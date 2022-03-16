从杨苏会看中国的和平角色

来源：中时电子报

旺报社评

中共中央外事办主任杨洁篪与美国白宫国安顾问苏利文在罗马举行了长达7小时的会谈，根据双方各自发表的新闻通稿，可以看到中美不但在乌克兰问题上难有交集，更在台海情势的各自表述中嗅到火药味。但是，对话总比对抗好，北京与美、欧、俄均维持高层管道，这就给中国大陆发挥建设性的角色留出空间。

沟通充足互信薄弱

此次杨苏会是去年11月拜习会后，中美首次举行的高层面对面会晤，原本美方希望今年1月在罗马举行，但因北京不满冬奥前美方政治姿态而作罢，这一拖就到了3月，刚好赶上俄乌战争爆发。所以，杨苏罗马会谈的主题应是中美关系，以及如何落实去年底拜习会的共识，乌克兰问题虽是热点，却非重点。

从中美关系的大架构看，此次杨苏会并非毫无成果，因为双方都强调了保持沟通对话的重要，这也是北京和华府的唯一交集。有媒体披露，杨洁篪和苏利文曾进行一对一的沟通，想必双方再次交换和确认了彼此的底线、诉求和重要情资。不过，无论是杨洁篪对美方“不要在危险道路上逾走愈远”的警告，还是美方在会前释出“中国向俄罗斯提供经援及军援”的消息，都显出此次会谈气氛之紧绷。

“沟通充足、互信薄弱”应该是当前中美政治关系的现状。一方面，北京与华府在元首、外交、军事、国安、经贸等不同沟通管道均运作畅通，近期美国驻北京大使伯恩斯正式履新、大陆新任驻美大使秦刚与美方各界互动热络，也可以看出中美都愿意加强交流理解。但另一方面，中美经贸谈判仍然卡关，未能有所突破，双方都还在概括承受特朗普时代贸易战的高昂成本，就反映出中美政治互信不足的外溢效应。

俄乌战争爆发后，美方披露曾透过多个管道向北京释放俄罗斯总统普京有意动武情资，已被陆方驳斥。无论上述情况是否属实，都折射出中美互信严重缺失的事实。更棘手的是，北京虽然基于地缘战略、意识形态、传统友谊等采取亲俄路线，但在俄罗斯与西方全面决裂，美欧对俄制裁已经打击到大陆经济、金融的情形下，北京高层陷入左右为难的境地。

受到俄乌战争的骨牌效应，在美上市的中概股3月以来市值蒸发逾2兆人民币，以陆资企业为主的港股也在1个月内从25000点直泻至19000点，再加上大陆疫情反弹，上海、深圳两大经济动脉再次“封城”，今年大陆经济能否维持稳定成长，已然变成影响中共二十大成败的关键。

对比美国煽风点火

从北京的角度思考，稳定、友好的俄罗斯有利于稳住大陆北疆战略情势，从而根本上巩固政权稳定，这是颠簸不破的历史经验。但现阶段大陆的核心国家利益也相当明确，那就是“外部环境和平、内部稳定发展”，唯如此才能保证中共党政领导制度的运转。北京应深知这个道理，如果完全对俄予取予求，而无视大陆与西方之间更加广泛的经贸联系，恐葬送改革开放的强国之路。因此，近期北京对俄乌冲突的态度，短期内的确是两头得罪，但若能把握时机，化被动为主动，仍有可能走出一条新路。

杨洁篪和大陆外交部长王毅近期都表态，愿意为俄乌劝和促谈、止战止乱发挥建设性作用。北京应凭藉自身较为超然的角色，扮演俄罗斯、乌克兰与西方之间僵局的“解局者”和“斡旋人”。俄乌战争爆发后，大陆国家主席习近平先与普京通话，后与法、德领导人视讯会谈，并与欧盟领导人对话，这些迹象都说明中俄、中欧之间具有互信基础。因此，北京一方面应该寻求西方暂停对俄制裁与俄罗斯停止军事活动的“止损点”，提出具体的政治解决方案，另一方面应同时发挥对俄、乌两国高层的影响力，促使双方对话谈判、达成和平协议。

大陆处于艰难、尴尬的国际环境，也影响到内部经济发展与稳定。但只要站稳核心利益，为调停俄乌冲突、重塑欧洲安全互信积极努力，就可以与美方煽风点火的国际形象产生鲜明对比。国际环境变了，中国大陆也强了，在强大国力基础上，扮演促进世界和平角色，是历史机遇。