重树股市信心非一日之功 中国投资者期待政府口惠且实至

来源：彭博社

一系列旨在保持稳定的官方承诺以及书面表态，或许可以为遭受重创的中国股市提供短期的喘息机会，但要为市场注入信心、驱动持续反弹，只凭这些并不够。

周三，中国官员誓言要稳定金融市场，放松监管整顿，支持房地产和科技企业，并刺激经济。这一系列声明引发恒生科技指数出现惊人的22%反弹，一个跟踪在香港上市中资股的指数创下自金融危机以来最大涨幅。

然而，对于那些希望弄清当局为实现目标而会采取什么行动的老练投资者而言，仅仅口头鼓励还不够。他们表示，在确信近期历史性的跌势已经结束之前，他们将会观望政府在房地产和科技行业采取的具体措施，以及某些经济迹象。

以下是中国股票投资者愿望清单上的一些具体措施。

放松抗疫限制

随着冠病感染人数达到疫情爆发初期以来的最高水平，在一些地区，大规模封锁和强制性检测又回到决策部门的选项中。防疫封锁措施导致数以千万计的人无法离开家门或社区，加剧了对经济增长前景和消费的焦虑。

虽然政府新近放松隔离规定，也将入院治疗的门槛提高，缓解了投资者对进一步封锁的担忧，但投资者希望看到有更多迹象表明“动态清零”政策发生转向。这对于深圳这样的大型城市来说尤其重要。

给予地方政府更多权力来微调抗疫限制措施，甚至在中小城市推出与病毒共存的试点，将是个好消息。

支持房地产行业

本月早些时候的全国人大会议上，为房地产行业提供支持的声音降温，重创了投资者信心。与房地产相关的问题不触底，对其他行业的支持就不足以抵消该行业的不利影响。中国2月份房价下跌速度环比加快，一些城市下调抵押贷款利率和首付也未能止住市场跌势。

投资者也在期待更大胆的转变，例如下调大城市的首付比例，尽管这可能会偏离央行的现有政策框架。让更多流动性进入房地产行业，例如通过推出新的贷款工具，或更容易获得开发商贷款，将是一个积极信号。

放宽购房限制，改革户籍制度以适应人员流动，暗示推迟推出房地产税--周三的确出现了这一信号，都将提振信心。

松绑科技行业

中国政府的承诺暗示对大型科技平台的打压和整顿接近尾声，让投资者感到欢欣鼓舞。科技巨头阿里巴巴飙升27%，腾讯控股则上涨了创纪录的23%。

科技企业面临的最大挑战是地缘政治。中国与俄罗斯的密切关系引发了对美国方面政治反弹的担忧。许多投资者期待中国扮演好良好全球公民的角色，帮助促进俄罗斯与乌克兰的和谈。

此外，新的美国存托凭证上市也将增强市场对摩根大通最近所谓“不可投资”市场的信心。