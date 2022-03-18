俄乌场外的战争，才是胜负关键

来源：Yahoo论坛

作者：翁履中

美国白宫宣布拜登总统将要亲自前往欧洲，与盟国商议如何针对俄罗斯采取更积极的制裁行动，试图让战火早日停歇，问题是西方国家坚持不采取军事手段帮助乌克兰，只靠经济制裁效果实在有限。透过媒体报道，全世界都看着在乌克兰境内的战场上，俄罗斯军队持续进攻，也看到乌克兰人民在战争中的牺牲，即使如此，乌克兰也等不到军事的奥援，证明了这场战争，恐怕从一开始，就不应该用单纯的军事行动来解读。

西方国家的经济制裁，以及战争所引起的全球能源和粮食危机，显然比战场上的损失更令交战双方之外的国家担心。美国与北约国家都强调，军事介入恐怕会引发更严重的冲突，甚至是第三次世界大战；但是以全球经济所受到的冲击来说，恐怕这场冲突虽然不是军事上的大战，但也等于是一场世界级的经济对抗。

其实，这一场战争，俄罗斯确定不会是所谓的赢家，因为就算俄罗斯真的能够全面占领乌克兰，恐怕在现实上，成立由乌克兰人所组成的亲俄罗斯政府，也不可能让乌克兰人民顺服。换句话说，莫斯科已经注定无法达成理想目标，所以绝对不会是赢家。

不过，受到入侵的乌克兰，更不可能得到所谓的胜利。因为，就算能够全面赶走在乌克兰境内的俄罗斯大军，残破的家园不知道要花多久的时间才能重建，而因为战争离去的亲人，更是无法估计的伤害。不只是冲突的双方注定不会胜利，战争背后所牵涉的经济波动，冲击了因为全球化而连动的世界经济发展。俄罗斯和乌克兰投入的军事成本，已经超过上百亿，巨额的费用就算是由世界各国分摊成本也不轻松，想必也会带来财政上的压力。

回顾过去的历史，两次世界大战所消耗的军费，都迫使各国必须提高举债上限或是公债，来支付高额的国债。但是当年从战争中所衍生出来的成本，即使在两次世界大战结束后近八十年，仍持续在负担当年从战争所衍生出来的国债，改变了各国政府对于债务的态度。

又或者说，收支平衡本是各国政府的目标，但在战争之后，往往成了不可能达成的梦想。民主国家希望透过经济制裁让发起战争的国家感受到压力，进而造成人民反弹，迫使政府放弃军事行动。问题是采取经济制裁的结果，向来都不如预期。看看长期被经济制裁的朝鲜、伊朗，以及委内瑞拉，在这些国家里，人民的生活确实受到经济制裁的重创，可是同样显示，经济制裁带来的，通常不是政权被推翻，反而是专制政权更严苛的压制，让人民确实不满，但是敢怒不敢言。

同样的现象正在俄罗斯上演，受苦的只有平民百姓，但改变依旧没有发生。事实上，对俄罗斯的经济制裁，需要全球真心愿意合作，甚至放弃各国自己的经济考量，才有可能真正地让俄罗斯感受到压力。毕竟相较于美国的果决，欧陆依赖俄罗斯供应能源的国家，找不到替代俄罗斯能源的方法，因此对于更强力制裁俄罗斯，恐怕心有余而力不足！

毫无疑问，经济制裁重创了俄罗斯的经济，很可能让俄罗斯的发展倒退至少10年。可是强力的经济制裁，同样也冲击了全球，在战场之外，争夺能源的角力已经默默展开。美国开始接触委内瑞拉，日本试图拉拢阿联酋；印度和中国则正在盘算，如何跟俄罗斯保持距离，但又能利用彼此的好关系，持续取得能源。

冷静看待乌俄战争的军事冲突，就会发现这场战争，是全球经济利益竞争的延伸。能源依赖进口的台湾，看待这场战争，除了思考如何帮助乌克兰之外，恐怕也应该认真思考台湾的能源供应是否稳定，认真面对弱点，超前部署。