东航坠机 五个应该知道真相的疑问

来源：新京报

东航一架波音737客机21日在执行昆明-广州航班任务时，于广西藤县上空失联。目前，已确认该机上人员共132人，其中旅客123人、机组9人。民航局已启动应急机制，派出工作组赶赴现场。广西壮族自治区应急管理厅启动一级响应，各路救援力量正在全力搜救。

从媒体发布的事故视频以及民航信息平台等多渠道掌握的信息看，失事飞机曾在两分钟内骤然下降7000多米，这引起部分人对于事故原因的猜想。有民航业内人士指出，找出飞机失事的原因，是一个非常系统和专业的过程，首要是找到飞机的“黑匣子”，其次，需要相关方面调查人员组成调查组，分析残骸、技术参数等，最终得出结论。目前公开渠道获取的信息非常有限。

我们仅以目前掌握的信息，采访了民航业内专家，试图厘清一些容易被误传的信息。

疑问1：波音737飞机不是都停飞了，为什么又用这种飞机？

执飞这次MU5735航班的是东航云南一架波音737-800飞机，注册号B-1791，交付于2015年6月22日，目前机龄6.8年。

因为同是波音家族，有消息揣测，本次飞机坠毁是机械故障导致，这种猜测在网络上传播很广。

据了解，波音家族的另一款飞机737MAX此前因两次坠机事故，737-8飞机（也称737MAX）被包括中国在内的多个国家停飞，737MAX在中国尚未恢复运营。

但本次坠机事件中的飞机，是一架波音737-800（NG），和被停飞的机型不同。

《航空知识》杂志主编王亚楠介绍，737-800（NG）为波音737系列飞机中比较著名的一款，此外还有多款型号飞机，“NG表示的是737系列飞机的下一代飞机，因此这款飞机在737经典机型的基础上做了大幅度改进。该飞机的交付量达到7000多架，数量非常大，整体安全记录也比较好，比过去的737飞机还要好一些。”

但王亚楠同时指出，上个世纪90年代，该款飞机投入运行，但在实际运行中遭到一些指责。比如，曾有波音前员工指出737（NG）中有些飞机存在机构缺陷，“比如，2019年有消息显示，737飞机重要的机翼和机身连接部件中曾经出现过早的疲劳裂纹，这也是外界对于这一结构的功能性是否能维持到全寿命的怀疑依据。”不过值得注意的是，迄今为止，至少在调查结论上，还没有飞机的失事是由于这个问题引发的。

疑问2：飞机从飞行高度短时间下坠7000多米，有人为操控？

从飞机的飞行轨迹来看，21日14时20分，航班高度8869.68米，14时22分最后消失时高度骤降至1333.5米。有网友猜测，突然下坠，是因为机舱内出现了爆炸，飞机解体。

一位不愿具名的民航业内专业人士指出，正常情况来说，民航客机即使遭遇非常紧急的情况，飞行员操作飞机一分钟之内下降高度最多1000米。这种下落，我们认为是飞机仍在机组的可操控下。这次出现的速降，确实不太正常，但目前并没有信息指向，飞机是半空解体的。

对此，王亚楠分析，正常来讲，如果飞机只是失去动力，但是飞行员还能控制，飞机可以滑翔很远距离，飞行高度为缓慢降低，在此过程中，飞行员会寻求迫降空间，以处置险情。然而，如果飞机既没有动力，飞行员对其也失去控制，那么飞行员将失去处置险情的空间，只能任由飞机高速坠落，“这符合此次失事飞机最后的状态特点。”

疑问3：是不是飞机在执行航班任务过程中遇到了极端气象状况？

21日12时9分，“梧州气象”曾发布消息，受较强冷空气和切变线共同影响，21日夜间至22日，全市有中雨，局部大雨到暴雨，并伴有短时雷暴大风等强对流天气。

从人民日报发布的失事飞机视频来看，现场天空有些阴沉，但未有明显降雨。新京报记者联系了藤县气象局，预报员表示，至当日18时左右，藤县本站的气象数据一直很平稳。“天空少云，最高气温为30.9℃，地面能见度20000米左右，本站最大风速是8.6米每秒。”预报员说。

王亚楠分析，强对流天气的影响只能说不能完全排除，但几率并不大。飞行员在飞商业航线时，会根据空管和气象部门的支援而调整其飞行高度，因此恶劣天气的影响飞行员是有可能规避的。

一位不愿具名的专业人士也指出，失事飞机飞行高度在接近8000米的位置，强对流天气对其影响不大，即使有飞行员也可以进行规避。

疑问4：民航公司是否会限制同款飞机运营？

王亚楠表示，民航部门对于飞机的运营与停飞有严格标准。民航部门和当地相关部门现在正在开展搜救，搜救人员和调查人员已第一时间赶赴现场。这一事故最终的调查报告公布预计会比较晚，但是民航部门根据调查结果会有一个初步的判断。“如果局方认为机械原因比较大，不排除做出限制或者停飞这款飞机的决定。但是现在还没有相关的文件出台。”

3月21日晚，有媒体报道，中国东方航空公司已经将公司所有737-800执飞航班暂停投运。波音相关负责人于当日晚间回复新京报表示，波音已经看到了相关报道，正在收集更多信息。

以上航空公司的举措，业内人士认为，是考虑到民航运输安全的主动行为，在失事原因没有明确之前，还不能把问题归因于一款机型和技术都很成熟的商业飞机。

疑问5：飞机坠落到山林，是否还有机上人员幸存的可能？

截至记者发稿前，搜救人员尚未发现机上人员。但网络上已经有尚未被证实的消息称，机上可能还有生还者。

这种可能性大吗？王亚楠说，幸存者是不幸中的奇迹，在现实中也曾出现过。但从这次飞机失事前的状态来看，它是从8000多米高度快速掉落到地面，而且还是在山区，同时引发了山火，机上人员幸存的可能性极小。

航空事故搜救，最大的困难是确定和抵达现场。尤其是飞机在海洋上空坠落，是行业内公认的最难施救的情况。

本次坠落位置虽然是山林，但第一批搜救力量到位很迅速，也快速使用无人机等设备展开了生命迹象搜索。目前还是生命救援窗口期，我们一起期待奇迹。

同时，民航业界也希望“黑匣子”能顺利找到，到时候就有望了解飞机坠毁前到底发生了什么。