美中谈俄乌 台湾沦筹码

来源：中时电子报

作者：陈一新

白宫国家安全顾问沙利文14日与中共中央外事办主任杨洁篪在罗马会面。美方要求中方不得协助俄罗斯，并逼迫北京与莫斯科切割，中国大陆则要求美国在台湾问题上做出让步，作为交换条件。

上次他们二人是针对拜习视讯峰会与问题在2021年11月6日于瑞士苏黎世会面，双方并同意中美共管台独。这次他们选择在南欧的罗马会面，主要是苏黎世接近欧洲北部，可能会因为俄乌战争受到战火波及。

沙利文对杨洁篪下最后通牒，要求北京不得援助莫斯科规避制裁，并要求中南海与克里姆林宫做出切割，否则北京也可能连带受到制裁。虽然中国外交部发言人赵立坚并未提及交换条件，但是国际政治本来就是一种交换的关系。因此，杨洁篪提出北京最为关切的台湾问题要求华府让步作为回报，应是“合理的怀疑”。

综合各项情资与媒体报道，杨洁篪在台湾议题上提出四大要求。首先，公开要求美方遵守美中三大公报，包括《上海公报》、《建交公报》，以及《八一七公报》。由于这三项公报都是环绕“一个中国原则”，因此他要求美方不得做出违反“一中原则”的言行。

其次，他强烈要求美方不得做出“掏空”一中原则的举措，包括将台湾驻美的“台北经济文化代表处”更名为“台湾代表处”的升等案，以及美国前国务卿蓬佩奥所说“台湾不是中国的一部分”之类的话。

第三，他要求美方继续履行与一中原则相关的承诺，包括前美国总统柯林顿所说三不原则（不支持两个中国、不支持一中一台、不支持台独）以及拜登总统在2021年11月16日与中国领导人习近平举行视讯会议所承诺的“不支持台独”。他告诉美方必须了解台湾问题的高度敏感性，并要求美方不得“在十分危险的道路上继续前进”。

从这次美中外交高层对话可以看出，双方都对自己最关心的议题向对方提出要求，台湾竟成为美中两国在进行谈判时最重要的筹码，对台湾而言，应该是蛮可悲的。蔡英文2021年双十国庆提出“中华民国与中华人民共和国互不隶属”的“新两国论”之后，固然一偿宿愿，也逞了口舌之快，但却后患无穷。

中国外交部长王毅2021年10月下旬与美国国务卿布林肯在罗马会面，警告美国如果不妥善处理台湾问题，中美关系将出现颠覆性的危机。果不其然，拜登与习近平2021年11月16日举行视讯峰会时，双方就针对台湾问题达成共识，美中不仅同意“共管台独”让台湾国际空间受到进一步限缩，也让台湾经常成为美中在进行交换关系时的筹码。

台湾沦落到只是筹码，位阶比棋子还低，这也许不是蔡英文主张“联美反中”政策时所想要的结果，但力推“新两国论”的后果，就是不仅求荣反辱，而且还让台湾陷入困境。

作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授

