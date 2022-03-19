人民是牵制政府盲动的刹车器

来源：台湾《中国时报》社论

乌克兰总统泽伦斯基向美国国会发表视讯演说，呼吁美国在乌克兰上空设立禁航区，但未能改变美国战略谨慎的决策。随后与美、英军事领袖举行视讯对话时，泽伦斯基终于承认，乌克兰不可能加入北约。泽伦斯基的觉悟有些晚了，如果早知道北约不可能为了防卫乌克兰而与俄罗斯开战，再如果早知道美国不会派兵帮助乌克兰对抗俄罗斯，这场战争可能就不会发生。

抗中保台 策略已锈

只是世间没有后悔药，“四十年来家国，三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝，几曾识干戈？”一千年前李后主的感叹，跟当前乌克兰的局势几分神似，所不同的是李后主在“最是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌，垂泪对宫娥”之时，泽伦斯基还可以透过网路视讯对英、加、美等国的国会发表演说，请求西方国家支援乌克兰战争。

这一点台湾人和乌克兰人很不一样，或许受到乌克兰战争的影响，也可能本性更为理性，多数民意倾向不和大陆对抗，如果发生战争，不仅承认台军打不过解放军，也认为美国不太可能派兵帮台湾打仗，最多就是提供武器，让台湾人自己去跟大陆拚，反正两岸怎么战，死伤如何，最后赢家是美国跟美国的军工企业体。

依据台湾国际战略学会及台湾国际研究学会发表“乌克兰战争与台海安全”民调，只有34.7%的人认为台湾有能力单独抵挡中国大陆的军事行动，高达56.2%认为台军无法抵御解放军的攻势。至于美国是否会在两岸发生战争时出兵协助台湾，有42.7%认为美国会出兵，47.3%认为不会。值得注意的是，据该学会2020年10月发表的另一份“台海安全”民调，当时有55.1%的人认为美国会出兵协助台湾，但俄乌战争爆发后，台湾民众对美国派兵支援的信心剧降约13个百分点。

该民调也问及美国可能助台的4种方式，包括：61.5%认为美国会提供武器，48.5%认为会公开声援、44.1%认为会情报支援、26.1%认为会派兵支援。显见台湾人民对于美国只会提供武器给台湾的认知最高，相信美国会派兵支援台湾的比率最低。泽伦斯基是在向美国要求设禁航区不成后才要求美国提供武器，可见台湾人比乌克兰人更清楚美国的作风。

和平共处 最高价值

可惜人民的理性不等于政府的理性。民进党在2019年推出的“抗中保台”选举策略，应对当时香港的“反修例”风潮，在大卖“芒果干”之下，让蔡英文以史上最高的817万张选票赢得连任。但是，在乌克兰战争发生以后，支持民进党“抗中保台”策略的民众，已经降低到16.1%，反而有高达77.3%的民众支持两岸应该维持“和平往来”，可以说“和平共处”才是两岸关系最高的价值。

但是，民进党人不相信“抗中保台”策略已经生锈。民进党立委何志伟就在政论节目中语出惊人，他说这一代的年轻人，甚至更年轻的年轻人打电动玩具超强，未来新的战备武器只要把东西写得很清楚，就会像打电动一样，年轻人3至5分钟就能上手。这种把打仗当游戏的说法，连党内同志也看不下去。

这就是台湾人民很理性地看待两岸关系，但是执政者却还是不理性地迷信战争，即使乌克兰战争的悲惨事实摆在眼前，还是惊不醒他们。民进党以自己的不理性执政，选举时搧动群众支持他们不理性的策略，这就是民粹主义的根源。

乌克兰战争之前，乌克兰政客迷信加入北约可以保护国家安全，煽动乌克兰人民支持“亲欧抗俄”，结果是引狼入室。尽管乌克兰总统泽伦斯基坐镇首都基辅安定民心，带领乌克兰军队保护国家，但国土遭受生灵涂炭，百姓也只能坐困愁城，人民流离失所，这难道不是因为乌克兰的政客“几曾识干戈”所害？

台湾不是乌克兰，两岸最大的幸福是大陆坚持和平统一，台湾人民理性看待两岸军力失衡的现实，不可能支持民进党冒进的法理台独路线，人民最终还是牵制民进党政府盲动的最佳刹车器，这是台湾之幸、两岸之幸。