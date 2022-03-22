尹锡悦有力重塑东亚秩序吗？

来源：明报

作者：李克贤

韩国总统选举尘埃落定，在野国民力量党尹锡悦以不足1个百分点差距的票数，击败执政的共同民主党李在明。没有国会议政经验的尹锡悦能否于选战后团结社会各界，立即成为焦点。国际社会更关注这名政治素人的外交政策，特别是尹锡悦于竞选期间表现出对朝鲜的强硬态度——当谈及若金正恩为首尔带来即时威胁时，他支持以先发制人的方式对付朝鲜。

尹锡悦盼改变韩国“战略模糊”政策

另外，尹锡悦对过去韩国在中国与美国之间采取的“战略模糊”政策不甚认同。基于地缘政治上与中国为邻，两国经贸日渐增长，加上中国于朝鲜的影响力，历代韩国总统对华政策友善之余，除了军事及国防上的合作外，韩国亦避免与美国走得太近。韩中关系过去有所发展，如2008年首尔与北京签订中韩战略合作伙伴关系；2015年韩国总统朴槿惠更成为出席中国阅兵仪式的极少数东亚国家元首之一。

韩国于2016年宣布部署萨德反导弹系统成为韩中关系分水岭。文在寅政府监于中国已是韩国的最大贸易伙伴，而北京因萨德事件对首尔作出经济报复，双方经贸额当年即时下跌8.4%；韩国乐天集团在沈阳的3万亿韩元项目被叫停；中国游客至韩国及来往两地航班数目锐减，2017年韩国外长康京和提出“三不政策”以缓和与中国的关系，即不再额外部署萨德反导弹系统，不加入美国主导的全球导弹盾计划，及不将韩美日防务合作转化成军事同盟。今年初，文在寅亦表明韩国需要中国协助解决朝鲜核问题，不能跟随美国在北京冬季奥运会上作出外交抵制。

竞选时尹锡悦抨击“战略模糊”及“三不政策”，又明言首尔需加强与华盛顿在军事及经济上的合作，例如向美国增购萨德反导弹系统、加入美国重组全球供应链的计划。他指出韩国应该“重生”，应扮演更关键角色，为国际社会的自由、和平及繁荣作出贡献。可见尹锡悦的外交腔调与美国印太战略互相呼应，靠拢美国而疏远中国之意不言而喻。

尹锡悦毫不忌惮北京的反应，背后其实有民意支持。根据皮尤研究中心的调查，2015年韩国民众对中国持负面看法的人只占37%，2020年的数字已急升至75%。经历过中国的经济报复，韩国亦不得不微调对华政策，于2020年推行“材料、零件和设备2.0战略”，务求减低对中国及其他国家产业链的依赖。尹锡悦只是把事情做得更彻底，既然已难于中美之间取得平衡，倒不如顺应民意跟随美国。

因应尹锡悦“亲美远中”的外交转向，他顿成美日挚友。美国总统拜登于韩国总统选战结束不久，已要求与尹锡悦通话，指双方肯定美韩同盟的力量。日本首相岸田文雄亦迅速祝贺尹锡悦当选，盼双方建立更友好关系。观乎西方媒体与智库，都是清一色憧憬韩国候任总统尹锡悦能进一步强化美日韩的防务合作，甚至韩国可加入美国、日本、印度及澳洲的四方战略对话，亦对韩国更积极参与美国主导的印太战略寄予厚望。一瞬间，尹锡悦的当选似乎为重塑东亚秩序带来契机，美国可巩固同盟以约制中国及朝鲜。

能否履行竞选所言 还看五个因素

不过尹锡悦能否确实履行竞选时的外交方针，还要看几个因素。首先是朝鲜问题。尹锡悦竞选时批评文在寅政府对朝鲜太过卑躬屈膝。他的对朝政策强硬，在未能核实金正恩是否应诺实现无核化前，不会撤销对朝鲜的制裁。他又主张强化韩国军事力量，采取先发制人及部署更多萨德反导弹系统，以应对朝鲜。

