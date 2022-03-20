来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

拜登与习近平通话，事前强硬放话，事后各释讯息，让世人看了一场彷如直拳与绵掌的隔空交锋。美中仍存巨大分歧，但双方对这场通话也作了有意义的诠释：新华社说两国元首认为这次通话“是建设性的”，拜登则向CNN记者形容两人通话“进展顺利”。

通话前，美国先亮底牌挥直拳。白宫国安顾问沙利文与中共中央外事办主任杨洁篪在罗马进行激烈的马拉松会谈，传达北京若支持俄罗斯侵乌的后果；接着，美国国务卿布林肯也强硬指出，拜登将正告习近平，如果北京援俄将付出代价。

中国大陆官员则透过官媒环球时报批评美国泼脏水，中方绝不接受美国胁迫。北京不仅格挡回击，还做了微妙的外交安排，习近平白天先与南非总统、柬埔寨首相通话，晚上再接拜登电话；习近平除得到三个国家领导人坚持一中政策的保证，俨然也稀释了习拜通话的份量。

拜习挂上电话，各方急着解读通话结果。台湾总统府表示注意到拜登重申对台承诺，感谢美国对台湾的坚定支持。但拜登其实两头作保证，习近平还复诵拜登重申的“四不一无意”：不寻求打新冷战、不寻求改变中国体制、不寻求强化同盟反中、不支持台独，无意同中国发生冲突。

拜习谈俄乌，台湾被端上桌；直拳与绵掌对决，台湾一旁战兢忙不迭称谢。