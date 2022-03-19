俄乌引燃国安危机 蔡政府只想到芒果干

来源：台湾联合报社论

俄乌开战以来，蔡英文政府高调谴责并制裁俄国，并发动捐款援助乌克兰，外长吴钊燮则加码推文痛批俄国发动野蛮战争。据称，俄国外交部对此不满，将台湾驻莫斯科代表耿中庸叫去“训斥”。吴钊燮辩称，对方只是意见交换，“没提到我的推文”；他还说四十八国被俄列入不友善名单，台湾的谴责并未超出他国。

台湾被俄列入“不友善国家和地区名单”，吴钊燮自吹“深感自豪”；但驻俄代表被召见，他立马称“与我无关”。堂堂外长，一味躲在他国背后，一点不像“勇敢的台湾人”。驻俄代表耿中庸其实无辜，吴钊燮的推文是指俄骂中，强调中国大陆趁机对台发起“疑美”认知战，削弱台湾防卫意志；但台湾已做好战争准备，大陆若藉机来犯势必付出“惨痛代价”。说穿了，挺乌抗俄就是抗中保台的大内宣。

在“反中大头症”下，许多官员失去了方向感，以为“挺乌即反中”。吴钊燮对台俄乌外交关系完全状况外，连辖下哪个司掌理都不知，对俄乌在台学生及居留者毫不关心。台湾反俄侵略，捐款援乌，是基于反战的人道关怀；但回到现实，还有自己国家的外交及生存战略考量。对蔡政府而言，却只有对“芒果干”的见猎心喜，煽动全民同仇敌忾，把台湾想成乌克兰。然而，台湾要变成人民离散的乌克兰吗？

同一手法，蔡政府在香港反修例时已用过一次，知其美味。但是，看看香港今天困顿的处境，谁开心得起来？何况，乌克兰一向友陆远台，除拒绝台湾设代表处，并出售北京各种军工技术；若不搞清楚这些背景，台湾一味向乌克兰投射，显得一厢情愿且无知。中国大陆是乌克兰最大贸易伙伴，乌国副总理喊话华硕要退出俄国，却不敢对市占率更大的联想开火；这点蹊跷，台湾人看不出来吗？

乌克兰之所以沦落到今天国土被犯、数百万民众逃亡的处境，不就是一个轻率的领导人不自量力挑衅的结果吗？尽管泽伦斯基仍大话滔滔，不断向国际放送演说；但他的表演再精采，对得起那些家破人亡的百姓吗？他以为靠着亡国的悲情勒索，就能使乌克兰进入北约和欧盟，但结果呢？美国虽不断送上军火及资金，乌克兰还是得靠自己国民的血肉面对残暴的俄军。

看看美国在这场战争中的角色：拜登拒不出兵，亦不推动斡旋，却源源不绝提供军援和经援，外界认为就是不希望战事太快结束。因为让战事拖得越久，越能拖垮俄罗斯和普京，这符合美国的利益，美国真的在乎多少乌克兰人流亡异乡？美国在乎的是自己的霸权，但大国政治的悲剧终究是以乌克兰人的血来书写。美国要求欧洲加入禁运俄国原油行列，目的正是如此，同时也顺势夺回自己对欧洲的主导权。

从俄乌开战、美国影武、欧盟脱俄等布局，呈现了地缘政治的剧变，各国处心积虑要确保自己利益。其中，有些是生死存亡的现实，有些是道德包装的高调，虚虚实实，台湾不能只看到幻象。蔡总统强调乌克兰承受威权侵略的恐怖，但她的对策只有“团结反入侵”，支持民主自由；这是撑港反修例的句法，召唤一致对外，实则掩饰执政无能。更糟的是，蔡政府在“团结台湾”一事上，又做了什么？为何人们看到的“撕裂”还更多？

台湾身处地缘政治的火药库，对照欧洲及日本顾及本身现实，蔡政府却充斥伪善，也完全欠缺“避祸”的责任感。挺乌作人道秀，利用战事挑衅两岸关系，却也不正视避战与备战。“芒果干”能卖几次？