乌俄再三谈判　政治正确下的妥协之难

来源：香港01

作者：倪文迪

俄罗斯与乌克兰的视像谈判计划于周二（15日）恢复，俄罗斯总统普京及乌克兰总统泽连斯基或会举行元首会面。乌克兰总统顾问亦表示，两国可能在不迟于5月达成和平协议。这场震惊欧洲以至世界的地区战争能否尽快划上句号？

毫无疑问，谈判非常之难。须知道泽连斯基上任总统后，已经曾在德国及法国安排下与普京会面，是为诺曼底模式。至去年12月，俄罗斯亦与美国政府直接外交沟通，寻求就乌克兰的外交及军事地位等问题达成协议。惟所有努力都未见成果，引发了2月24日以来的俄罗斯入侵乌克兰战争，生灵涂炭。

在俄罗斯的枪炮口以及欧美国家的经济制裁威胁下，俄罗斯与乌克兰已进行至少四轮谈判。虽然目前外交所知不多，但估计讨论内容包括了东部顿巴斯地区的地位问题、克里米亚的地位问题、乌克兰加入欧盟或北约的可能性，以及乌克兰的军事及核设施等。至于更广泛而言，俄罗斯肯定希望就北约及欧洲安全机制与欧美谈判，包括将北约的驻军向西退回、美国撤走在欧洲的核武等。

俄乌欧美皆须作出让步

以上种种议题，全部都相当棘手。以顿巴斯及克里米亚为例，既因为国际规范不承认如此武装分离的做法，乌克兰人民亦很可能会视领土的失去为丧权辱国，故此基辅政府很可能只能回到《明斯克协定》的基础，承认东部自治但坚持主权归属乌克兰。又如北约，美国与欧洲国家既有核保护伞的盟友关系，美国单方面难以撤走核武，令欧洲独自面对俄罗斯的威胁。

在此等实际局限下，俄罗斯与乌克兰及欧美要达成共识，必须各方都有所让步。例如西方要让俄罗斯相信，北约不会向东扩张至乌克兰，在措辞上要修正以往所高举的乌克兰外交政策自主、北约门户开放的原则。俄罗斯及欧美的军事部署亦须各退三里，换取对方的安全信任。

然而，目前西方社会不少人将普京说成是希特勒，是大魔头，试想在此前提下，与俄罗斯妥协不就是与魔鬼妥协吗？而克里姆林宫对西方也相当敌视，在经济制裁的围堵下，甚至扬言乐得摆脱与西方的依赖关系。若然如此，俄罗斯在乌克兰以至欧洲安全机制上的让步，会否也被视为损害民族自尊的屈服？由此可见，和谈要有结果不只涉及技术问题，更要政治领袖克服民粹社会的政治正确。

而其实不只是乌克兰危机，在不少社会撕裂或冲突的议题上，双方容易各走极端，陷于与对方势不两立的社会氛围，任何的让步都会视为向魔鬼妥协。要真正承认社会不同持份者的需要及意见，肯定对立阵营的诉求的合理性，谈何容易？