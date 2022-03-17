免除台海开第一枪的恐惧

来源：中时电子报

旺报社评

俄罗斯打破现代文明不会发生战争的迷思，颠覆了世界秩序及国家行为规范，台海不可避免成为下一个可能冲突“热点”，美国前国务卿基辛格早就以第一次世界大战的爆发警示台海的险恶。无论乌克兰战争如何收场，可以确定民进党“抗中保台”的危险性。

抗中保台具危险性

“美、英、澳联手迫使中国大陆开第一枪，对台湾发动有限战争，全球联手对付中国大陆，一个不稳定的中国将使其发展与国际地位倒退数十年”。这是去年出现的一篇文章，由于论点偏激，充满了阴谋论，当时并未受到注意，但最近在网络发酵，这就是乌克兰危机的立即效应，过去被视为不可能之事，可能成为活生生的事实。

中国大陆是否武力犯台？是过去几年国际社会最热衷的议题，美国军方高阶将领甚至提出2027年时间表，但多数学者专家认为可能性极低，但俄罗斯总统普京断然出兵乌克兰撼动了传统思维，不过各界判断不一。

一派认为，普京可以，习近平当然也可以，莫斯科的行动会使北京更大胆。特别是，美国领导的北约组织对俄罗斯都投鼠忌器，拒绝军事干预乌克兰战争，面对台湾，中国大陆在台海拥有绝对军事优势，美国却对台湾坚持“战略模糊”立场，将更助长中国大陆武统的可能性。至于西方国家采取的经济制裁，假如俄罗斯能承受，总体经济实力是俄罗斯10倍的中国更可自立、自助。

另一个观点则认为，俄罗斯的军事行动不如预期顺利，遭遇乌克兰的顽强抵抗，损失惨重，普京显然高估了自己的军力，低估了乌克兰的御敌决心，现在又面对严厉的制裁，将拖垮俄国经济，因此，记取俄罗斯的教训，中国大陆将不敢轻举妄动，否则一旦军事行动失败，将导致政权崩解。

中国大陆刻意避免将乌克兰危机与统一台湾挂钩，更不会因乌克兰战争而调整对台政策及统一进程。外长王毅最近对中国大陆立场做了最具代表性陈述：台湾问题与乌克兰问题有本质区别，没有任何可比性，最根本的不同在于，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题完全是中国的内政，乌克兰问题则是俄乌两个国家之间的争端。

民进党高层太好战

令人担忧的是，乌克兰与俄罗斯的战争并未改变两岸对立情绪与对抗路线的选择，台海战争的风险反而更高。中国大陆在联合国大会及安理会谴责俄国决议案中选择弃权，希望与俄罗斯侵略行为保持距离，同时间反对台独，坚持统一目标更为坚定。

王毅分别警告美国与台湾，纵容鼓动“台独”势力发展，挑战和淘空一中原则，严重破坏台海和平稳定，不仅会把台湾推向危险的境地，也将给美方带来难以承受的后果；以及民进党企图改变两岸同属一中，歪曲台湾的历史，割裂台湾的跟筋，到头来必将葬送台湾的未来，杨洁篪在和沙利文会面时，也提出相同的严厉警告。

反观台湾，蔡英文表示，“乌克兰与台湾的局势本质不同”，有信心维护台湾安全；民进党认为，拥有台湾海峡天险、位居第一岛链要津、全球生产链枢纽、以及台军防卫的意志及战力也不断提升，将可吓阻中国大陆侵略野心。台湾这次更从美国的抗中代理人，跳到第一线挥舞谴责、制裁俄罗斯大旗，除标榜自由民主价值、美台战略伙伴关系之外，更希望向国际社会彰显台湾独立性、主体性。

乌克兰陷入战火，台湾隔岸观火，政府官员言谈慷慨激昂，外交部长吴钊燮高调警告中国大陆不要错估形势，否则付出惨痛代价；副总统赖清德也表示，如中国大陆敢打台湾将是一国对抗多国，甚至整个国际社会。领导阶层充斥好战、不惜一战的思维，却罕见探讨如何消弭战争根源，确保台海真正和平安全。

台湾不是乌克兰，但战争造成的毁灭与灾难是相同的，“今日乌克兰，明日台湾”并非危言耸听，基辛格早就担心台海成为萨拉热窝，开第三次世界大战第一枪，领导人应有责任免除台海开第一枪的恐惧。大陆一再宣示和平统一方针不变，民进党拒绝统一，至少应对和平表态。