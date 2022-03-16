来源：联合新闻网

作者：汤绍成

乌克兰战争已进行逾两周，战况激烈，谈谈打打，尚无停止的迹象。在这段时间当中，各相关国家的态度与立场都已表露无遗，形成一个俄乌的战场现形记，而这也正可视为一个阶段性的总结。

首先，美国从搧风点火到投鼠忌器，难辞其咎。1998年5月，美国参议院正式批准了北约扩张政策，以至于自1999年至2020年，就有14个中东欧国家以及前苏联加盟共和国加入，目前只剩下乌克兰与白俄罗斯两国成为欧俄之间的缓冲区。

其中在2008年四月，北约在罗马尼亚首都布加勒斯特召开峰会，计划邀请乌克兰及乔治亚加入北约，当年八月就爆发了俄乔战争。但在2019年，乌克兰仍把加入北约与欧盟写入宪法。

在此次俄乌战争爆发后，拜登总统却直言他只有两个选择：制裁与世界大战，因而只提供军援，造成乌克兰当前的惨状。但从另一角度观之，当这些中东欧国家有意加入北约时，美国也没有立场阻止，因而这只能被视为是一种结构性的矛盾与冲突。

再者，俄国从忍无可忍转而肆无忌惮。在开战前，普京多次与西方国家协商有关北约东扩事宜未果。至今乌克兰虽未加入北约，但却早已接受其武装，以及去年竟有2万北约军事人员进驻。再加上乌国内部残害俄罗斯人的惨状频传，因而引发俄国大举进攻，甚至威胁使用大规模杀伤性武器，震惊全球，形成必要之恶。兹不论普京的功过得失，目前已造成全球能源与股市以及原物料的波动，以及惨重伤亡与难民悲剧。

欧盟国家见状，只能自立救济。由于多半欧盟国家对于俄国能源的依赖性高，因而对抗与回旋的空间较小。继欧盟外交政策负责人博雷尔（Josep Borrell）日前强烈支持中国在俄乌战争中进行调解，并认为没有替代之后，三月八日，德法两国领导人朔尔茨与马克龙与习近平视讯通话，也有意邀请中国出面斡旋，并获得中方善意回应，现在可能在谈判细节问题。

其次，就是乌克兰惨遭遗弃。乌国首先要求西方国家在战事爆发前就制裁俄国，甚至立即加入北约与欧盟，以及退一步在乌克兰上空建立禁航区，以避免俄国轰炸。但这些诉求全遭西方国家婉拒，而只愿意提供武器与人道救助，主因不愿与俄罗斯正面对决以酿成大战。如今，虽然乌克兰奋力抵抗，但仍已同意暂不加入北约，以便谋和。

还有，就是中国蓄势待发。北京一贯保持不干涉别国内政的态度，此乃其外交政策的核心原则。基于中俄与中乌的友好关系，此次中方既没有谴责俄国，也没有纵容战事，还重申了对乌克兰主权完整的坚定支持，并在对联合国谴责俄罗斯入侵的决议中，两次投下弃权票，以便在俄乌之间取得平衡。

其实，欧洲议会去年暂停审议“欧中投资协议”，还通过一些有关新疆等议案，导致中欧关系恶化。若中方出面调停，自然也还要与美国的对台政策有关，比如美国国会同样通过一些反中友台的议案，再加上美国对台军售以及美中贸易纠葛等等，都可能是中方期盼有良好回馈之处，因而待价而沽。但面临难民的人道危机，北京已然做出正面回应。

最后，台湾尤应引以为戒。看到乌克兰的惨状，以及北约国家的袖手旁观，执政者必然点滴在心头，故只能强调台湾与乌克兰不同，以便转移焦点。其实核心问题是，政府确实应当改弦更张，不要顾此失彼。正如国防部长邱国正所言，一旦作战，大家都很惨，就算胜利也是惨胜。故应从“抗中保台”的策略转为“反战爱台”，以谈判代替对抗，才是真爱台湾。

作者是政治大学兼任教授