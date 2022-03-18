美加息缩表求遏通胀 有如夜行人走悬崖边

香港《明报》社评

美国通胀愈飙愈高，联储局逾三年来首度加息，并打算于5月敲定缩减资产负债表计划（俗称“QT”）。美国长期量化宽松（QE）托市，疫情爆发后，QE规模变本加厉，然而另一边厢，由疫情、大国博弈与地缘政治所致的供应链问题未见好转，追不上疫下复常强劲需求。华府银弹照洒，联储局低估通胀，犯下重大错误，现在才亡羊补牢，摆出遏抑通胀鹰派姿态，全年加息至两厘水平，能否令通胀受控是一大疑问，至于大规模“QT”抽走市场资金，更无成功先例可援，稍有差池，借贷成本全线急升，更可能引发滞胀以至债务危机，近年举债过度的美国企业、家庭住户及发展中国家可能出事，未来一年环球市场危机隐伏，香港需要小心翼翼，管控风险。

美通胀恶化成因多重 全年加息两厘未必够

疫下美国力谷经济复常，去年增长5.7%，但通胀升幅更惊人，上周公布的消费者物价指数（CPI），按年劲升7.9%，40年最高。疫下美国就业市场持续紧张，企业要高薪请人，物价与工资成本螺旋上升，打工仔薪酬追不上通胀脚步，粮食汽油价格飙升，打击民生。今年美国中期选举，倘若高通胀持续，民主党料遭重挫。压抑通胀是美国眼前要务，即使没有俄乌战争，外界都预期联储局本月出手，为加息周期揭开序幕。

昨天联储局宣布加息1/4厘，主席鲍威尔表示，今年将稳步加息，如有需要，步伐可以加快。根据议息声明及鲍威尔说法，联储局今年打算加息七次，意即每次议息会议都加一次，预料年底联邦基金利率，将由年初零息水平，调高至两厘左右。另外，联储局最快将于5月下次议息时，敲定缩减资产负债表计划。联储局这次加息决定，并未严重打击市场气氛。市场认为联储局终于对症下药，摆出遏抑通胀“鹰”姿，对经济利大于弊。在香港，金管局因应联储局决定，提高贴现窗的基本利率，至于与市民供楼等直接相关的按揭息率，暂时未有变化。

美国通胀不断恶化，与当局的货币及财政政策失当有关。2008年金融海啸，美国量宽印钞救亡，透过大举买债，不断为市场“泵水”，美元热钱泛滥，楼股资产价格愈升愈高，联储局则因为买债，资产负债表急速膨胀，由海啸前约9000亿美元（1万2199亿新元），扩大至数年前的4.5万亿美元。及至疫情爆发，华府无上限量宽托市，联储局资产负债表更暴涨至9万亿美元。特朗普及拜登政府大洒银弹，动辄推出上万亿美元的纾困或振兴方案。早在去年初，通胀已在升温，惟联储局和华府一再坚称通胀仅属短期，扬言全球供应链复常追上需求，通胀自会纾缓，事实却非如此。

联储局错判形势，近月终认通胀非短期，可是收紧货币政策仍是缓不济急。年初通胀“破七”，QE买债操作才正式停止，加息是收紧货币政策第二步，联储局亡羊补牢，全年加息两厘，严格而言只是追落后，谈不上出乎市场意料，更大问题是加息可以遏抑需求，却无法解决供应方面的问题，滞胀风险不能低估。疫情持续干扰全球供应链，华府拒撤中国货关税、多个经济领域与华脱钩，进一步加剧问题；俄军侵乌，西方制裁，美英禁俄油气入口，造成新一波“供应震荡”，华府一度找“独裁敌国”委内瑞拉求油，反映震荡巨大。最近俄乌谈判有进展，虽令油价显著回落，惟战争打多久仍是未知数，就算停火西方亦未必撤去制裁，意味油粮价格可能持续高企。

大举缩表乏成功先例 滞胀债务风险要留神

全球最大对冲基金创办人达里奥数月前已质疑，联邦基金利率升至两厘，对压抑高通胀无济于事，也不会令投资者觉得债市吸引。联储局缩表“QT”，作为紧缩货币政策第三步，抽走市场资金，倘若力度够，理论上可以遏抑通胀，惟可能引发其他严重问题。有分析认为，联储局至少要逐步缩表2万亿美元，问题是如此大规模缩表，并无成功先例可援，夜行人悬崖边走陌路，稍一不慎，可出大事。

长期QE令市场上瘾，联储局欲罢不能。2017年，联储局曾尝试QT，盼于数年逐步缩表约1万亿美元，未料缩了不够5000亿美元，两年后即因为货币市场资金紧张，以及美股暴跌近两成，不得不叫停缩表。当年缩表，美国通胀水平很低。现在联储局恐需进取缩表、进取加息，才有机会压抑通胀，市场会有什么反应，难以预料。

联储局进取缩表，债息很可能急升，借贷成本全线上扬，对于近年靠超低息环境借便宜钱过日子的大批美国企业、民众以至发展中国家，债务爆煲压力将大增。曾准确预测金融海啸的“末日博士”鲁比尼，去年中撰文指出，1970年代滞胀危机，导致美国严重衰退及拉美债务崩溃，现今美国以至全球债务水平，比当年高出很多倍，一场大型滞胀债务危机恐在酝酿，一个突如其来的“供应震荡”，可成导火线。

加息缩表起步容易推进难，华府能否同时兼顾通胀、增长、就业及股市表现，令人关注，达里奥认为衰退周期逼近，未来两年情况，或比今年更糟。当然，环球经济危机四伏，不代表最坏情况必定短期发生，当下环球主要市场气氛仍甚乐观，相信美国通胀可控软着陆，可是香港必须做好风险管理，除了留意美息变化、美元走势，也要紧盯环球宏观经济形势变化，提防滔天巨浪突来。