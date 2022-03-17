制裁俄罗斯蕴酿国际新货币体系？

来源：香港01

作者：倪文迪

乌克兰危机引起西方对俄罗斯作出极严厉的经济制裁，几乎将其从西方体系中完全切割。其中一些制裁内容违反资本市场一直奉为圭臬的铁则，例如冻结、没收属于他人的财产违反了私产权的承诺等，都被认为将可能动摇到对现行金融体系的信用。而将俄罗斯切割出西方体系，例如将其踢出SWIFT交易系统，亦有可能迫使其找寻绕过美元的交易方法，长远可能打击美元的国际地位。

政治风险提高，可能对全球金融产生深远的影响，并打击美元或美债的信用，令它们很难再被视为“零风险”产品。美元在这场危机中很可能付出不可预期的代价。

耶伦：没有现行货币可以取代美元

自从2008年金融海啸以后，对于美元地位已有激烈的争论。作为美元地位最具体表现的储蓄货币数据显示，美元作为国际储蓄货币的比例在过去的20年的确有下降的趋势，从2000年的71%以上，下降至2021第三季的59%左右。不过这距离美元失去霸权地位仍有一段距离。

其中一个支持美元继续占据霸权地位的理论认为，尽管美元渐渐失去信用，但现阶段并没有一种货币足以代替美元。一方面，在国际交易成交比例中一度追近美元的欧元，在乌克兰危机中受到重挫。另一方面，人民币虽然有良好的发展势头，但尚在起步阶段，以储蓄货币比例而言与美元仍有颇大的差距。美国财长耶伦近日在回应有关于对俄制裁会否威胁美元时，便相当自信地引用这套理论，认为美元当下没有竞争对手，而且“很长的时间可能都不会有”。

新的金融制度

然而，这套理论认为金融体系会以同样的框架变化，由另一种货币取代美元，似乎犯上思考盲点。从历史角度而言，旧的货币体系终结，并非由另一种东西代替了原来的东西，而是出现翻天覆地的改变。当现实有需要时，货币体系并不会拘泥于“旧瓶新酒”的做法。例如对上一次出现重要货币体系改变的时候，便是美国取消金本位，放弃美元兑换黄金的做法。其改变并不是另一种东西取代了黄金成立新的本位，而是以国家信用为支撑的信用货币。美元的背后没有任何实物凭证，只凭国际社会信用这张美元能在国际大部分场合成为购买力的代表。

瑞银的经济学家Zoltan Pozsar近日就分析指出，维持美元的“信用”在乌克兰危机中受到严重打击，当失去信用的时候，市场会找寻一些有具体价值的东西作为依赖。他指出，市场属要相信一种东西有购买力，而一些普遍受到需求的重要资源将成为新的信用。以原油、天然气、重要金属等大宗商品为根据的新形态货币体系将会出现，取代由美元支配的货币体系。这表示即使没有东西可以取代美元在现行制度上的角色，但现行制度本身也并非永恒。

对于习惯了当下制度的我们，这也许有点难以想像。但简单而言，这与“金本位”的原理是类似的，市场需要货币背后有固定的保证才愿意相信，只是未来作为保证的可能不只是金，还有大宗商品。正如美元本身能成为国际货币的其中一个重要原因也是因为它作为多类大宗商品的结算货币。

由旧苏联国家组成的欧亚经济联盟近日宣布，正和中国研究如何制定一个独立的国际货币金融体系方案。其一体化和宏观经济部部长格拉济耶夫（Sergey Glazyev）指出，正在研究的新货币体系将以参与国本币和大宗商品价格指数结算。这某程度已经是将Pozsar的理论付诸实行。

港币与美元挂勾，而国际资金的流向也对香港有重大影响，因此美元地位的细微变化必然对香港有很大的意义。因此香港更应该要密切留意这个变化，并在可行的情况下积极参与新的货币结算体系。如果当多个货币体系在国际上运作，也许是香港发挥其作为中西桥梁的另一个历史机会。