美媒：乌克兰防卫策略给台湾带来启发

来源：美国之音

作者：钟辰芳

俄罗斯对乌克兰的全面侵略并未如原先克里姆林宫预期般的顺利，战事进行至今已超过三个星期，俄罗斯并没有达到原先预期的速战速决目的。美国官员说，乌克兰模式显示台湾急需加强不对称防卫能力。多位专家也认为，乌克兰军队和平民在运用各种包括不对称武器和信息战方式抵御俄军，充分展现全民抵抗侵略的韧性与意志力，这是争取全球支持的关键，对于面对中国大陆武力威胁的台湾极具参考价值。

乌克兰模式值得台湾研究

美国国防部策略、规划与能力助理部长马拉·卡琳（Mara Karlin）上星期四（3月10日）在参议院外委会的听证会上表示，在这次俄乌战争中，乌克兰如何抵御俄罗斯的侵略，是非常值得台湾研究的模式。

不对称防卫的作用

美国国务院政治军事事务助理国务卿杰西卡·路易斯（Jessica Lewis）也在听证会上表示，美国持续敦促台湾采购不对称系统，要抵消中国大陆的军事优势，台湾应该专注于增强其不对称军事能力而不是获取更多传统武器。

路易斯说，“这些系统在乌克兰发挥极大作用”，其成本效益高、具移动性、韧性，而且可以分散各地，她认为台湾优先需要的是短程防空系统、水雷、海岸防御及弹道导弹，“我们今日正与他们在这方面合作。我认为我们对这些有更深入的理解。”

路易斯提到台湾才建立的全民防卫动员组织。她说，目前台湾正在就动员项目的发展与美国国民警卫队合作。

兰德公司资深政治科学家郭泓均（Raymond Kuo）告诉美国之音，乌克兰的例子显示不对称防卫真的有效，台湾或许应该进一步落实整体防卫构想（ODC）。

“乌克兰的例子显示不对称防卫概念真的能发挥良好作用，至少在对抗中国大陆地面及空中力量时有其效果。我们或许应该预期反舰导弹也会同样有效，所以进一步落实整体防卫构想看来是一个好主意。”

乌克兰展现全民抗敌意志

美国空军资深军力战略顾问詹益庭（Eric Chan）也说，他在乌克兰战事见到许多对台湾极具操作和战略意义的东西，例如“标枪”（Javelin）反坦克导弹和“毒刺”（Stinger）防空导弹都在乌克兰抵御俄罗斯的攻击上发挥了很大作用，这对台湾如何充分利用有限资源极具参考价值。

詹益庭上星期在一场关于台湾防卫优先选项问题的视频讨论中分析了乌克兰这次应对俄罗斯侵略的做法。

他说，乌克兰总统泽连斯基起初并没有把美国关于俄罗斯即将入侵的警告看得太认真，因此乌克兰军队在侵略一开始并没有充分准备，因为他们一直都以为这是普京的灰色地带施压手段，后来这种施压转变为全面侵略后情况便急转而下，但由于乌克兰对俄罗斯的灰带手段有灵活性和韧性，实际上增强了乌克兰人民在中期阶段抵御俄罗斯军事行动的能力。

“乌克兰全国的团结一致及其韧性对于阻止俄罗斯的作战理念，至少是那个初始强调‘震慑’(shock and awe)的作战理念至为重要。如果你不能被震撼也不能被威慑，那你就阻止了敌人，至少在一开始是如此。”

此外，詹益庭认为，另一个非常值得台湾参考的就是乌克兰的信息战，这对乌克兰要赢得这场战争非常重要，因为仓促成军的乌克兰公民防卫或许不像它宣传的那么强大，但那些奋勇抵御俄罗斯入侵的影像，对于西方愿意持续提供乌克兰武以及对俄罗斯政府做出前所未有的制裁绝对具有关键作用。

