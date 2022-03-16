俄乌战事美拖华落水 大国博弈阴霾罩港股

来源：明报

明报社评

世界经济前景不明，环球市场波动，恒指连续两日暴泻过千点，万九点关口失守，中国概念股跌幅尤其惊人。大陆多省出现疫情、监管风暴再起，固然令恒指受压，但地缘政治和大国博弈因素，对港股影响似乎更大。俄乌战事持续，华府欲逼中方站边，扬言北京有意军援俄国，摆出制裁中国的架势，北京则强调中方有权维护自身正当合法权益，反对以虚假信息抹黑中方立场。俄乌战争牵动国际格局，俄美踏上全面对抗不归路，但求达到目的，未必再计较手段，国际政治经济变数益发难测。中国成为俄罗斯经济救命草，华府为了打击普京，会否以制裁等手段向北京施压，唯有静观其变。外围风高浪急，香港内忧外患，只能做好自己，先解当下疫情危机。

制裁威胁牵动市场

甚于疫情监管风暴

港股积弱多时，近日更出现断崖式下跌，恒指昨天收市报18,415点，是近5年低位，一个月以来，累计已挫6300点。香港疫情惨烈，大陆多省本月亦相继爆疫，全国录得逾1.5万宗确诊，以吉林省最严重，一日新增3000宗确诊个案，当局禁止省内人士跨省跨市流动，形同“封省”；广东亦见疫情，深圳东莞要封城，市场关注大陆疫情，另亦紧盯监管风暴发展。外媒盛传科网巨头腾讯旗下的微信支付违反《反洗钱规定》，或面临破纪录的罚款，消息亦令一系列科网股受压。

促进经济内循环及共同富裕是国家发展两大策略，目的是推动社会经济转型，壮大中产阶层，由消费拉动经济。两项策略皆强调扩大中小企发展空间，中国大陆加强监管反垄断，科网巨头短中期受压在所难免。疫情方面，大陆抗疫模式一再证明高效，去年12 月西安爆疫，官方累计逾2000宗确诊，不出一个半月，疫情已扑灭。当然，吉林省今波疫情，明显比西安严重。国家卫健委提到，近期部分地区疫情上升速度较快，不过各地应对工作正有力有序推进，疫情整体仍属可控状态。究竟是Omicron厉害，还是大陆雷厉风行抗疫手法更胜一筹，应该很快有答案。

比起大陆因素，恒指近日急插，更大程度受地缘政治和大国博弈影响。俄军入侵乌克兰，环球市场波动，西方阵营严厉制裁俄罗斯，包括将俄罗斯众多银行踢出美元国际结算系统、冻结俄罗斯央行一大笔资产，美英其后更禁止俄国油气入口。连串制裁对俄国经济的冲击固然巨大，对欧美以至环球经济亦有一定影响，油价波动尤惹关注，欧美通胀加剧，滞胀风险上升，华府为纾油价压力，竟然一度找口中的独裁国家委内瑞拉磋商，令人侧目。俄罗斯踏上战争不归路，会否因为制裁而在短期罢兵，乃是一个疑问，不排除克宫认为横竖都要制裁，不如增兵硬攻，挟战场胜果再跟西方谈判；同样，华府显然亦决意押上更多注码，要搞垮俄罗斯与普京。中国是当下俄罗斯经济的救命草，华府亮出制裁牌，欲逼中国与俄切割，香港股市出现震荡亦属必然。

俄乌战争或令俄国西方陷入新冷战。回看冷战时代中美苏三角关系，白宫克宫关系恶劣，对中国来说往往是战略机遇，惟此一时彼一时，华府相信不会因为对付俄罗斯，改变视中国为头号挑战者的敌对态度，昔日“联华制苏”做法料成绝唱。美国证交会上周把5家中概股列入有退市风险的临时名单，分析预料名单稍后将扩大，“金融脱钩论”添柴加薪，再次突显美国对华敌意，本港中概股受压，及至周末，美方“匿名官方消息”向英美媒体密密吹风，未提任何凭据，扬言中国正考虑为俄国提供军事支援，暗示华府会有所行动，更成为本周港股暴跌导火线。

美俄为目的不择手段

外围难测港先除内忧

俄罗斯经济陷困要靠中国，可是普京向以俄军为荣，寻求中国军事援助之说实属匪夷所思；从北京角度，中俄关系是紧密战略合作伙伴，虽有抗衡美国之意，但肯定不是军事联盟。西方严厉制裁俄国，将中俄视为一伙，但其实多个与美俄皆有合作关系的国家，包括沙特阿拉伯、土耳其、印度等，皆没有与俄割席，印度还打算向俄国增购廉价石油，美媒指华府无意阻挠。中国反对西方单方面制裁俄国，但各方普遍同意，中方并无做出任何直接违反西方制裁规定的行为，美英针对中俄关系做文章，所谓“中国军援论”，某程度只是美方要将中国拖落水，欲逼中国与俄割席。

中央外事办主任杨洁篪与美国国家安全顾问苏利文，周一在罗马会晤长达7小时，乌克兰问题是焦点，会议细节无从得知，观乎中美会后说法，苏利文警告中国若助俄国规避制裁“将有后果”，杨洁篪则强调中方致力劝和促谈，坚决反对任何散布不实信息抹黑中方立场的言行。可以相信，北京将设法避免给美方留下任何制裁口实，可是美国为了打击俄罗斯，定想阻挠中俄经贸往来，华府砌辞制裁一些中国企业和银行的可能无法排除。未来一段时间，地缘政治和大国博弈阴霾，将持续笼罩香港股市，俄乌战事发展，中美、俄美外交角力，国际油价与欧美通胀走势，都会牵动投资者情绪，股市容易大幅波动，外围因素无从左右，现在香港唯一能做的是尽力遏制疫情，先处理好内忧，为实体经济逐步恢复创造条件。