国际金融支付二元化 不可轻忽

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

俄乌战争爆发，各国纷纷声张正义提出不同的经济制裁。其中扮演跨国支付最重要角色的全球银行金融电信协会（SWIFT）也回应美国、欧盟、英国及加拿大等要求，正式中止俄国七个金融单位的汇款指令通讯，瞬间切断俄国对外金流管道。除了SWIFT断讯外，俄国又被VISA与万事达卡停止服务，人民日常交易受困只好申办Mir-银联双标卡应急。外汇交易障碍并造成俄国支付美元计价债息的违约风险，国家债信正面临巨大压力。

SWIFT虽是众多金融机构拥有，但实际治理则为西方先进国家所掌控。过去数十年全球经贸整合使得跨境金流日益重要，而SWIFT去年的指示汇款讯息传递量达22亿笔，年成长率8.46%，更是国际金融汇款不可或缺的骨干。“两军对峙，断其锱重”，欧美国家透过SWIFT抵制敌意国家的跨境金融交易并不意外，从过去伊朗、朝鲜乃至今天的俄国都是明证。

俄国面对SWIFT抵制风险并不是第一次。早在2014年兼并克里米亚时就曾受到美国关闭SWIFT的威胁。俄国央行因此成立了SPFS的金融资讯传递系统，不过八年下来，此系统连结通汇的国家相对有限，主要仍以中亚地区为主。另一方面，中国大陆在2015年亦成立人民币跨境支付系统（CIPS）。大陆经贸快速发展，人民币在国际金融交易角色愈益吃重，再加上系统设计与SWIFT对接，而使得CIPS的成长可期。据统计今年2月底，CIPS已有1,287家金融机构直接或间接参与，涵盖国家及地区已达103个。

俄国既受到国际制裁，未来必会强化与中国大陆的经贸往来，以维系经济稳定。的确，普京2月参加冬奥开幕便与大陆签订文件，大陆承诺将在十年内购买1亿吨石油，每年并增购100亿立方公尺的天然气。另外，2月下旬大陆海关总署也宣布允许俄国全境小麦进口，这代表俄国出口大陆谷物将大幅增加。

俄国长期受到限制美元交易的威胁，降低对美元依赖已成为行之有年的政策。中俄贸易以美元交易的比重因此从八年前的九成降至目前的六成。这次俄乌战争更确立俄国将继续调降美元交易比重，而中国应会乐观看待人民币作为支付工具的角色。日后俄国SPFS与中国大陆CIPS两系统可能会更密切整合，以扩大彼此在国际金融支付的重要性。

俄乌战争所引发俄国经贸政策调整，将有利于人民币与CIPS在国际金融支付体系的发展。大陆推动的一带一路，向沙特阿拉伯采购石油，以及对非洲各国经援若皆强化使用人民币交易，再加上大陆在东南亚地区的经贸影响力，我们可想见CIPS将成为与SWIFT唯一能抗衡的国际支付系统。如果大陆能与其他国家更弹性处理长期支付失衡问题，包括以其他货币弥补逆差、债务安排、贵重金属或物资交换等，那么二次大战后美元作为国际支付“硬币”的角色将被弱化。

CIPS重要性日增固然与国际政治对抗及大陆经济崛起有关，而金融科技进步更是催化剂。大陆是推动数位货币应用最重要的国家，根据中国人民银行统计，截至去年底数位人民币的零售试点超过808万个，个人钱包2.6亿个，而交易金额已达875亿元。不同数位货币跨境交易实验则是透过香港主导的mBridge计划进行，相关报告显示跨境交易的速度与成本皆极具潜力。

俄乌战争是国际金融支付系统朝二元化发展的转折点。虽然目前大陆CIPS讯息传递量仍相对有限，但随着国际政治两极化发展，我们推测扩大影响力且摆脱制裁风险会是大陆金融发展政策的重要方向。台湾金融业该如何因应未来国际支付系统的变局，建议还是要从交易效率、成本及风险角度来考量。毕竟中、美与欧洲贸易对台湾经济皆至为重要，金融业必须要能审时度势、灵活调整才是成长茁壮的王道。