香港抗疫面临关键抉择 清零共存要说清楚

来源：明报

明报社评

香港政府打算下月底开始分阶段放宽社交距离措施，小学亦将恢复面授课堂，疫情很有可能反弹，港大流行病学模型推算，香港将迎来第六波疫情，若按现时政府处理方式，预料新一波疫情将再多220万人感染，约1500人死亡。疫情发展变数多，每每出乎乐观预测之外，唯一可以肯定的是，下一波疫情必然会来，当局现在就要设想如何应付，不能重蹈覆辙。由现在到下月底放松社交措施之前，将是第五波疫情回落期，清零还是共存，先与大陆还是外国通关，抉择时刻已至，特区政府必须直面问题，早日指明方向，见步行步，拖拖拉拉，只会引来更多误读或猜想。

政府说法模棱两可

社会预期管理大忌

本港新增感染数字，连续第四天少于2万宗，至于新增死亡人数，持续处于超过200的高位，某程度与重症死亡高峰期往往比感染高峰迟来有关，唯盼一两周过后，无论感染及死亡人数，能更有显著的回落。港大医学院推算，现时全港约有440万人已感染新冠病毒，绝大部分人正在康复或已康复，第五波疫情有回稳迹象，可是观乎当下形势，第六波疫情再起，只是时间及规模的问题，以为可以“躺平”，是非常错误的想法。

政府公布疫情应对部署，包括下月起取消“禁飞令”及放宽入境要求、4月下旬起放宽社交距离措施，以及暂缓全民强检。疫情爆发两年多，除了个别豁免，疫情严重地区的非港人基本无法回港，即使香港居民返港亦有限制。今年1月，港府先后向英美等9国执行航班“熔断机制”，禁止这些疫情高发地区的民航客机来港，用意是加紧堵塞外防输入缺口，连当地港人亦无法归来，未料本港疫情急转直下，之前存在的这道小缺口，堵与不堵，这一刻的确无什么作用，不如通融方便一下外地港人；监于Omicron潜伏期短发病快，从体恤角度，让9国香港居民回来、但凡打齐针兼检测阴性者隔离期缩短至7天，做法可以理解，当局称之为“理顺”港人回港检疫安排，并非“放宽”，可是一些商界人士显然并非如此看待。

观乎商会、金融界以及跟外资外商关系密切人士的反应，他们明显认为或期望，这是放宽外国人来港检疫隔离规定的第一步，香港外防输入政策将改弦易辙，走向“与病毒共存”。有商界人士指出，外国（欧美）高级行政人员“不可能接受14天检疫期”，7天已是“上限”，要求港府4月下旬起，开放非香居民来港，检疫期应跟港人看齐，同为7天；有人更明言，希望这是全面放宽对外旅游限制的前奏。另一边厢，一些疫前需要经常往返大陆的港人以及跨境家庭，则甚为绝望，因为他们怀疑，以目前走向，香港与大陆恢复通关遥遥无期，港府所提的复常“路线图”，已将他们的迫切需要排除在外。

行政长官林郑月娥否认政府已选择共存，强调仍未能完全厘清香港采用哪种抗疫模式，惟究竟是清零抑或共存，先与大陆还是外地通关，现在确有需要说清楚。从预期管理角度，当局再拖下去，只会令各界有更多猜想，各式各样期望不断膨胀，万一最后落空，希望愈大失望愈大，反而不利经济及社会人心稳定；从控疫角度，第六波疫情出现只是迟早问题，未来数周是第五波疫情缓和期，港府必须把握此一时机，决定抗疫大方向，并作好相应部署准备，继续拖拖拉拉，又再错过行动时机，只会重蹈这波疫情覆辙。

清零共存皆需执行力

全民强检大陆是后盾

政府专家顾问梁卓伟表示，若无其他因素影响，预料4月21日，即首阶段社交措施放宽之日，新增感染数字将是3位数。问题是香港在社区未清零下放松社交措施，疫情一定反弹。西方国家与病毒共存，上一波与下一波疫情，未必有很清晰界线。第六波疫情可能在4月底5月初出现，港大流行病学模型推算，若按政府本周公布的计划放宽社交措施，第六波疫情或于6月初见顶，总共再有多220万人感染，假设届时当局处理得宜，口服特效药派药率超过五成，预计每日确诊入院数字，可控制在医疗系统承受能力上限范围内，惟死亡人数仍将达到1500。流行病学模型推算，建基于一系列假设，当局的应对好坏影响很大。倘若政府处理依旧像这波疫情般拙劣，港大所作的死亡人数推算，也许已是相对乐观，相信很多人都不敢假设悲观甚至最坏情况一定不会发生。

梁卓伟认为，目前要决定香港未来抗疫前路，如取清零，外防输入要比之前严格，并要在新增个案降至3位数时做全民强检；如取共存“走向风土病”，就要提高疫苗接种率、强化治疗能力，“减重症、减死亡、减医疗负荷”。第五波疫情暴露港府应变差、执行差。若说全民强检难行，在于当局没有大陆般的动员执行力，那么假设港府应变执行力“忽然改善”，一定能走好共存之路，能像新加坡般有效控制死亡、避免公营医疗系统爆煲，同样存在疑问。比起清零策略，现在与病毒共存，必须面对一系列未知，包括新变种病毒的死亡率。动态清零跟控制出色的共存，其实都不是易走之路，既然香港有大陆全力支援，全民强检清零，现阶段应该坚持下去。