极音速登场 俄调整战斗模式？

来源：联合新闻网

作者：林颖佑

根据俄罗斯国防部的消息指出，俄罗斯部队在近日运用“匕首”极音速飞弹摧毁乌克兰西部一个含有飞弹和机载弹药的大型地下军火库。此事件除了俄军对乌克兰西部部队的打击之外，更是极音速武器首次公开运用在战场之上。

在飞弹的发展上，速度越高，就代表飞弹具备的能量较高，无论是射程或者是接近目标时的机动力，都会比较高，其主要是凭借高速（多半超过五倍音速，而在2018年普京的国情咨文谈话中，更号称匕首飞弹为具有十倍音速的完美武器），突破各国的飞弹防御网，自然让极音速飞弹成为近期各军事大国争相发展的新军备。

俄军此次使用此项军备并精准的破坏乌克兰军的军火库，首先需注意的是在飞弹的载体上是从何种载具发射？在2018年公布的画面中是由俄军米格31K携带匕首极音速飞弹，此次是否依然是由米格31Ｋ或是其他载具？值得后续观察。

攻击的目标为乌克兰西部的军火库，代表俄军也想要藉由精准打击来破坏乌克兰军的补给点，特别是在北约军援的物资持续进入乌克兰之时，若俄军能透过此种方式攻击，除代表乌克兰军始终无法取得中高空的制空权之外，也代表未来俄军或许可以减少低空的对地密集支援，而使用极音速武器或其他远距发射的飞弹来削弱乌军部队的战力。如在3月18日俄军也利用在黑海的舰队发射巡弋飞弹攻击乌克兰西部的利维夫机场，其目的都是希望能切断乌军的补给路线。

需注意的是如果俄罗斯的上述飞弹都能准确的打击乌军设施，这是否代表北约对乌克兰的电子战支援已到达一定的限制，开始出现边际效用递减的状况，或是俄军也有注意到开战初期所受到的电子干扰，开始使用其他的系统或调整方式来应对接下来的战斗。

此次乌俄之战也说明了当代战争的发展，在追求资讯化与智能化的同时，许多传统的战场因素依然会出现，资讯科技虽然能打破部分的“战争迷雾”，但无法避免战场上出现的“摩擦”，俄乌两军都无法逃脱上述的限制。在两军作战之时，也可以看到俄军在战术上的修正（如在闪避刺针飞弹的战术动作），以及新武器的测试（如此次首次使用极音速飞弹），而乌克兰军在缺乏制空权与重装备下，如何集结有限的火力与无人机搭配形成反攻，都是在此战中值得台湾方面观察的方向。