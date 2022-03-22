美中谈俄乌 台湾成次要筹码

来源：联合新闻网

作者：陈一新

美国总统拜登3月18日与中国领导人习近平举行视讯峰会，针对乌克兰与台湾问题进行意见交换。台湾问题正如预期成为筹码，但出乎意外的是台湾的筹码地位似乎降低，美中两国都从双方的大格局来看台湾。

在会谈中，拜登承诺“四不一无意”，即美国不寻求与中国打“新冷战”、不寻求改变中国体制、不寻求以盟国压制中国、不支持台独，以及无意与中国冲突。

习近平表示他对拜登的表态非常重视，但认为美国有不少人仍对台独释放错误讯号，尤其是前任美国政府，如果未来美国官员并没体现拜登的承诺，则是非常危险的。

至于拜登要求习近平调整对俄罗斯与乌克兰的立场，中国大陆外交部与白宫都拒绝透露详情。根据各种情资与媒体报道，拜登严辞警告北京不得对莫斯科提供各种援助、要求中国大陆在俄罗斯与乌克兰之间维持中立、与克里姆林宫进行一定程度的切割，并在时机恰当时对俄乌战事进行调停或斡旋。

对于美国第一项要求，北京已悄悄做出调整，以避免美国为首西方国家的制裁。至于北京在莫斯科与基辅之间维持中立，可能性并不大，因为中俄两国关系是基于相互需求，不受第三方影响。

在双方战略协作伙伴关系之下，北京也不太可能与莫斯科进行切割，更不会加入美国为首西方国家对俄罗斯进行制裁的行列。至于在俄罗斯与乌克兰之间进行调停或斡旋，北京也正在考虑时机问题，但为避免调停或斡旋失败，北京要求与其他国家一起进场，才不致单独承担失败责任。

相形之下，拜登提出的“ 四不一无意”，无疑对北京做了过多的承诺，甚至超过当年克林顿针对台湾问题所说的“三不政策”：不支持两个中国、不支持一中一台，以及不支持台独。

此亦显示，北京与华府较过去更为关切美中之间的关系。中国大陆领导阶层显然认为，台湾问题是美中高度竞争下的产物，要化解此一问题，必须先从美中关系的大格局着手。不过，拜登虽然在美中关系与台湾问题上做了很多让步，但是要真正做到，恐怕也不是容易的事。

美中之间是否陷入新冷战，双方都各有立场也各有说法。同样地，美国是否寻求改变中国大陆的政治体制，就如同老布什总统是否寻求“和平演变中国”是个永远争辩不休的议题，以及说多少和做多少的问题。

至于美国是否透过盟国对中国大陆施压，更是一个各说各话的问题。就算拜登承诺不寻求与中国大陆冲突，但美中之间关系错综复杂，矛盾固然不少，冲突也在所难免。

这次拜习视讯峰会，表面上双方似乎各取所需，拜登达到警告习近平不得支持俄罗斯总统普京的目的，而习近平也达成警告美国不得对台独释放错误讯息的目标。但是，最值得台湾国安高层注意的，就是北京与华府都开始从中美大格局来看台湾问题。

作者是淡江大学荣誉教授