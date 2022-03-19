乌克兰的悲剧里何尝没有欧美的责任？

来源：彭博社

前几天的某个晚上，当我开车穿过罗斯福大桥驶入华盛顿时，望着被代表乌克兰国旗蓝色和黄色灯光点亮的肯尼迪中心，一种自豪感油然而生：是的，美国在支持乌克兰呢。但不久我又想起俄罗斯正在轰炸乌克兰居民区，母亲和儿童瑟缩在地下室，无辜的生命正在死去。

美国及其盟国好像对自己的作为很满意，甚至有点满意过头了。或许他们需要停下来思考思考。

他们当然可以指出取得的一些成就，比如制裁措施范围之广，力度之大远超普京（或其他任何人）预期。他们给乌克兰提供武装，让乌军能够抵抗俄罗斯的攻击。他们告诉自己，只要西方坚持下去，普京就可能会失败，而且应该失败。这是一项艰苦的事业（你看到最近一加仑汽油的价格了吗？）但自由需要付出代价。

尽管蓝色和黄色旗帜殊为醒目，但乌克兰人民可能想问一个问题，西方所谓以团结之名作出的牺牲到底够不够？

诚然，美国及其盟友的行动可能是理性的。让普京因为入侵而自取其辱并最终倒台符合西方的利益，但如果要让美国及其盟友献出本国战士的生命可就是另一码事了，更不用说让冲突升级到核战争。所以，美国和欧洲只向乌克兰提供武器（在限制范围内），而不是直接进行军事干预。国际社会对俄罗斯实施制裁，希望其部队能就此停下脚步，俄罗斯国内积聚更多力量来反抗普京。

我要提出一个可能令人不安的道德问题了，欧美这种做法是真的在帮助乌克兰吗？做个思想实验吧：假设美国和欧洲的目标是让乌克兰受到的痛苦最大化，他们会怎么做？想想有哪些政策最适合实现这个目标，是不是和他们现在真正干的事没啥不同啊？

在冲突开始之前，西方国家鼓励俄罗斯和乌克兰相信，乌克兰在可预见的未来有希望加入北约和欧盟，但其实西方没有真心来促成此事。这种误导加大了俄罗斯和乌克兰的矛盾。在普京开始集结军事力量之际，美国和欧洲没有采取任何行动阻止他，同时又保持着对乌克兰表面上的友好邀请（比如北约“门户开放”政策等等。）最后，乌克兰决定冒险勇敢一次，而普京决定冒险开战。

入侵行动一爆发，西方就实施了出人意料的强有力制裁。如果他们早点宣布，说不定可能会阻止普京发动战争。等到现在才宣布，一定程度上他们令冲突得以维持。

与此同时，在庆祝达成新的团结之际，西方向全世界发表宣言，似乎其目的不仅是要阻止普京入侵乌克兰，而且还打算让普京彻底倒台。但矛盾的是西方一直排除对乌克兰提供全面军事支持的可能性。这使得普京更难让步。他会认为自己仍可能打赢这场战争，而且只能赢不能输，所以普京会不惜代价让局势升级。

那支持乌克兰继续战斗的又是什么呢？乌克兰总统泽连斯基期待着如果普京的罪行达到足够严重的水平，西方盟友会和乌克兰并肩作战。因此，他多次向西方公众而不是国会头领阐述自己的理由。也许最初是要求建立一个有限的禁飞区，然后要求扩大禁飞区，最后就是一起参战。乌克兰可能没法如愿。

一直以来，西方对泽连斯基的决心不吝赞美之词。他在英国议会发表的视频讲话获得了全体起立鼓掌，在美国国会也是这个盛况。但泽连斯基的要求得不到满足。最终结果就是乌克兰继续战斗，最终可能输，也可能赢。但无论输赢如何，该国都将遭遇更大的破坏。

很显然，造成并持续推动这一系列灾难性事件的不是来自于对时局的准确计算，而是“对误判的又一次错误判断”，各方都有这个情况。现在应该暂时停一下，因为对乌克兰而言局势正在指向一个糟糕的结果，就好象这一直是西方的目的一般。毫无疑问，美国和欧洲真诚希望帮助乌克兰，他们的行动也确实伤害到了普京。但他们在目的和手段上的左右摇摆和夸夸其谈正在令真正的受害者情况变得更糟。

努力防止局势升级，避免造成更大范围死亡和破坏在道德上的确无可指摘，但除非美国及其盟友愿意承担他们应该负起的责任，否则就不应该让乌克兰承受更大损失，刺激普京疯狂豪赌。西方早就应该下定决心，如果希望和乌克兰一起对抗俄罗斯，那就应该齐心协力加入战场。如果不打算那么做，那请停止夸耀自己的决心有多大，把结束战争作为首要任务吧。

作者：Clive Crook，彭博专栏作家，跟踪经济、金融和政治的编委会成员之一。曾任英国《金融时报》驻华盛顿首席评论员，《经济学人》和《大西洋》杂志编辑。