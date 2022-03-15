美国制裁俄罗斯　中国中立现两难

来源：香港01

作者：倪文迪

俄罗斯入侵乌克兰的战争持续，西方的经济制裁愈来愈多。如果西方以制裁作为阻止俄罗斯入侵的手段，理应对和谈展示诚意，也应该为制裁设定解除条件。但上周末，纵使俄罗斯与乌克兰双方都示意和谈有正面发展，西方国家对此并没有多热切的回应，更没有在制裁方面松口气。而且欧洲已准备长期计划摆脱对俄罗斯能源的需求，这些都代表西方很可能打算一直维持制裁。

另一边厢，俄罗斯也感觉到不可能指望西方解除制裁。周一（14日），俄罗斯副外长韦尔希宁（Sergey Vershinin）表示俄罗斯不会要求美国和欧盟解除制裁，因为来自西方和世界各地的压力不会改变俄方路线。这也反映了俄罗斯对解除制裁没有期望。

对于西方与俄罗斯的矛盾，不少国家夹在一个中立妙微的位置，包括中国、印度、中东等非西方国家大多还未参加到制裁行列。然而，美国似乎有意将这场对俄金融战，扩展为一场要求其他国家站队的新冷战。而作为美国头号对手的中国，面对的压力愈来愈大。

美方大力压缩中立空间

自俄罗斯开始入侵乌克兰后，美国已经频频警告中国不要帮助俄罗斯。在过去两个星期，美方的口吻尚比较轻，白宫发言人普萨基（Jen Psaki）曾数次在发言时警告中国如果不遵守西方对俄罗斯的制裁，西方将会采取措施。此时的重点仍为遵守西方制裁，而中国方面虽然对此反对，但中国大型国有银行等都先后表示会遵从西方的制裁令，美方也表示暂时未有看出中国不遵守制裁令的证据。中国尚可以在不抵触西方禁令的情况下保持中立。

但上周美国开始不断将这个中立空间压缩。周日（13日），美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）再次警告，若中国协助俄罗斯规避制裁，将面临后果。他说已告知中国，美方不会任由其他国家补偿俄罗斯因经济制裁承受的损失。这警告提到的并不只是中国是否有遵守美方的制裁，更扩充至中国有否提供帮助补偿俄罗斯的经济损失。

即使中国没有在美国禁令之内，但美国可以随时指控中国继续与俄罗斯交易便是在帮助俄罗斯，并要中国承担后果。沙利文将于周一与中国中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在罗马会面讨论中美竞争与乌克兰局势，他于此时机发言，显然是发出重要警告。

中国与乌克兰和俄罗斯都有频繁的商业往来，而俄罗斯显然更愿意信任中国多于西方国家，本来中国可以利用其中立地位发挥更好其影响力，尽快着实地解决战争的问题。但西方的目标似乎不在于战争是否终结，而是要长期而全面地孤立俄罗斯。而不愿意配合的国家，也有可能成为其打击的对象。

还能避免新冷战

中国一向反对冷战思维，不认同于壁垒对立的国际关系观。然而，乌克兰危机反映了，美国为首的西方集团留给中国以至于其他国家的中立空间愈来愈少，中国反对新冷战的态度很有可能受到现实政治的打击。

中国如果配合美国打击俄罗斯，那唇亡齿寒，也帮忙巩固了美国单极霸权的地位，他日美国再在台湾海峡挑起争端，到时中国便更加孤立无援。中国反抗的话，又可能被美国攻击为帮助俄罗斯入侵的帮凶，并号召西方制裁中国。两者似乎都无可避免地会成为一场新冷战。

去年3月，杨洁篪与沙利文见面时，杨洁篪凭一句“中国人不吃这一套”而令人印象深刻。面对美国的进一步政治压力，中国要做到“不吃这一套”亦只有尽力留住灰色空间，扩大与其他国家的多边合作，并且努力掌握包括半导体在内的核心技术。