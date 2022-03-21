在家不开暖气 帮不了乌克兰

来源：德国之声

作者：Nemanja Rujevic

不少德国人呼吁立即禁止从俄罗斯进口天然气和石油。德国之声评论员Nemanja Rujevic认为，这样做只会给德国自己带来伤害，却不会给乌克兰带来帮助。

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有些人厌恶自己身体的某些部位，比如自己的右脚，或是左眼。描述这种现象的专业术语叫做“身体完整性认同障碍”（BIID），这时，患者只有在截肢右脚的情况下才会感到满足。出于同样的原因，一段时间以来，不少德国人一直痴迷于立即全面叫停对俄罗斯天然气和石油的进口。他们认为，我们不能继续“为普京提供战争基金。”没有其他快速的替代方案，这就是为什么许多人将进口禁令视为声援乌克兰的英雄之举。

普京会在乎吗？

德国眼下使用的三分之一的石油和一半的天然气和煤炭来都自俄罗斯。简单粗暴地放弃这些进口能源并且完全无视后果，这种不负责任的态度简直令人无法忍受。然而，令人更加无法忍受的是，假定我们舒适温暖的家和饱受战火之苦的乌克兰人有直接联系的说法成立。如果有人认为，在家里多穿衣服，忍受油价飙升和物价全面上涨就能够阻碍普京向前，这是一种错误的思路。

恰恰是对俄罗斯持批评态度的德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）对立即禁止进口俄罗斯化石燃料公开反对，这简直是个讽刺。这位绿党人士呼吁民众冷静行事。她指出，因为如果没有来自俄罗斯的资源，德国的幼儿园无法正常供暖，城市里也可能会有停电的危险，这正中普京的下怀。

普京的算计

俄罗斯对乌克兰犯罪性的入侵毫无理性可言，也是狂妄自大的体现。但我们千万不要以为坐在克里姆林宫里面的是一堆不会算数的鲁莽傻瓜。恰恰相反，他们很可能考虑到了制裁的影响、来自寡头阶层的批评和本国民众的抗议。普京甘愿牺牲成千上万的无辜者，甚至把自己的士兵当作炮灰，乌克兰将出现整整一代永久敌视俄罗斯的人，这名俄罗斯总统对此都清楚的很。并且，他也知道从此以后他会被西方世界视为恶棍。

普京唯一害怕的就是，输掉这场战争。但如果德国停止从俄罗斯进口天然气伤其自身，这场血战必定难停。

今天，德国的决策者们几乎无一例外地属于只知道和平，繁荣和民主的幸福一代，这是好事。也正因如此，他们对战争、苦难和独裁知之甚少也不足为奇。不过作为上世纪90年代经历了南斯拉夫解体的孩子，我对这意味着什么再熟悉不过了：当时，西方也声称制裁措施只针对米洛舍维奇（Slobodan Milosevic）总统及其政权。但这这是一厢情愿的想法，我们身上有大约5000亿第纳尔纸币（现今汇率500第纳尔= 4.25欧元/4.70美元），但在空荡荡的超市，我们几乎什么东西都买不到。这就是真正的现实！

制裁并非是上选

值得注意的是，俄罗斯与中国和印度关系良好，仅凭这点就可以预见，如今的俄罗斯不会陷入这种困境。普京本人正安稳地坐在金色防空洞。与此同时，俄罗斯普通民众正在遭受双重打击：普京的统治和西方的制裁。

广泛的制裁措施好比集束炸弹——总是击中错误的人。作为报复手段是适合的，但是它不能带来政治变革。因此，对俄罗斯原材料的进口禁令只不过是一个代价昂贵的象征性举动，这本身就证明了我们自己是多么无助。愿望是可以理解的，在德国，没有人想引发第三次世界大战。但面对俄罗斯的侵略，表明态度，愿意付出牺牲是一回事儿，然而一头扎进去鲁莽行事，没有任何胜算的情况下在阴冷的公寓中瑟瑟发抖，则是另外一回事。