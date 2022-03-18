分析：美国警告中国不得支持俄罗斯 未必如愿

来源：路透社

拜登政府本周进行了一场精心策划的赌博，公开和私下对北京发出一系列威胁，称如果中国支持俄罗斯入侵乌克兰，将会面临相应后果。

美国国家安全顾问沙利文与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪周一在罗马进行了长达七个小时的紧张会谈。

但在向北京方面大声发出外交警告后，拜登政府的官员仍在讨论下一步应该采取什么措施，以确保中国不会帮助俄罗斯逃避西方的制裁，或在乌克兰伤亡人数不断上升的情况下向莫斯科提供武器。

罗马会晤的一个直接结果是北京变得更加愤怒，据了解会谈情况的人士说，北京在会谈中态度好斗。一位在美国获得会议简报的人形容，中国官员的反应是“强硬的”和“有攻击性的”。另一个人只是说，会谈进行得并不顺利。

美国政府官员说，华盛顿目前正在梳理一系列悬而未决的问题，包括中国需要越过哪些有关乌克兰的“红线”才能引发美国的回应，以及美国的回应到底是什么。

拜登政府正在观望中国的行动，然后再决定采取何种行动。白宫发言人普萨基周一表示“我们将密切关注”。一名美国高级官员说，他们将调查向俄罗斯提供了哪些军事、经济或其他支持。

美国周一告诉北约盟国和几个亚洲国家，中国已暗示其愿意向俄罗斯提供军事和经济援助，以支持俄罗斯在乌克兰的战争。

沙利文在会谈前警告称，如果中国帮助莫斯科逃避全面制裁，中国“绝对”会面临后果。

波士顿大学全球发展项目（Global Development Project）负责人Kevin Gallagher表示，中国可能会发现，在威胁被公开后，很难改变路线和做出让步。中国今年2月宣布与俄罗斯建立“上不封顶”的战略伙伴关系。

“这不是一个好的战略举措，”他说。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员何伟文说:“美国希望打压中国，而俄乌冲突正好提供了这样做的一个理由，”他将美国的警告称作“勒索”。

拜登政府消息人士以及欧美外交人士说，在罗马会谈前几周，西方国家就已经围绕中国支持俄罗斯总统普京私下向北京发出了警告。

俄罗斯否认请求中国提供军事援助，中国本周警告说，这是“虚假信息”，显然指的是美国的说法。

据新华社报道，杨洁篪表示，“中方坚决反对任何散布不实信息、歪曲抹黑中方立场的言行。”《人民日报》一篇专栏文章则指出，美国正是靠虚假情报策动了2003年的伊拉克战争。

几位欧洲外交界消息人士说，一些美国盟友私下也在质疑华盛顿所称俄中对话所依据的情报。

制裁讨论没有进展

根据一位涉及这些讨论的人士说，美国与其军事盟友之间关于任何可能协同针对中国的制裁讨论没有取得进展。

分析人士表示，任何因乌克兰问题而制裁中国的举措，都可能招致严重后果，不仅对中国是如此，对美国和全世界经济也是。

中国与美国和北约国家的贸易，比中国与俄罗斯的贸易要多得多，而且中国经济高度仰赖国际市场与资本。不过，一位美国官员说，沙利文与杨洁篪的会谈并未聚焦于贸易。

“中国要么选择与俄罗斯站在一起，强化人们对中国已加入‘独裁专制轴心’的印象；不然就是选择与俄罗斯保持明显距离，展现出它真心在意与世界上的其他国家保有一个基本关系，”美国国际战略研究中心中国商务与政治经济研究课题主任甘思德（Scott Kennedy）说。

“如果中国拒绝了这次机会，是否还存在下一次会谈和搁置歧见的机会，我觉得并不清楚。主动权完全在北京方面。”