陆港两地无法独善其身 互相指责不如齐心抗疫

来源：香港01

作者：倪文迪

中国大陆近日冠病疫情有回升迹象，包括深圳等多个主要城市都推出封城或类似的限制措施。大陆一些舆论将疫情复发归咎于香港的第五波疫情“倒灌大陆”，怪责港府“不禁不管控”抗疫失败以致拖累大陆。

客观而言，大陆疫情的爆发的确与香港第五波有密切关系。自香港爆发疫情后，不少人为逃避隔离从香港偷渡回深圳等地而形成传播链，而大陆病源追踪也发现不少个案的根源来自于香港。

指责违中央援港原意

大陆的疫情很可能源自于香港，说明了香港与大陆绝不是“河水不犯井水”的关系。香港与大陆只有一河之隔，即使设有关卡也难以杜绝偷渡，因此其中一边出现疫情，另一边都难言高枕无忧。正因为两地一脉相承，中央政府才更不能坐视香港第五波疫情全面爆发。大陆在物资以至于人手方面全力援港除了展示国家对香港的关怀之外，更表现了两地命运与共的特质。

大陆怪责香港疫情失控的言论可以理解，也值得香港谦卑反思。但激进地说要撤回大陆援港医护，非但不能缓解问题，也有违国家一直以来积极支持香港抗疫的原意。大陆与香港既然命运与共，更应该齐心合力一起对抗疫情，只有两地都控制好疫情，才能最大限度地减低爆发风险。

香港人也应反思

特首林郑月娥17日在记者会被问及对大陆舆论怪责香港有何看法，她回应指社交媒体上每日也有很多不同的评论，认为对此最隹回应是不要看、不要听、不要信。然而这其实只是“鸵鸟心态”，并非应对问题的好方法。虽然我们无法影响大陆的舆论与民意，但当中也有很多值得香港人与政府反思的问题。

从政府层面上，大陆民意之所以会对香港有所不满很大程度是针对香港政府抗疫不力，反应迟缓，以致疫情失控。虽然香港政府强调已经尽力抗疫，但大陆民众看在眼里，再与大陆抗疫的严谨程度对比，优劣显然而见。因此，香港政府应该藉此机会深切反醒。

除此之外，香港部分人对大陆的敌视也促使了大陆人对香港的不满，最终因疫情而爆发出来。远的而言，在2020年疫情刚爆发之时，部分香港人不单不去关心大陆疫情，更视大陆为仇敌，要求马上封关阻止大陆人来港。以至近期以来，大陆积极援助香港，甚至积极派出珍贵的医疗人员赴港，但香港本地医护团体及部分舆论将焦点却错放在种种质疑，例如不懂英文等。即使一些问题要关注，但敌视大陆援港措施的话，也难怪有大陆人会以直报怨。

大陆与香港除了疫情之外，在各方各面都有紧密关系。我们一直强调“积极一国两制”，近年中央亦调整对港政策，两地不再是“河水不犯井水”的关系，而是互相帮助、合作、融合的两个社会。因此管理好两地关系是香港与大陆当局的共同责任，也是共同目标。善意和合作是双向的，要达到双方都能彼此谅解，各方都须多走一步。