“所以，如果乌克兰赢得这场战争，部分原因将是乌克兰有效地争取到全球对俄罗斯发动经济战”，也因此詹益庭说，乌克兰带给台湾最大的启示，就是台湾人民的韧性才是抵抗中国大陆灰色地带压迫和全面侵略最重要的条件。

他说，在专家预测中国大陆的实力正要达到巅峰，也是它最具危险性的时刻，台湾必须对外公开展现决心，不只是其武装部队，还包括所有的台湾人民，这也意味着台湾必须能快速动员、有领土防卫和公民防卫机制、储备大量面罩、粮食、水和弹药，这不仅对实际发生危机時有用，“它也是一个发信号的机制，证明台湾已经为一个全面侵略做好准备。”

兰德公司的郭泓均也认为台湾应该加强战备储存及公民防御。他说，自2014年俄罗斯兼并克里米亚之后，乌克兰有八年时间让它的社会为已知的俄罗斯威胁做准备，“这是台湾能够遵循的重要范例，尤其是在强化台湾军方与美国、日本和韩国军方的接触。”

台湾须建常态领土防卫部队

提出“整体防卫构想”的前台湾参谋总长李喜明，以及美国海军陆战队出身的乔治梅森大学安全政策研究中心副主任亨泽克（Michael Hunzeker），星期二在美国军事网站《战争困境》（War on the Rocks）发表文章，主张台湾建立一个常态性及全志愿的“领土防卫部队”（territorial defense force），以便使侵略者难以快速达到造成“既成事实”的目标。

两位作者说，领土防卫并不是一个新概念，近年来爱沙尼亚、波兰和乌克兰都对这个感念展现新的兴趣，其逻辑很直接，那就是“尽管领土防卫无法击败大规模侵略，但它能让对方无法快速达到既成事实（fait accompli）的胜利，因为它能确保接下来的占领变得暴力和旷日费时。”

他们说，一个领土防卫部队还可以通过凝聚及展现国家决心来强化威慑。

“正如俄罗斯军事和政治领导人理解到，征服一个不情愿的国家需要付出的巨大代价，台湾的威慑也要强化到一个程度以便使台湾人民对全世界证明，他们愿意战斗。”

七成台湾人愿上战场

俄罗斯对乌克兰的侵略激发了台湾民众的防卫决心。台湾一个新发布的民调说，有高达七成民众愿意为保卫台湾而战，也有七成的人支持这个月才开始实施的新制后备军人动员，还有近七成的人支持延长义务兵役的役期。

台湾国际战略协会及台湾国际研究学会15日发布了“乌克兰战争与台海安全”民调结果，有70.2%的受访者说，如果中国大陆对台湾采取军事行动，他们愿意为保卫台湾而战；70.4%支持新的后备军人教育召集制度，将原先每次五到七天的训练时间延长到新的14天；69.6%支持延长义务役服兵役的役期。目前台湾的军事训练役期为四个月，民间有呼声希望延长到一年以上。

对于乌克兰战争是否会加速中国大陆统一台湾，62.4%的人说：“不会”，25.5%的人说：“会”。

这个民调还问，在乌克兰战争爆发期间美国政府派特使团访台，前国务卿蓬佩奥也接着访台，对于“美国政府是真心想支持台湾”的问题，有46.9%的人回答“不是”，只有36.7%的人回答“是”。此外，对于在美国没有派兵支援台湾的情况下，台湾是否有能力单独抵挡中国的军事行动，56.2%的人回答说“没有”，只有34.7%的人说“有”。

美国国安顾问沙利文与中共中央政治局委员杨洁篪星期一在罗马举行了七个小时的“高强度”会谈，议题除了乌克兰局势及美中竞争外，还包括台湾课题。

中国大陆外交部发言人赵立坚说，杨洁篪在会中再度强调台湾问题事关中国的主权和领土完整，并表示“任何纵容支持‘台独’分裂势力，企图打“台湾牌”搞“以台制华”的图谋都不可能得逞。”