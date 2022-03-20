陆港医护分工问题不应无谓纠缠

来源：香港01

作者：黄舜炀，戴小橦

2019年修例风波过后，香港与大陆互信一度陷入低点，坊间总是有些极端声音阻碍两地修补撕裂。第五波疫情持续爆发，特区政府就此向中央请求大陆医护支援，过去一周内先后有375名来自全国最高级别“三甲医院”的医护精英抵港抗疫，不料掀起一些小风波——先有香港市民质疑大陆医护能力，担心一旦出现医疗事故后无从追责；再有大陆人民批评陆港医护分工不均，看似把一些较低专业技术工作交给前者。然而，两年前曾在武汉支援抗疫的港资亚心总医院董事长谢俊明，以及熟悉陆港医疗运作的香港城市大学传染病及公共卫生学系助理教授明伟杰，接受《香港01》访问时都指出，援港的大陆医护在救治新冠病患方面经验丰富、专业水平绝对值得信赖，而坊间那些质疑和不满声音本身就不符合逻辑，根本就是个伪命题。

勿被极端声音破坏两地感情

香港医护和护理员人手严重不足，中央应港府要求派出医疗团队，在刚刚过去的周一（3月14日）和周三（3月16日），先后有两批合共375人的医护人员抵港。他们来自广东省22间“三甲医院”，包括医生、中医师、护士、护理人员和感控专家，从事呼吸内科、肾内科、心血管内科等与老年患者救治密切相关的科室，主要负责在亚洲国际博览馆的社区治疗设施中工作。疫情当前，这种“一方有难，八方支援”的救急扶危精神本应令人感动，然而，由于香港社会仍未走出政治撕裂，加上长久以来总有些人自以为优越，故对大陆医护的专业水平抱持怀疑，先入为主地认定难免发生医疗事故。

一浪未平一浪又起。近日，一份关于大陆和香港医护协作的文件《“协同模式”开展初期护理常规工作及分配》在网上流传，当中列明广东省新冠肺炎医疗支援团队护士的工作分配以“量度维生指数”、“血糖测试”等病人观察工作和“转换卧式”、“更换尿片、量度小便量、清空尿袋”等日常护理工作为主，而打针、派发口服药都由香港医院管理局护士负责。一些大陆网民看罢，难免为援港医护感到委屈，因为在他们的认知当中，“三甲医院”的医护人员明明都是医疗精兵，如今却只能处理一些较低技术要求的工作，好像“降级”成为护理员，这既不尊重他们的专业，更浪费了他们的经验。

上述言论一旦被过度发酵，难免又会破坏陆港两地的信任和互信。医院管理局就此回应指，陆港医疗团队仍在积极讨论协商分工，上周首批大陆资深护理主任和医管局护士团队在初期演练时，因应分阶段熟悉系统及工作流程，拟定分工计划，作为压力测试。特首林郑月娥也强调，两个团队都是非常专业，而且全心全意服务病人，致力透过有效分工协作尽量减少重症甚至死亡病例，外界不应凭藉一张纸说三道四。医管局行政总裁高拔陞今日出席电台节目时也称，大陆医护需时熟习派药等工作，但他们心急“落场”帮手，因此先做较易上手的个人护理工作，现在大陆与本港医护人员的工作已无分别。食物及卫生局局长陈肇始亦表示，非常感谢大陆援港医护团队，他们与本地医护分工协作得非常好，没有出现任何问题，期望日后有更多大陆医护支援人员来港。

“三甲医院”是最高水平大学教学医院

香港城市大学传染病及公共卫生学系助理教授、流行病学与公共卫生硕士课程主任明伟杰也告诉《香港01》记者，大陆医护和香港医护的分工只是协同的初期阶段，虽然大陆三甲医院就护医的工作标准和流程与香港医管局所列明的基本一致，但两地药物名称和使用习惯确实存在分歧，所以大陆医护需时适应差异，相信有关分工只是暂时安排，“援港的首两星期，医管局应该会提供培训，让大陆的医护尽快熟悉差异，例如认识抗生素的名字、使用状况和注射情况，而到中后期，大陆医护就能够全面投入抗疫，这样才能更有效分担香港医护的工作，并发挥他们应有专业水平，”

先后取得香港大学的公共卫生硕士学位、哈佛大学医学硕士学位、暨南大学的医学博士学位的明伟杰也解释，所谓“三甲医院”，是根据大陆《三级医院评审标准》三级十等划分等级中获得最高等级的医院，即医疗服务与管理、医疗质量与安全、技术水平、设备与效率获得900分以上的医院（1000分制），无疑是大陆医院的最高水平。

根据国家卫生健康委员会《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》，截至2020年末，全国35394家医院中，三级甲等医院只有1580家，仅占4%；而是次援港人员所属医院包括广东省人民医院、广东省第二人民医院、广东省中医院、中山大学附属第一医院、南方医科大学第一附属医院，全都榜上有名。明伟杰形容，“‘三甲医院’一般都是大学教学医院，如在香港，相等于香港大学的玛丽医院和香港中文大学的威尔斯亲王医院。”可以说，无论是医院的医疗水平，还是医护的入职要求，都不应成为问题。

基于歧视和民粹的纷争都是伪命题

两年前曾经带领港资武汉亚心总医院转为定点救治医院、参与收治当地800名新冠病患的港区全国政协委员谢俊明接受《香港01》查询时亦指出，大陆医院按照《医院分级管理办法》实行“三级十等”，级别越高，医院越好，每一级里面又分为甲乙丙三个等级，“三甲医院”无疑是最高等级的医院，特色在于专家众多、外科手术水平较高。不过，他也表示，新冠治疗属于内科范畴，过份计较“三级十等”的话没有什么意义。

对于有香港人质疑大陆医护水平，谢俊明认为并不符合实际情况，因为所有地方的新冠治疗都有具体指南，所有受过专业医疗训练和护理训练的医护人员只要按照指南工作，就可有效救治病患；即使是在香港，亦同样有一套行之有效的指南，“例如用药、用氧及需要观察什么维生指数等，都是有明确的要求及指标，两地的照护方法，无论在临床、治疗、药物使用都没有太大差别，大家都是尽全力服务病人，减少重症甚至死亡，大陆团队的专业没有问题。”他特别强调，“我看到这些医护人员在新冠重症病人的救治方面都有丰富经验的，他们基本都参与过武汉抗疫救援工作，专业水平值得信赖。”

至于有大陆人不满陆港分工不均，谢俊明相信只是因为援港团队初来乍到，仍然需时熟悉具体工作。他语重心长地指出，无论是大陆抑或本地医护，大家都应该秉持一视同仁的态度去看待，“因为在抗疫的工作中，所有医护人员所能起到的作用可以说是人人平等的，而且他们都是医生和护士，都是秉持治病救人的原则在对抗疫情，不应该把重点放在你是大陆的还是香港的，纠结于大陆医护作什么，香港医护做什么。”谢俊明又批评，那些质疑和不满本身就是不合逻辑，“严格来讲是个伪命题”。