中联办为何派抗疫小分队“直插一线”？

来源：香港01

作者：黄舜炀

中联办13日晚公布，先后派出两支抗疫小分队“直插一綫，了解实情”，就抗疫工作与特区官员及有关方面密集会商，以“支持政府履行抗疫主体责任，推动中央援港抗疫项目和举措落地见效”。有关做法确实不常见，加上国家主席习近平、国务院副总理韩正、港澳办主任夏宝龙等分别作出指示，又派出高级别专家梁万年来港支援，在社会仍未走出泛政治化的情况下，坊间难免又有杂音质疑“干预特区事务”；然而，这种说法无疑是倒因为果，完全忽略特区政府的抗疫失败才是中央积极助力的主因——而且，中央各层级机构由始至终表现克制，向来强调特区政府应该负起防疫抗疫的主体责任、“只要香港有求，国家必定有应”。

事实上，自从中国国家主席习近平于2月16日发出的“总动员令”，要求港府“要切实负起主体责任，把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务，动员一切可以动员的力量和资源，采取一切必要的措施”之后，特区政府的抗疫思路明显出现转向，例如特首林郑月娥每日亲自率领高级官员主持抗疫记者会、终于愿意拨出资源对院舍进行“闭环管理”、要求私家医院携手抗疫等等。

习近平一声令下，港澳办主任夏宝龙至今已经召开八次支援香港抗疫工作协调会，定时跟进援港专班工作进度、及时根据中央决策和疫情实况调整部署；而中联办主任骆惠宁则更加在地推进协调工作，例如上月中旬主持香港社会同心抗疫行动会商会会议，一举公布16项动员商界的抗疫举措。至上周全国“两会”召开期间，主管港澳事务的国务院副总理韩正会见港澳政协委员时，也特别关切香港疫情，尤其询问私立医院是否拒收新冠病人。而中央援港防控专家组组长梁万年来港视察，建议将抗疫方向明确调整为“三减”（减少感染、重症和死亡）和“四个集中”（集中患者、集中专家、集中资源、集中救治），不但获得各界专家认同，也在一定程度上改变特区政府本身的犹豫不决。

不难看出，尽管中央非常切实关注香港疫情窘境，但仍谨守“一国两制”原则，始终要求肩负“港人治港”使命的特区政府切实负起防疫抗疫的主体责任，自己则致力从多方面进行深入了解、提供深度协助。在这样的背景之下，可以说，中联办的“抗疫小分队”是“总动员令”的一种延续，正如公告所言，“围绕方舱医院建设与使用、抗疫物资接收发放、上水屠房复业、专家组开展工作、安老院舍长者疫苗接种和隔离救治、抗疫热线电话使用等，意谓支持香港抗疫，推动中央援港抗疫项目和举措落地见效。”

不过，在社会仍未走出泛政治化的情况下，坊间难免又有杂音质疑有关举措是在“干预特区事务”。然而，这种说法无疑是倒因为果——完全无视中央之所以出手相助，根源在于特区政府此前的抗疫思维混乱和策略失效，导致感染、重症和死亡人数节节上升。

事实上，由于中央表现克制，无论对港府抗疫工作有多不满，现阶段也只能不断重申“特区政府需要负起主体责任”、“只要香港有求，国家必定有应”云云，并对港府在人力物力方面的请求“照单全收”；然而，即使在中央加大力度的扶持之下，特区政府的抗疫思路已经相对清晰，但执行工作明显仍有很大进步空间，所以市民普遍仍然不太满意当局表现，坊间甚至有不少声音希望中央更加积极介入、甚至直接指挥抗疫工作。

无论是中央领导的苦口婆心，还是中联办的“直插一线”，无疑都在鞭策特区政府应该做好防疫抗疫的“份内事”。但问题是，当特区政府仍然未能竭尽全力展现“一个都不能少”的决心和斗志，中央到底还可以忍耐到什么时候？而当中央忍无可忍，更主动地介入甚至直接指挥香港抗疫工作——从一方面来看，相信凭当局的高度动员和执行能力应该能够迅速压制疫情，但从一方面来看，是特区政府失责，那无疑是中央不乐见的。