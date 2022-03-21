俄乌战后G2趋势更清晰

台湾《旺报》社评

美国总统拜登与中国大陆国家主席习近平视讯对话，主要围绕俄乌战争和台湾两个主题。根据白宫官员透露，两位领导人的谈话非常“坦诚、具实质性”，也涉及了诸多细节问题。不过，如同去年11月两人的第一次视讯会谈，这次会后美中发出的新闻稿，对于两国元首的会谈重点有所出入，再度给人一种各取所需的印象。事关俄乌战事发展与战后格局及中美台三边关系，会谈后的具体发展更值得关注。

美中维持战略对话关系

表面上看，拜登在进行一场只赢不输的舆论战，拜登放狠话要求中国不得援助俄罗斯，甚至要加入美国为首的制裁，北京自然难以接受。北京不接受，美国正可以抹黑中国；若北京软化立场，拜登正可以立威。但是北京也不是省油的灯，北京以“一个巴掌拍不响”“解铃还需系铃人”，将战争责任丢回给美国，让美国也没有占到半点便宜。北京还趁此全球关注的机会，把台湾问题搬上台面，要求美国重申一个中国政策的立场。但若只是一场各说各话、将计就计的宣传战，其实无需双方领导高层出马。无论实质成效如何，这次通话可以视作新一轮中美战略对话的开始。

中美要展开新的战略对话，必须处理旧议题，扫除障碍，这就是台湾问题。日前杨洁篪与苏利文的罗马会谈，中方就指责美方在去年习拜第一次视讯通话后，对于“四不一无意”的承诺缺乏履行的诚意。这次习拜视讯通话，中国方面再度提出台湾问题，提醒美国，台湾问题在中美关系中的重要性。回避台湾问题，就没有中美合作的可能。在美方的新闻稿中，看不到让步的迹象，但是从最近台湾参加由美方主办的国际会议都无法以正式的国名参与，可见美方对于“一中原则”十分谨慎。短期内美方大幅改变对台政策的可能性不高，但是减少利用台湾刺激北京，稳定台海情势，重回中美共管，不无可能。

扫除台湾问题的障碍后，中美才有可能推进合作，处理目前最急迫的俄乌战争。无论国际媒体怎么说中国与美国是这场战争最大的赢家，战事久拖对两国也是不利。北京陷入越来越大的国内外舆论压力，但也不乐见俄国大败、普京下台。华盛顿同样也面临战事扩大的风险与经济下行的压力。目前看不到中美双方对此有何共识，但是中方愿意与美方举行高层对话，至少表示不排除与美国在俄乌问题合作的可能。台湾问题是否成为交换中方改变对俄罗斯态度的筹码，给外界留下想像空间。

增加美国制裁中国难度

有论者认为这次俄罗斯的军事行动，对美国而言是短多长空，美国固然重回北约的领导地位，再度收编欧洲盟友，但长期而言，美国在欧洲也会陷入两难：弱化后更加依赖美国的欧洲也会成为美国的负担，美国现有的国力不可能两线作战；但强大的欧洲也不愿居于人下，在文化、科技、金融、国际等方面也有与美国一较高下的实力，未必听命美国。加上最近印度、中东阿拉伯国家及非洲国家的表现，美国在后冷战独霸的地位四处受到挑战。所以，俄乌战后的国际格局很有可能再一次给中国一个喘息和发展的机遇期。

从这次习拜会来看，更加接近G2的世界格局，表面上和短期间或许还很难确定，但趋势已清晰浮现。中国该如何掌握这次机遇？短期是认真参与俄乌战争的国际调停，稳定欧洲与俄国局势，取回道德至高点，预防新冷战的出现。长期而言，持续开放政策，与世界各国，尤其是欧洲国家经贸往来，增加美国对中国发动金融战、贸易战的难度与顾虑。中国与欧盟关系深化，对大陆科技工业与经济转型十分有帮助。

“911事件”让美国把注意力从中国转移到中东与阿富汗，带给中国第一次历史机遇期，让大陆全力发展经济，也让台海和平20余年。这次，美国必须面对俄罗斯在欧洲的变数，但美国国力已明显衰退，极有可能在中国政策上被迫做出退让，欧洲也有可能需要争取中国的支持，有可能带给中国第二次历史机遇期。台湾若能务实处理两岸关系，这个历史机遇将不仅属于北京，也会属于台北。