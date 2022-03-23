疫情油价沉疴未愈 空难令民航前景蒙忧

来源：路透社

作者：徐凯文

中国东方航空的一架波音客机周一下午坠毁后，其A股此前录得的四连涨戛然而止，周二盘中一度重挫逾9%，并拖累其他航空股与中国股市旅游板块的表现；不过，铁路运营商股价则逆势劲升。

分析人士认为，中国东航或面临航班取消、遇难者赔偿等后果，空难亦可能不利于东航今后申请航线和航班时刻，为其股价带来下行压力。而中国整个民航业的亏损情况仍未缓解，其前景继续受新冠疫情、油价、经济复苏进程等因素掣肘。

“如果调查结果显示东航在维护或其他流程中存在不足，东航将面临潜在的下行风险，”国际评级机构--晨星在报告中称。不过其同时认为大部分的影响是短期，仅凭赔偿不会对公允价值估值（fair value estimate）产生重大影响。

晨星并指，潜在的监管行动--包括罚款、额外的安全要求、甚至飞机停飞--可能会产生更大的影响。这次坠机事件也可能对东航有中长期影响，因为如果东航被发现有过错，那么东航在未来几年申请航线和航班时刻时可能会处于不利地位。

中国东方航空搭载132人的波音737客机周一在广西坠毁，为自2010年以来中国首次空难。国家主席习近平指示全力组织搜救，副总理刘鹤和国务委员王勇当晚率有关部门负责人赶赴广西梧州。官方媒体周二报导，失事现场发现了客机残骸和碎片，但目前尚未发现机上失联人员。

此前连续四日上涨的中国东航A股今日收低6.2%，盘中一度重挫9.3%，并领跌中证旅游主题指数成份股；其港股则至多泻7.3%。东航周一晚间公告称，本次飞机失事的原因还在调查中，公司将积极配合相关调查。

中证旅游主题指数低开2.5%，收盘跌幅缩至1.8%，终结此前连四日升势。其中，交通运输行业个股表现分化。航空股中，中国国航、南方航空盘中最大跌幅分别为4.5%和4.6%，惟收盘跌幅均收窄至不足1%；铁路股中，京沪高铁最多涨6.7%，大秦铁路则一度扬2.4%。

至于其他受空难事件牵连的公司，钛矿开采商--鼎龙文化中午公告称仅财务总监搭乘失事航班、澄清七名董事在失事飞机上等传言后，午盘一度跳涨3.3%；为飞机承保的中国人保亦低开高走；波音周一股价则大幅收挫3.6%。

中信证券报告表示，以2004年11月21日东航MU5210事故为例，民航月度客运量四个月基本恢复至旺季10月水平，且东航股价一天、一周、一月降幅分别为0.7%、2.0%、11.1%。复盘历史安全事件不改变周期趋势，B737-800在国内民航业机队占比为32%，在保证安全性前提下，压制的出行需求的恢复进程或为影响航司基本面关键因素。

花旗报告指出，此次坠机给中国东航带来短期的潜在下行风险，包括但不限于客户的安全问题，航班取消或供应短缺，受害者赔偿的额外费用等。

富瑞金融集团(Jefferies)分析师则认为，除非明确怀疑技术故障是造成事故的根本原因，否则中国航空监管机构不大可能停飞737-800客机，因为停飞1,000多架飞机会在中国这个全球第二大国内航空市场引发运营上的影响。

737-800是737 MAX的前身，具有良好的安全记录，但波音其他一些机型在过去10年出现过一系列飞行事故，特别是737 MAX，因而引起了人们的关注。

航空业复苏进程“缓慢爬坡”

就航空业的基本面，华东一交运行业分析师对路透表示，对航空业复苏的节奏较为谨慎，“我们可能觉得没有那么快去恢复，今年还是一个缓慢爬坡的过程。”

他并指，从需求端的角度来讲，疫情仍然是影响航空出行的最大变量；从供给的角度，未来引进飞机的架次数量可能会大幅度减少，财务报表也不支持大规模引进飞机，且引进飞机的机型可能也要调整，有助于航空行业长期的供给优化。

中国民航局发展计划司副司长张清上周在一研讨会上曾披露，今年1-2月，全行业亏损达222亿元人民币。其中，航空公司亏损185亿元，机场企业亏损52亿元。

国家卫健委日前公布第九版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》。卫健委医政医管局局长焦雅辉表示，对轻症病人处置、核酸检测Ct值等作出重要调整，并不意味着防控政策的放松，各地现在仍然还是要慎终如始地做好新冠疫情防控工作。

国泰君安此前发布报告认为，刚需支撑票价保持相对平稳，考虑机队低周转，且油价高企，预计航司短期经营压力巨大，一季度将再现行业性大额亏损；而新冠新诊疗方案的重要意义在于，将进一步提升民航业未来两年实现复苏的确定性。

油价周二扩大涨幅，因一些欧盟成员国讨论了可能对俄罗斯祭出石油禁运，而且与伊朗结盟的胡塞武装对沙特能源和海水淡化设施的袭击使市场感到不安。