港府复常路线图不能蒙混过关

来源：明报

明报社评

香港行政长官林郑月娥宣布，倘若疫情持续下降，下月底开始以3个月时间，分3阶段逐步解除大部分社交距离措施。第五波疫情肆虐，民生困顿，各界希望看到出路，更想知道朝什么方向走，可是引用行政长官自己说法，新公布只是“阶段评估及总结”，目标不清方向不明，除了继续谷针，看不到当局有何新的防控措施，应对疫情复炽又或新一波来袭。没有大目标大方向的所谓“路线图”，根本不是路线图，严格来说，新公布只是回应一下公众对复常关切，交功课“顶住先”。从复常角度，病毒清零或共存绝不是抗疫模式或形而上讨论，先与大陆还是外地恢复通关，对不同市民、不同行业以至民生经济，影响很不一样，政府避而不谈，并非负责任做法。

聚焦松绑社交措施

疫情防控未见新猷

第五波疫情，特区政府应对无方，早发现早隔离早治疗无一做到，累计死者直逼6000人，公众抗疫疲劳却在与日俱增，部分行业要求尽快撤去社交距离措施，让他们做生意。当下疫情仍在高位横行，现在绝非放松社交限制时候。当然，政府亦要让市民看到复常希望，交代复常路线图，可激励坚持抗疫斗志，可是路线图除了要有复常时间表，更须说清楚大目标大方向，以及如何汲取失败教训，切实稳控疫情，确保复常可以持续，然而当局的最新公布，并无清楚回答这些问题。

行政长官林郑月娥新公布重点有五：一、现行大部分防疫措施按原定计划延至4月20日；二、若疫情持续下降，下月底起将逐步解除大部分社交距离措施；三、下月取消9国禁飞令，方便市民返港，非港人暂不能受惠；四、提升疫苗接种率，提前5月底实施“疫苗通行证”第3阶段，一般市民要打齐3针；五、“暂缓”全民强检。新公布标志香港将进入抗疫新阶段，最详细部分是如何分3阶段放松社交限制，由重开部分处所恢复晚市堂食，到之后扩大松绑规模，直至第三阶段回复到只执行基本防疫要求，包括使用安心出行及疫苗通行证等。

疫情一波波，有起必有落，政府开出期票，最快 7月底大致复常，工商界及一些商会相当高兴，可是两年多的抗疫经验说明，松绑容易持续难。病毒变种不从人愿，早前欧洲方面非常乐观，以为Omicron高峰过去，多数人有了抗体，欧洲疫情可能终结，未料最近西欧疫情又恶化，继BA.1病毒株后，轮到BA.2肆虐。与病毒共存，永远要冒一个风险，就是病毒变种；就算不考虑这一点，单论下月香港几可肯定不是在接近清零状态下复常，放宽社交措施，病毒传播一定加快，倘若做不到近乎全民接种，感染死亡数字很可能又反弹，如果情况严重，不仅社交措施松绑要“暂缓”，甚至还有收紧压力。

复常要可持续，一定要控制好感染及死亡，避免医疗系统再崩溃。第五波疫情失控，失败教训深刻，现在政府变相宣布即将进入抗疫新阶段，可是防控做法看不到跟之前有太大分别，失败的追踪措施依旧不变。当局继续高谈谷针，声言要将12岁以下适龄儿童打针率，以及院舍长者首针率谷至九成，以配合松绑复常。可是之前两周政府派员走遍全港院舍谷针，只有六成长者接种，依然仍有数万院舍长者拒绝打针。资料显示全港70岁以上长者，首针率只为七成，仍有28万人未打针。这一波疫情，政府最为人诟病之处，就是讲了当做成，做不成算数，目标落实往往不到位。当局若拿不出切实方法打破谷针瓶颈，大幅放松社交措施，实际是让病毒再来一场大屠杀。

冠病病毒不会消失，长远一定是“与病毒共存”，但短中期则有清零与共存两套处理模式。问及现在港府是否选择共存，林郑说法模糊，强调最新公布属于阶段评估及总结。清零与共存当然是公共卫生政策问题，可是放在香港复常框架，这就绝不止是形而上的抗疫模式讨论，而是关乎先与大陆还是外地通关，不同持份者所受影响大大不同。大陆动态清零总方针未变，香港先与外通关，最高兴是在港外资、与东南亚及欧美做生意的商家，以及一些渴望外游探亲的人，至于输家，则是数以万计因为疫情与家人长期分隔的跨境家庭、常有北上探亲公干等需要的人。

先与谁通关影响大

政府有责任说清楚

即使不谈大湾区融合等问题，先与谁通关本身就无可避免涉及利益分配问题。港人爱旅游，不少人每年偶尔外出探亲3至4次，他们的需要大，还是长期被迫异地分隔的跨境家庭需要大？香港是国际金融中心，皆因有大陆为后盾，大陆是香港最大经贸伙伴，2018年访港旅客大陆占近八成，重振本港旅游业及零售餐饮业，先与外地还是大陆通关更有利？若谈复常，无法不考虑这些民生经济问题。观乎特首昨天公布，当局表面是保持开放态度，实际是避谈这一复常关键问题。

特首对于做不做全民强检，定了很高门槛，“效益要远远大于代价”，又说香港社区动员能力弱难如大陆，全民强检是很大挑战，云云。当局没说清楚效益代价怎衡量，至于动员力更属先天结构问题，所谓“暂缓强检”是否“暂缓修例”的翻版，令人在意。香港复常一定涉及先与谁通关、路线图终点在何处，这是影响很多人的问题，当局无法亦不应蒙混过去。