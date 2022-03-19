从高层指示到卫健委表态 看不出中国退出动态清零的信号

来源：路透社

作者：乔艳红

从中国新版冠病诊疗方案对病例实行分类收治、下调Ct值，到出院后“14天隔离”压缩至7天居家监测，一度引发市场联想是否意味着防控政策的松动。但中国国家主席习近平近日在中央政治局会议“坚持科学精准、动态清零”的明确指示，以及随后国家卫健委官员强调“动态清零”符合中国国情，都传递出“动态清零”虽越来越难但并不具备退出条件。

疫情防控的确会对经济生活带来一定影响，疫情已持续两年多确实也令人疲惫。习近平的最新要求是，采取更加有效措施，努力“用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响”。

国家卫健委官员表示，新冠新版诊疗方案的修订“并不意味着防控政策的放松”，各地仍然要慎终如始做好防控。全球本轮疫情是高位流行，而且近期不会结束，国内防控形势日趋严峻复杂，因此要尽快控制住局部聚集性疫情，尽快实现社会面动态清零。

“从政治局会议内容中看不到将退出当前‘动态清零’的信号，亦没有要向‘与病毒并存’策略转变的信号，”野村证券中国首席经济学家陆挺称。

政治局还强调要“加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关”，对此陆挺指出，中国自主研发的mRNA疫苗依然高度不确定，还没有公开上市的清晰时间表。

他维持中国可能维持“动态清零”直至2023年3月的预测不变，称鉴于香港的沉痛经验以及中国自研更有效疫苗的必要性，2023年3月之前结束“动态清零”的概率非常小。

今年秋季将迎来中共二十大召开，在换届之年“稳”不仅是经济问题，也是政治问题。

近日来广东东莞、深圳，以及吉林、青岛多地的多名官员由于防疫不力被免职，其中包括广东省公安厅副厅长、东莞市副市长、吉林市市长、深圳市福田区副区长等。官员头上的“紧箍咒”意味着中央一再强调的禁止防控层层加码可能很难。

香港周五则报告新增逾2万宗确诊个案，另增206宗死亡报告，年龄介乎25至106岁。自去年底第五波疫情爆发以来，香港累计确诊已经突破100万例。

经济代价

近期承载着中国大部分出口的深圳、上海、东莞等地疫情蔓延带来防控升级，对出口可能受到冲击的担心，已经引发对全球滞胀可能加深、以及供应链问题的忧虑。

保银资本管理公司首席经济学家张智威指出，此前西安疫情是德尔塔病毒引起，导致封城一个多月，这一轮疫情是传染性更强的奥密克戎引发，“恐怕更难控制”，而政府别无选择只能采取限制性措施遏制疫情扩散，并承受短期的经济成本。

而严格的防疫政策也给市民的容忍力带来挑战。北京吴女士的女儿在东城区某小学读书，周一早上突然接到老师通知，要求周末上过培训班的孩子先做核酸检测，拿到阴性结果周二再去上学。由于需要核酸检测人数骤然增多，当天有学生在家附近的核酸检测点排队近四小时才做上，还有的家长带孩子一连跑了三家医院。

她女儿参加的舞蹈、书法等培训机构本周相继宣布了停课。

在北京经营亲子活动的林先生原本计划本周末开一次课，现在“活动已经取消了”。

随着动态清零政策红利的减弱，相关成本将大幅上升，“这将让中国实现今年5.5%左右的增长目标更为艰难，”陆挺称。