，它以低成本的镍生铁震撼了全球镍业。

该公司在世界最大的镍生产国印尼建立了设施，涵盖从硫酸镍到高冰镍等的生产，高冰镍是一种可用于不锈钢和电池的中间产品。

青山正在领导印尼的两个主要镍矿中心，包括印尼综合产业园区青山园区，该园区雇用了40,000多名员工，占地2,000公顷，有一个机场、多家矿物加工厂、一个港口和一座行政酒店。

该公司计划今年生产85万吨镍当量，2023年生产110万吨。

“2015年时那里还什么都没有...所以他们做的事情真的很令人称奇，”Durrant说，“摆脱中国较高的电力(成本)，把所有东西都转移到印尼，对他们来说是神来一笔。”

业内将这一成功的大部分归功于项光达。

堪培拉的独立镍矿顾问Steven Brown在2014年花了两天时间与项光达一起参观了青山的生产设施，他这样评论项光达，说他被认为是市场颠覆者，可以“在全世界掀起风暴”。

并称项光达反对高镍价，并致力于成为低成本的镍和不锈钢生产商。

“我认为这次危机并不会导致青山的战略发生太大变化，”他补充说。

市场消息人士称，尽管青山已经削减了风险敞口，但不太可能完全覆盖其所有头寸。

中国证券日报3月9日报导称，青山通过将旗下高冰镍置换国内金属镍板，已调配到“充足现货”进行交割。

LME允许交付包括镍板和镍豆在内的阴极镍。

“市场上没有多少现货镍产品，青山想要获得10万吨甚至都不太可能，”广东一位不愿透露姓名的分析师说。