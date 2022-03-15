港府要遏阻疫情出现最坏情况

来源：明报

明报社评

第五波疫情高位横行，中大医学院数学模型推算，每日证实感染人数，5月底才有望回落到约千人水平，估计此波疫情最终可能有接近500万人染疫，约7000至9000名患者死亡，意味疫下亡魂比目前水平还要再翻一番。流行病学模型，建基于一系列前提假设，评估可能出现的最坏情况，最终会否成真，则跟防疫控疫工作息息相关，当局需要采取强而有力措施，干预疫情发展轨迹，市民也不应该抱有染疫宿命难改的想法，甚至误以为“现在主动染疫更佳”。政府调度医疗资源提升诊治能力，各类抗疫物资亦陆续到位，当下香港抗疫工作，最大问题仍是人手，政府必须想办法。

控疫救命事在人为

专家意见切忌曲解

根据卫生署数字，第五波疫情累计至今，已有超过73万人感染，逾4200患者丧生。比起本月初单日逾5万人感染的数字，疫情几何级数上升势头似见停止，惟未必人人都有呈报阳性快测结果，实际感染人数料比官方数字高出一截；就算此波疫情真的已经见顶，亦不代表一定迅速回落。过去数天，新增感染个案一直维持在二三万宗，诚如卫生防护中心所言，现在是高位横行，何时回到4位数字，仍是未知之数。

疫情肆虐人流大减，中大医学院的数学模型推算，过去14日，市民“出行指数”约为45，差不多降至历史低位。按照过去4波疫情，有关指数跌至40至50，疫情便会回落，然而此波疫情病毒扩散之广，亦是前所未见，倘若公众掉以轻心，失去保持社交距离耐性，不排除疫情有反弹的可能。根据中大医学院的数学模型，第五波疫情虽已见顶，但感染数字未来两至三周将维持于高位，估计5月底至6月初，单日感染人数才能回落到约千人，若要降至约百人，更要等到6月底至7月初，全港实际感染人数累计将达到450万至500万，意即约三分之二口染疫，死亡人数更可能多至9000。

流行病学模型推算，乃是根据病毒传播情况，以及一系列前提假设而得出，官民做什么不做什么，可以影响疫情走向与结局，不应以宿命态度看待模型。上月初，港大医学院根据当时数据推算，假如既有社交措施不变，疫情高峰期将于3月中至月底出现，一日近3万人感染；未几研究人员发现社交措施遏疫力度不足，旋即调整模型，警告若不实施类似封城措施，疫情高峰将于3月初至月中出现，累计死亡人数则取决于一系列因素，包括会否禁足14天、能否急增牀位和及时广泛使用冠病特效药等，少则3700人死，多则超过5000人。现在回看，有关评估依然低估了疫情，惟这不一定是模型有问题，而是当局控疫及诊治工作处理差，导致死亡人数比推算为高。

这次中大的疫情模型推算，惨烈程度比港大的更甚，各方必须阻止最坏情况发生。政府需要采取强力措施，减少重症死亡，社会上下亦要齐心作战，不能对疫情抱有不切实际想法。有饮食业代表称，港大之前一项针对第三及第四波疫情的研究，显示晚市禁堂食等措施，对降低病毒繁殖率无影响，云云，要求放宽食肆经营限制。港大医学院长梁卓伟急忙澄清，第三第四波疫情的病毒株，传播力远不及现时的Omicron，将研究结果用来分析现状并不恰当。第五波疫情规模之大，跟之前两波根本不能相提并论，无论港大还是中大专家所作的评估，均认为严厉社交限制需要维持一段时间，业界要以大局为重。

另外，疫苗可预防疾病科学委员会主席刘宇隆日前提到，科学文献指出感染冠病者，抗体等于至少打了一针，自然感染得来的免疫力，比接种疫苗更好。有关说法旨在说明，已打两针的感染者康复后毋须再接种，绝不能曲解为“主动染疫是好事”。Omicron不是普通流感，未打针感染，体弱者有死亡风险；就算打齐针，感染者检测回阴后，也可能有“长冠病”症状，持续气喘咳嗽长时间。欧美一些民众将冠病当成流感，搞所谓“水痘派对”，以为主动染疫更好，最后恨错难返。为了合理化个人取态，曲解专家意见、引喻失义看待研究，可以相当危险。

流行病学模型，旨在推算疫情可能走势，政府的工作，则是要尽力干预疫情自然发展轨迹。香港疫情沦陷，现阶段要先聚焦减少感染、重症及死亡。内地助港抗疫，各式支援物资陆续到位，特区政府向外采购的口服冠病特效药也分批运港，政府可以集中医疗资料拯救病患，可是“三减”要奏效，除了有硬件、有物资，更要有人手。

抗疫物资陆续到位

人手问题急待解决

全港数以十万市民染疫居家隔离，政府居安抗疫热线每日收到超过1万宗求助，唯有大量增加人手，才能增加热线；政府向居家隔离者派发医疗物资，受限于人手不足，同样无法于全球18区全速推进，当局应尽快跟本地大型非政府组织及制服团体商量，看看有没有方法动员更多人参与派发物资，至于医疗人员及护理长者人手，则要多靠内地支援。中大流行病学模型推算，本港单日新增感染个案，或要等到7月初，才能回落到约百人水平，香港不能守株待兔，就这样乾等多月，政府必须看准时机，当感染及死亡个案皆见显著回落、隔离设施有力应付时，就要落实全民强检，加快结束疫情。