当中国监管层各唱各调时 市场预期如何稳？

来源：路透社

作者：沈燕

陆港股市近期的持续暴跌终于招致国务院金融稳定发展委员会周三召开专题会议发声相扶。表面看俄乌战事以及全国大范围的疫情升级带来的不确定性导致投资人大幅抛售，但深层次的原因显然不止于此。

在受访的证券界人士和专家们看来，在稳经济的大前提下，部分监管机构出于监管需求在出台政策时容易各唱各调，结果这些初衷良好的政策一经组合结果适得其反，往往成为压跨骆驼的最后一根稻草。也突显在经济下压力加大的当下，“稳预期”的前提先“稳政策”。

“以这次股市暴跌为例，俄乌战事从2月24日就开打了，对原油等国际大宗商品价格的影响很明显，中国多次在很多场合强调能源保供稳价，强调粮食安全，但唯独没有对股市大跌作出预案”，北京一位不具名的大型券商高层称。

该人士表示，这一方面表明对资本市场的重视度不够，另一方面在中国已有证券稳定基金的前提下却没有作为，也突现部门思维的狭隘和缺乏担当。

他提到，此次股市下跌跟15年的股灾不同，那次是流动性出问题，这次除了战争、疫情外，跟美国对中国企业的打压有关，导致市场资金作空中资股，这是股市大跌的深层次原因。这也反映出在国际资本市场上中国缺乏定价权和话语权，一旦遇事中资股就被做空，中国投资者就被割韭菜。

这一观点也与另一位不愿具名的资深业内人士不谋而合。他提到，无论是股市汇市，当面临外部诸多不确定性时，监管部门的防范预案该出手时就出手，而不是临时征集“雇佣兵”救市。

“比如四大行或中石油跌破净值时，国家队完全可以出手，而不是任其一路下跌，这对维护市场信心很重要。”该位人士称。

中国国务院副总理、金融委主任刘鹤周三主持国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题，会议指出，在当前的复杂形势下，统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济运行在合理区间，保持资本市场“平稳运行”。

受刘鹤讲话提振，中国股债市携手上演“过山车”行情。沪综指周三收涨3.48%，恒生指数更是劲升9.1%，单日涨幅创2008年10月以来纪录；此前连续遭遇重挫的恒生科技指数则狂飙22.2%，为历史最高单日涨幅。

中国央行等监管层也迅速表态，坚持稳中求进，防范化解房地产市场风险，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，促进平台经济健康平稳发展，提高国际竞争力。

“稳预期”就是“稳政策”

金融委会议指出，“凡是对资本市场产生重大影响的政策，应事先与金融管理部门协调，保持政策预期的稳定和一致性”。国务院金融委将加大协调和沟通力度，“必要时进行问责”。金融机构必须从大局出发，坚定支持实体经济发展。

如果说股市对高层的喊话反映立杆见影，那么对于宏观和微观经济而言，在疫情卷土重来，原料、人工成本居高不下，市场需求疲弱时，政府大规模的减税降费虽是真金白银的支持，但稳定的政策更容易让他们有稳定的预期。

此前在北京的一个研讨会上，参会的专家们针对监管部门各唱各调，技术官僚，以及政策出台往往是部门利益高于国家宏观调控的整体需要表达了不同意见。

一位经济领域的专家表示，去年下半年中国经济放缓的原因，除了疫情因素、极端的气候外，推进绿色发展进程中对双碳目标的执行，在执行进程中对能耗的双控以及对平台经济和房地产双整顿，也给市场的预期、产业的发展都带来了影响。这导致过去中国经济上下半场各不一样，但总的趋势是在修复的路上。

“虽然政府也意识到了政策协调上有问题，但在中国目前的行政管理框架下，出台政策很难跳出部门思维”，该位专家称。

他表示，不可否认初衷是好的，但比如一说控制资本无序发展，结果所有相关的监管部门监管政策前赴后继一块儿出，最后是把该打击的不该打击的一锅端了，也说明中国的宏观调控手段仍有很大改进空间。

另一位发改委下属研究机构的专家就建议，重大政策出台的时候做一些评估非常重要，也非常有必要。结合着去年以来，特别是下半年出台的那么多的政策，可以视之为政策合成谬误、分解谬误。

“比如由于教育问题，由于平台反垄断问题，平台行业的金融监管问题，拉闸限电它带来的一些沉没成本等等，这一类公共政策的出台我们依托什么来评估，实际上好多企业死掉了,“该位专家称。

他表示，某些平台企业类似于阿里巴巴、腾讯，他们发展的速度慢下来跟这些政策有多大的关系？

中国总理李克强在今年两会的政府工作报告中就提到，政府工作存在不足，形式主义、官僚主义仍然突出，脱离实际、违背群众意愿现象屡有发生，的在政策执行中采取 “一刀切”、运动式做法。少数干部不担当、不作为、乱作为，有的漠视严重侵害群众权益问题、工作严重失职失责。一些领域腐败问题依然多发。