金正恩过去一两年却不是闲着，去年9月朝鲜分别试射新型巡航导弹、首次以新成立的“铁道机动导弹团”在火车上发射两枚弹道导弹，及宣称成功试射高超音速导弹，去年10月更试射潜射导弹。今年以来已试射不同款式的导弹共11次，包括3月16日试射失败的洲际弹道导弹。南朝鲜距离之短，韩国是否有把握可拦截所有导弹，包括高超音速导弹？若朝鲜的潜射导弹技术开发成熟的话，即其拥有的第二次核报复能力可抵消尹锡悦的先发制人战略。可以想像，尹锡悦上任后必然受困于朝鲜半岛局势。

其次是韩美同盟自身的不稳定因素。美国派驻韩国士兵2.85万，韩国汉弗莱营（Camp Humphreys）更是美国最大海外军事基地。2018年美国总统特朗普要求首尔增加支付驻韩美兵军费50%，否则撤兵。过去韩国每年已负担约9600亿韩元，双方举行多轮会谈仍无法解决分歧。旧协议于2019年底结束，拜登上台没有对韩国特别宽容，最终韩美于2021年才达成共识，但首尔还是要多付13.9%军费，代价不菲，2026年又再检讨修订。而且美国近年倾向以训练及贩卖装备来强化盟友的军事力量，避免美军直接介入军事冲突，免伤人命。美国于叙利亚、阿富汗及现时的乌克兰政策，已受外界质疑，尹锡悦必须研判美国是否值得信赖的坚实盟友。

第三个因素是美国无法调停韩国与日本之间的纠纷，韩日双方多年未能解决独岛（日称竹岛）的主权争议，还有“慰安妇”及日本二战时征用韩国劳工的赔偿问题。2012年韩日美澳军演，就传出韩国拒绝让日本舰艇停泊釜山港；2019年日韩各自将对方剔除出贸易白名单，威胁双方的供应链，当时美国国务卿蓬佩奥、日本外相河野太郎与韩国外长康京和举行三方会谈，调停不果，事件引发韩国拒绝延长《韩日军事情报保护协定》，继而影响美日韩的共同防务合作。如果寄望保守派的尹锡悦可于以上事件与日本磋商解决问题，未免有点缘木求鱼；但韩日关系如无突破发展，美日韩同盟关系亦难以深化。

韩国是否真的能疏远中国，是第四个因素。中国现时是韩国最大贸易伙伴，去年中国占韩国出口份额高达25%，双边贸易总额达3015亿美元。《环球时报》引述中国国际问题研究院杨希雨的分析，他认为尹锡悦正式就任总统后，必以韩国国家利益为重，中韩关系偶有起伏，但整体格局不变。其实民选总统竞选时的争取对象以选民为主，就任后少不免要被经验丰富的官僚“启蒙”，现实的国家利益压倒一切。例如韩国驻美国大使李秀赫2020年在国会外交统一委员会听证会上，就以国家利益为前提，提醒发展韩美同盟要“深思熟虑”，毕竟中国深深影响韩国经济，何况现时韩国半导体工业高度依赖从中国进口的稀土，短时间至中期亦不见得韩国有可以替代中国市场的选择。

谈新东亚秩序为时尚早

最后一个因素是尹锡悦需面对国内不同问题，包括抗疫重启经济、打击贪污，以至近日閙得热烘烘的性别平等问题。特别是尹锡悦只以不足1个百分点的票数差距胜选，“进步派”阵营在国会仍占大多数，可对尹锡悦任命内阁成员作制衡。相信尹锡悦5月10日正式就任韩国总统时，对内、对朝鲜都会举步维艰，中日美又分别给予韩国不同压力，他是否有余力参与印太事务成疑，现时谈新的东亚秩序为时尚早。

作者是东京国际大学国际战略研究所副教授