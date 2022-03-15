战火困扰俄乌粮仓 恐酿全球危机

来源：明报

俄罗斯入侵乌克兰不但造成大量平民死伤，还引发全球粮食及化肥价格大幅上涨，带来粮食短缺危机。俄、乌供应全球约四分之一谷物，战火已影响农作物生产和包括黑海路线在内的出口，同时导致化肥价格急升，专家及业界人士警告，农民将买不起肥料，问题可能持续至今年底，势将损害今年收成。俄罗斯煤炭及化肥大王梅利尼琴科表示，除非乌克兰战争停止，否则全球粮食危机迫在眉睫。

50岁梅利尼琴科（Andrey Melnichenko）经营煤炭和化肥生意，身家估计达180亿美元，为俄国第八大富豪。他周一接受路透社访问时说：“乌克兰事件真的很悲惨。我们迫切需要和平。”他表示，受这场危机殃及的包括农业和粮食，战争“已令化肥价格飈升，农民将买不起”，粮食供应链继新冠疫情后再进一步被打乱，他推测战事会令欧洲食品价格通胀更甚，“很可能致世界最贫穷国家粮食短缺”。

北非现恐慌性抢购 穷国恐缺粮

乌、俄都是基本食品主要出口国，有“欧洲面包篮”之称，两国在小麦、大麦、向日葵和玉米等许多重要谷物和油籽的出口量皆位居全球前五。很多国家本就仰赖俄、乌的农作物，例如黎巴嫩、突尼斯和也门等北非和中东国家所需的大麦和小麦等谷物，有逾五成来自俄、乌。欧盟、中国，以及包括埃及、利比亚等北非国家，也从乌克兰入口大量粟米。惟战争冲击农作物生产、运输及关系外销的黑海港口正常运作，求过于供推高了价格，3月7日小麦期货价格在芝加哥交易所飈升41%，涨幅为60年来最高。

英国国防部昨日指，俄罗斯已在黑海沿岸建立海上封锁，阻隔乌克兰国际海上贸易。法新社报道，北非各地粮食价格自俄军侵乌前就开始攀升，近日部分地区更出现“恐慌性抢购”，消费者囤积面粉、粗麦粉等主食。

乌克兰主要食品供应商MHP总裁里奇（John Rich）担心战事不能在一两周内停止，将错过重要的春季播种，影响乌克兰乃至全球的谷物和植物油供应。联合国粮食及农业组织警告，今年乌克兰将有多达三成农作物无法种植或收割，俄国出口农作物的能力亦碍于国际制裁变得不明朗。联合国世界粮食计划署署长比斯利日前警告，这情况将对全球最贫穷人口造成灾难影响。

天然气价飈 再削弱肥料产能

国际化肥价格亦因战事被推高，其一因素是俄国化肥占全球总产量13%，是钾肥、磷酸盐和含氮肥料的主要生产国。惟本月早前俄罗斯贸工部要求国内化肥生产商暂停出口，在应付国内所需后只供应与俄罗斯“友好”的国家。破纪录的天然气价格进一步削弱肥料生产商的产能。如跨国公司雅苒国际（Yara International）把欧洲的氨和尿素产量削减至产能的45%，其总裁预计此举将对全球粮食供应产生连锁反应。