俄乌战加剧美中竞争 提高两岸风险

来源：联合新闻网

作者：赵文衡

俄乌战争推高通膨，影响全球经济发展，但对台湾而言，除了通膨外，还须面对另一个由俄乌战争挑起的更大风险：美中竞争加剧。美中两国对俄乌战争采取的立场，不管在劝阻俄罗斯发动战争或实施制裁，都不一致。美国国家安全顾问苏利文日前警告中国，如果协助莫斯科大规模避开制裁行动，绝对会面临相关后果，正展现美中之间的深层矛盾。

美中两大强权竞争，影响广大且深远，几乎全球主要事件两国均无可避免的涉入，而且涉入的结果都会反过来影响两国竞争态势。对全球，特别是东亚，产生的风险相当巨大。尽管两国均非俄乌战争主角，但两国分别为俄乌双方背后主要资助者，虽然不能称代理战争，但两国早陷入“修昔底德陷阱”，俄乌战争无疑加剧双方的不信任，导致竞争更加恶化。

今年二月，中俄发表联合声明，支持俄罗斯对欧洲的立场，被视为同意俄罗斯开战的支票。战争爆发前，北京拒绝美国阻止俄罗斯侵乌的请求，并在战争爆发后，反对欧美对俄罗斯的制裁。这些作为均使欧美国家未来在制定对俄政策时，须连带对中国祭出预防性措施。甚至有些西方评论认为，防制中国才是防止俄罗斯侵略的根本。

另一个加剧美中竞争的因素是，各界将俄乌战争与台海情势类比。不管俄乌战争是否会增加台海开战的机率，它都会使美国联想到，在印太区域，战争并非遥不可及，尤其在台海，中国假想敌的角色将会被强化。西方国家在俄乌战争中无力直接介入，也凸显出事先防范战争发生的重要。

事实上，美中竞争加剧对台湾带来的风险，更甚俄乌战争本身。根据明日智库的研究，在影响第二季台湾经济发展的四类13项地缘政治风险中，预估会有37%来自与美中竞争相关的风险，34%才是源于俄乌战争，20%源自两岸冲突，另外有极小的部分来自中东国家历史冲突以及朝鲜试射导弹。若所有风险均实现，台湾GDP将因此减少3.5%，尚高于2008年金融危机减少的2.2%。其中仍是以美中竞争对台湾GDP减损程度最大，达1.55%。

在台湾地缘政治风险的频谱中，美中竞争与两岸冲突是相互连动的。不论哪一项风险增加，都会外溢至另一项，而使两项风险同时恶化。俄乌战争加剧美中竞争，将会拉动两岸冲突风险，台湾主要地缘政治风险可能因此同时上升。

截至目前，台湾经济整体上应是受益美中竞争。以往美中竞争多限于经济领域，例如贸易战与供应链重组，由于台湾在全球供应链的特殊地位，反而掀起台商回台投资浪潮，造就资讯电子业的荣景。但俄乌战争拉升的风险，将不止于经济层面，主要会在军事层面，军事层面的风险无疑会减损投资，对台湾经济发展有害无益。

俄乌战争逐渐加速国际体系阵营化，对美中竞争造成长远影响。首当其冲的台湾除了关注俄乌战事发展外，更应评估后俄乌战争时期，全球地缘政治转变与美中竞争新态势。焦点须放在美国是否强化印太地区结盟，及对中国协助俄罗斯逃避制裁，美国采取的反制措施。

作者是明日智库执行长

