面对经贸制裁 俄罗斯亮出底牌

来源：台湾《联合报》

俄罗斯与乌克兰爆发军事冲突后，西方各国纷纷宣称采取多项经贸制裁与金融封杀措施，尽管面对严重压力冲击社会秩序，对于俄国民众日常生活亦有影响，但莫斯科绝对不会坐以待毙，必然会采取许多应对措施，期能降低此等经济战手段对其所产生损伤，以便维持其能继续遂行军事行动之作战能力。

但是耐人寻味的是俄罗斯国营媒体“今日俄罗斯”(RT：Russia Today)却透过其新闻网页，以“俄罗斯制裁求活计划为何？”(What is Russia’s sanctions survival plan?)为题，刊登报道评论文稿，此种做法究竟是否意味着莫斯科面对经贸制裁，尽管压力相当严重，但却有自信能公然亮出应对底牌，抑或是另有玄机呢？

“今日俄罗斯”为2013年12月9日由俄罗斯总统普京亲自签署总统令，解散俄罗斯新闻社(RIA Novosti)与俄罗斯之声(Голос России / The Voice of Russia)两家主要国营媒体，并且让原先在俄罗斯新闻社既有基础上，所筹建并于2005年12月10日就已经开播之今日俄罗斯，转型成为今日俄罗斯国际新闻通讯社，担任俄罗斯官方喉舌性媒体。因此其所作报道评论，自然具备有发表官方政策之权威地位，因此将应对经贸制裁策略明白端出，更是让人不能低估其真正用意。

其实莫斯科如此明白表态，真正理由其实并不难以理解；首先从今日俄罗斯阅听群众上观察，俄国政府透过喉舌媒体发声，特别是该份报道评论是以英文撰写，显然就是要向西方各国表达立场，从字里行间其实可以看出莫斯科并未回避其所面临经贸制裁之艰难挑战，但更可从面对问题采取反制与调整措施来应对困境，看得出俄罗斯在开战前不是毫无准备，既然是有备而来，自然就在西方宣布制裁与封杀后，拿得出应变方案。

其次就要回到经贸制裁与金融封杀等经济战本质，所有在经济战线上之对决与拼斗，或许会存在诸多密谋与诡计，但真正付诸行动时，其实因为牵动到许多经贸活动与金融往来层面，所以确实亦无阴险招式能够派上用场，所有手段与措施都要放在台面，所以经贸与金融战场不但是要真枪实弹，更是要真刀真枪绝无暗器可使，更无空间乱放冷箭。

正因如此，莫斯科亦毫不客气明白点出诸多涉及经济制裁对象，更将反制应对方案坦白说出，由此可以看出俄罗斯手中并非无牌可打，而其应对方案更必须靠其经贸往来对象国相互配合，对方能否应允？完全是要看其政府高层能否扛得住西方压力，同时就经贸利益加以精算而定。换言之，假若俄罗斯自身没有本钱，其亦无任何发言空间，只能让西方国家予取予求。但反过来说，要是底子厚实坚硬，就不用看欧美脸色行事，所以没有必要对应对措施低调保密。

再者就是将应对经济战各项措施对外公布，有助于稳定市场并且排除投机观望预期心理效应。诚然就俄罗斯国内生产总值与经济贸易实力来说，其在国际社会绝对不具备呼风唤雨能耐，但莫斯科亦不是毫无份量可任由西方随意宰割。

特别是西方各国倡议透过经贸制裁与金融封杀所构成之经济战手段，就经济贸易面向切入观察，其实就是在重组整个全球供应链，此等调适作为都需要时间，不论是寻找替代供应源，抑或是透过获得替代商品，甚至是原来销往俄罗斯之商品要去另寻替代市场，以便维持支持既有产能之贸易需求与经济运转生机，全都是不是能够在短期内就使其能水到渠成，因此将各项反制因应措施明白说出，两害相权取其轻，两利相权取其重，自然说明白会比让各方对着闷葫芦打哑谜好得多。

最后就要强调，经济战所产生之心理冲击多半显现在获知讯息初期阶段，但随着市场预期观望条件逐渐消失，群众情绪恐慌与震撼程度就会显现边际效应递减样态，所以愈是将应对方案保持透明，愈有利于安定各方心理与情绪。

但反过来说，经济战初期所施展之封锁与抵制，在初期都可以透过物资储备与资金调度加以因应，必须经过长期施压并让对象国无法获得解决应对之道，最后到达整个经济体系与社会运转崩解降伏点(yield point)时，才会让经济战实质杀伤具体显现。因此莫斯科目前高调宣布应对方案，其实就是要让西方理解到，就算是要让其因此就范，恐怕是要经过相当时日，才有可能见到结果。

不过话要说回来，西方多国对于俄罗斯经贸往来本来就存在多项限制措施，而且相关制裁手段早在俄罗斯与乌克兰冲突前，就已经层出不穷，所以死猪不怕热水烫，历经沧海难为水，莫斯科能够毫不畏惧地将应对措施摆在台面，透过国营喉舌媒体对外发布，吾人是否能从中看出玄机所在呢？

作者：张竞，台湾中华战略学会研究员

