动态清零要兼顾经济和生活

来源：中时电子报

旺报社评

中国大陆与香港疫情日趋紧急，尤其香港非常严重，两地政府都厉行动态清零政策，但香港政治管控与社会管理松散，实际上只能与病毒共存；大陆则雷厉风行，采取一切可以防止病毒扩散的措施，连过去享有“精准防疫”美誉的上海，也采取严控措施。但主要病毒变异为Omicron之后，传播力变强，重症率和死亡率却大减，若疫苗覆盖率足够，还有必要采取严厉的清零政策吗？

软着陆该有的准备

大陆地方政府执行清零政策极尽所能求其严密，以疫情严峻的吉林省来说，省委书记景俊海严令做到应检尽检、应隔尽隔、应治尽治、应管尽管，争分夺秒实现社会面清零。做法是切实管住人，着力强化社会面管控，确保非必要不流动、不聚集；监控重点人员聚集场所日常监测，及时排查隐患。其次要精准找到人，执行全员核酸检测，边检测、边流调、边隔离，找出所有的密接、次密接人员，尽快把所有密接人员转运到集中隔离点，彻底阻断社区传播。

相较于大陆把抗疫当歼灭战来打，欧美国家以及新加坡、韩国都已解封，防疫管制措施大为松绑，迈向与病毒共存。他们认为，新冠肺炎疫情全球肆虐两年多后，将逐渐转变为季节性或地方性疫情的经验，因为流感及新冠等以呼吸道感染为主的全球性病毒感染，在3、4波疫情后，自然感染率就会达到6成左右，逐渐达到群体免疫，病毒毒性减弱，重症及死亡锐减。

这个判断有事实根据。资源缺乏的国家，如南非，疫苗覆盖率虽低，但整体国家已达群体免疫。早期未守住边境防疫灾情惨重的欧美国家，疫苗施打覆盖率达8成者，自然感染率逐渐突破疫苗保护，很多国家自然感染率已超过6成，重症患者在疫苗施打后大量降低，为兼顾经济与民生而纷纷解封，在药物准备充足以及医疗体系足堪负荷下可与病毒共存。

台湾疫情管控还不错，但未来会不会步上香港后尘，不能无忧。即使幸免，又应如何“软着陆”，必须有准备。台湾前疾管局局长苏益仁就指出，未来解封后，自然感染率一定会从目前不到1%增加到全部人口的60%以上，这是非常大的挑战，人民及政府准备好了吗？

他提出的对策是参考流感情况，疫情严重时每年有2个月，会有10%至20%的人口自然感染，应以此为基准，去估量防疫能量，如疫苗、药物、医疗及防疫量能，以及人民的生活及心理准备。就长久而言，与病毒共存是不得不然的，必须做好准备，以免医疗体系和社会心理、政治安稳禁不起冲击。

严防控付出代价高

大陆动态清零的防控对策极其严厉，付出的代价也很高。为了应付这一波疫情，吉林、深圳、上海等地再实行严格的管控措施，做3次全员核酸检测，并且将居民禁足在家，进入封闭式管理，生产及商业等经济活动大幅停摆，对经济产生非常不利的影响。

习近平有感于防疫与经济需要兼顾，17日在主持中共中央政治局常务委员会时，首度对此轮疫情发话，坚持“动态清零”策略的同时，也要求“努力用最小的代价实现最大的防控效果”，要“最大限度减少疫情对经济社会发展的影响”，简单说要兼顾防疫与经济和生活。

过去染疫者重症与死亡率高，清零政策有其必要，而且效益丰硕，否则疫情若大规模爆发，染疫个案大增，死亡人数急升，政府承受的压力必然极大，甚至可能引发危机。但病毒变异为Omicron后，动态清零防疫政策需与时俱进调整。尤其大陆疫苗覆盖率全球首屈一指，更有弹性调整的空间。

如何与时俱进而改弦更张呢？复旦大学附属华山感染科主任张文宏提出：老年人普遍接种第3剂疫苗、更好的疫苗与疫苗接种策略、可以广泛供给的口服药物、可以负担得起、广泛提供的居家检测试剂、得到有效训练和预演的分级诊疗策略、未来居家隔离的流程、下一次更大规模输入与本土疫情叠加时所需的完整防控体系和充足医疗资源的准备等建议。他的对策十分专业、可行而稳健，不失为清零政策升级的必要举措。

面对必然要随着病毒变异状况而调整的清零政策，必须寻求一种长久有效，经得住人心检验，在人民生命健康和正常生活之间保持动态平衡的防疫模式，既要尊重科学、专业，又要尽量符合人性化、柔性化原则。现在是未雨绸缪的时候了。