台湾与乌克兰 习拜会焦点迥异

来源：明报

明报社评

综合各方报道，在前晚与美国总统拜登的视像通话中，中国国家主席习近平重申了中方在乌克兰危机中劝和促谈的立场，但就台湾问题向美方发出了严厉警告；拜登则重申美国的台湾政策没有改变，并警告中国若在俄乌战争中支援俄罗斯，将会面临严重后果。从会后通报形容两人“坦诚深入交换了意见”来看，双方似是各说各话，未有突破成果，且两人关注焦点迥然不同，惟从形容通话具“建设性”来看，两人亦各有所得，内外均有交代，接下来就要对对方“听其言、观其行”了。

4日前，中央外事办公室主任杨洁箎与美国总统国安顾问沙利文，在意大利罗马闭门沟通长达7小时，美方同样聚焦乌克兰，中方同样强调台湾问题，并促成这次习拜会。前晚习拜会上，还责成两国团队及时“跟进”，会后驻美大使秦刚就第一时间会晤美国副国务卿舍曼，落实习拜对话精神。

中方立场未见松动

美藉对话一石三鸟

中美近期的沟通，因俄乌冲突而密集，今年以来，外长王毅与美国国务卿布林肯就三度通电话，平均每月一次。但中美互动的侧重点明显不同，美方注重乌克兰危机，在中美双边关系特别是台湾问题上，只是被动应付，虚与委蛇；中方更在乎中美关系的核心台湾问题，对乌克兰危机则坚持局外人身份，既强调尊重国家主权与领土完整，避免被莫斯科绑架，又不愿对美让步，松口谴责俄罗斯，只愿劝和促谈。这一特点，在这次习拜会前后更表露无遗。

在罗马会谈前，美方接连透过传媒放出消息，称相信中国会向俄罗斯提供军备和援助，又透过官方表态警告北京这样做会有“严重后果”，被中方指为“散布不实信息、歪曲抹黑中方立场”。在习拜通话前夕，布林肯还表示，“对中国打算直接向俄罗斯援助用于乌克兰的军备严重关切”。中方“不具名官员”罕见地在习拜会当天发声，警告若美方损害中方正当利益，“必将作出强有力的回应”。

为重夺话语主导权，这次习拜会，中方在通话尚未结束时，就发出即时快讯，会后不到一小时已发出通稿；而美方却在会后4小时，才通报对话内容。值得注意的是，在中方会后通稿中，习近平有关“国家关系不能走到兵戎相向这一步，冲突对抗不符合任何人的利益”的发言，被整句删掉。习近平在有关乌克兰危机的表态中，并无新的内容，他还特别指出，中方“愿向乌克兰和受影响的其他国家进一步提供人道主义援助”，这个“其他国家”，是否包括受战争影响的俄罗斯，耐人寻味。

美方在通报中，只说习拜会重点是乌克兰问题，拜登在通话时只是表示，“假如中国在俄罗斯继续残暴攻击乌克兰城市和平民之际向俄罗斯提供实质支持，将面临严重后果”。至于中方的反应，“白宫资深官员”仅称，中方会作出自己的决定。

由此可见，美方并不奢望改变中方立场，而是借与中方互动达到多重目的，一是离间中俄关系，二是展示强硬立场，三是綑绑中俄以维系盟友团结。这也是拜登急于在赴欧出席北约（NATO）特别峰会前，与习近平通话的原因。

不过，中方对此心知肚明，一方面重申中立立场，与俄罗斯的军事行动拉开距离，如对乌克兰红十字会提供人道援助，驻乌大使赞扬乌克兰人民“团结”，秦刚投书美媒报章，澄清对俄方行动“中方不可能在知情情况下不劝阻”；另一方面北京展开密集电话外交，自战事开启以来，王毅已经与俄、乌、美、英、意、法、德等14国外长通电话，劝和促谈；在习拜会前，习近平本人也分别与G20峰会主办国印尼、亚细安轮值主席国柬埔寨和金砖非洲成员国南非的领袖通电话，三国对乌克兰局势的立场，都与中方接近或一致。

无论是罗马会晤还是习拜会，中方都将重点放在中美双边关系，其中核心是台湾问题。习近平对拜登直言，美国“一些人”向台独势力发出错误信号，警告“台湾问题如果处理不好，将会对两国关系造成颠覆性影响”。

北京屡提核心问题

美对台或待价而沽

中方通稿引述拜登表示，美国不寻求同中国打“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突，愿同中方坦诚对话，坚持“一个中国”政策。惟美方在会后通报时澄清，是习近平主动提起台湾问题，拜登回应美国对台政策没有改变，“反对单方面改变现状”，而非中方所说的“反台独”。北京当然清楚，“打台湾牌”并非美国“一些人”未能落实“总统先生的积极表态”，但却不放过每一次机会敲打美方，每当美方要谈朝鲜、伊朗、乌克兰等国际热点问题时，中方都要提台湾问题，甚至不忌讳台湾与乌克兰危机的敏感联想。这样做，既有争夺话语权的考量，亦是警告民进党当局：台湾只是美国待价而沽的筹码。