民意分裂 满意施政却没幸福感

来源：联合报

作者：林政忠

联合报系六都执政大调查，为城市治理把脉。调查反映出“分裂民意”现象，新北市长侯友宜施政满意度居六都之冠，市民的幸福感和光荣感却属于后段班；反之，台中和台南市民感到既幸福又光荣，却未反映在市长卢秀燕、黄伟哲的施政满意度上。

首长施政满意度不代表城市民意支持度，高民调也绝非当选保证，历史上有太多前例，台北市前市长陈水扁施政满意度一度高达八成九，最后败给对手马英九。民调和民意的反差，提醒首长避免落入“执政盲点”，无法贴近民意，就会形成无感施政。

房价民怨之首 台中台南宜居

整体而言，在六都市民心目中，台中、台南是最宜居的城市，双北则是最想移居之都。民调也显示，“房价高、薪资低、交通差、空污糟”是全台四大民怨，房价偏高更是逾半数台湾民众公认的民怨之首，不分南北皆列为希望最优先改善项目。

台北市不仅市民的幸福感和光荣感双双吊车尾，市长柯文哲的满意度和不满意度都是六都最差，促进地方经济、交通表现、长照服务的满意度也是六都最低，首善之都变成“三低”城市，台北市涌现“脱北潮”，“天龙国”已成市民最想搬离的城市。

新北坐拥三高 市民却想移居

新北市不仅侯友宜个人民调最高，治安、市容满意度也是六都最高，新北市虽有“三高”，但市民的幸福感和光荣感排第四名，市民想移居的比率仅次于台北市。400多万人口的新北市仿佛“大城小国”的全台缩影，资源多、问题也不少。

桃园市长郑文灿施政满意度仅次侯友宜，促进地方经济表现居六都之冠，但超过二成五市民不满意防疫表现，市民最不满意的原因包括防疫管控不佳、确诊人数多等，显示防疫旅馆事件冲击不小。

台中超高赶北 治安空污红灯

台中市民幸福感是六都最高，光荣感则排第二高，“超高赶北”被视为六都宜居城市榜样，逾九成市民满意防疫表现是六都最高，但房价、空污问题被列为优先改善项目，二成八市民不满意台中治安更高居全台之冠。

台南市民自觉最光荣，幸福感则居第二，治安、防疫施政满意度都位居六都第二，黄伟哲个人满意度也挤进前段班。台积电虽带动南科经济发展，但台南高房价民怨仅次于双北，值得关注；台南也是目前六都唯一“零捷运之都”，三成四市民不满意交通施政，施政待加强。

高雄后段班 台积效应待发酵

高雄市长陈其迈上任宣示“两年拼四年”，但因任期较短，首长满意度仍居后段班，市民的幸福感和光荣感仅优于台北市，治安不满意度也仅次于台中市。台积电进驻高雄市是一大利多，但超过四成市民希望改善空污、就业机会、高房价等问题，显示“台积电效应”仍待发酵。

