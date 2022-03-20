普京爱国集会 有参加者称被企业学校强迫出席

来源：明报

在俄军侵略乌克兰引发国内反战声音和国外严厉制裁之际，俄罗斯总统普京上周五（18日）罕有亮相以“庆祝”吞并克里米亚8周年名义举行的大型爱国集会。普京在宣称“反纳粹”标语作背景下发表演说，强调俄军的“特别军事行动”旨在避免乌东地区民众面临种族灭绝。尽管不时传出前线俄军厌战的说法，但普京高调赞扬俄军团结，表明不会改变计划。当局宣称有逾二十万人出席集会，但有在场人士向外媒透露是被企业和学校强迫出席，部分更表示自己反战，不满乌克兰人正在死去时“开演唱会庆祝”。

这场集会在当地时间前日下午在莫斯科卢日尼基体育场举行，当局称逾20万人出席，但场馆官方座位只有约8.1万。多名俄罗斯政府、传媒和演艺人士担任演说或表演嘉宾。普京发表长约5分钟的演说，称向顿巴斯地区以至整个乌克兰发动“特别军事行动”，主要目的只是“让（当地）民众免于种族灭绝的苦难”。他赞扬在前线作战的俄军团结，“我们作战中的男孩们肩并肩扶持，并在如有需要时，像兄弟般保护对方，在战场上以肉身相互防卫”。普京强调不会屈服于外部压力，说：“我们知道接下来要做什么，怎样做和须负上什么代价。我们绝对会执行所有既定计划。”演说期间出现小插曲，俄罗斯各主要官媒直播时，画面突然切换至一名歌手叫喊“前进！俄罗斯！”口号的画面。克宫事后解释是技术故障。

强调军队团结 计划执行到底

表演人士和大部分出席者都身穿有支持俄军“Z”字样标记的服饰，演说台背后挂有“为了没有纳粹主义的世界”标语横额。不过，有观众表示只是被企业或学校下令出席，打算逗留一会便离开。英国广播公司（BBC）引述一名在场学生表示，学校让他选择以出席该活动代替上课一天。莫斯科社工列娜（Lena）向《华盛顿邮报》表示，她因收到革职威胁才出席集会，她慨叹知道有人正在被杀，“但他们竟敢在有人死去期间开演唱会”。她称自己不谙政治，但过往曾被以工作要胁，在选举投票予普京所属政党。

俄新爱国课程 播普京阐释乌历史片

俄罗斯学校本月初起为中高年级学生安排名为“我的国家”的爱国特别课程，内容包括播放上月21日普京阐释乌克兰历史的影片，教育部又特别指引3月18日（俄国吞并克里米亚的纪念日）的特别课程，其中针对6年级至8年级学生的教学应集中于“我们的英雄时刻……以协助形成对爱国主义感受的稳固认识”。教师会向学童播放影片，解释军人比其他人更有机会成为英雄。网上流传相片显示，俄国学童近期被安排排列成俄军军备上出现的“Z”字标记留影。

另一支爱国教材影片内容围绕吞并克里米亚的官方论述。影片中两名自称来自克里米亚的制服少年问知否2014年3月18日发生什么事，其中一人答道是值得庆祝的日子，因为他经历了“克里米亚之春”，另一名少女以“春天”形容该事件，是因为它标志“更新、温暖、太阳，以及当然，一个舒适的家”。

教师忧历史作政治宣传相当危险

BBC引述莫斯科一名教师称，其大部分同僚都认可上述爱国课程，认为“纳粹分子”很早前便应被赶走。该教师担心历史用作政治宣传相当危险，尤其是很多学童有亲戚住在乌克兰，会引起学童间的冲突。伏尔加格勒教师斯韦特拉娜（Svetlana）称，有些儿童只会觉得战争是冒险，但她向他们解释：“在战争中没有东西是好的”。