来源：中国时报

作者：刘必荣

当俄乌战争吸引了全世界注意力的时候，当美国的精神几乎全摆在对付俄国与重建东欧秩序的时候，一个新的中东政经格局正在悄悄成形。新格局并非从俄乌战争才开始胎动，但俄乌战争打乱的国际能源与金融秩序却催化了中东权力板块的移动。美国—沙特—中国的新三边关系，就在这样的脉络下成为我们关注的焦点。

3月8日，美国总统拜登签署了禁止美国从俄罗斯进口能源的行政命令，油价飙升至每桶130美元（176新元）。为了缓和油价对经济的冲击，美国希望与沙乌地和阿联酋领导通话，说服他们增产石油，结果两人全都拒绝与拜登通话。

3月18日，叙利亚总统阿萨德到阿联酋访问。叙利亚与阿联酋本属敌对阵营，故这个访问得以成行，对两国都是外交突破。美国曾想劝阿联王储MBZ不要邀访小阿塞德，但没有成功。中东这些美国传统的盟国愈来愈想走自己的路，也愈来愈不想唯美国马首是瞻。

国际政治如此，国际经济亦然。 3月15日，《华尔街日报》报道，沙特正在和中国大陆谈判，以人民币为其向中国出售的部分石油计价。这个谈判已谈了六年，中国购买了沙乌地出口的25%以上石油，如果部分改以人民币计价，人民币的国际地位将提升，“石油美元”的地位也将受到“石油元”所侵蚀。这是个巨大的变化。

美元之所以能长保优势，一个重要原因就是石油以美元计价。1974年美国总统尼克逊与沙特王室达成协议，沙国货币绑定美元，石油以美元计价，交换美国对沙国提供安全保障。但现在美沙关系似乎渐行渐远，美国不支持沙国的叶门战争、坚持调查沙特异议记者卡舒吉遇害事件、批评沙国人权、推动与沙国宿敌伊朗的和解，更解除了持续40年的原油出口禁令，开始出口页岩油与沙国石油竞争，还准备从中东抽身，将注意力转到亚洲。凡此皆让沙国警觉到美沙关系已今不如昔。美国从阿富汗撤军，更让沙国警惕美国不可恃，沙国必须用自己的方法布自己外交的局。

中国这时提供了沙国最好的选项。在带路倡议的推动下，中国在2018年帮沙特建了麦加到麦地那的高速铁路；2019年签了35份合作协议，金额280亿美元（379亿新元）；2021年CNN更报道沙国在中国协助下建造导弹。

中国的中东布局当然不只在沙特。 2021年带路倡议主要目标国是伊拉克，2022年1月叙利亚也加入，签了一带一路的备忘录。而中国与伊朗的经贸关系也非常密切。这些国家都是什叶派，与逊尼派的沙乌地分属不同阵营。北京在中东的外交是跨教派的，是桥梁也是杠杆，沙国借力中国也有了自己的空间。

3月10日，沙国国家石油公司沙特阿美表示，其在中国的合资企业华锦阿美决定参与中国东北的一个大型综合炼油厂和石化设施开发计划，预计于2024年投入运营。沙特也邀请中国领导人在回教斋戒月过后访问该国，最快5月成行。中国成为中东棋局的重要玩家，看来势不可挡。

原本俄国在美国撤出中东后积极进入补位，但俄乌战争让俄国元气大伤，就只能眼睁睁看着中国势力进入扩张了。这样会出现什么样的中东秩序，值得关注。