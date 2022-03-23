西方评估：俄电子通讯落后导致将领频阵亡

来源：明报

俄罗斯入侵乌克兰近一个月，西方官员周一（21日）向美国《外交政策》期刊表示，俄军迄今在战斗中最少损失5名将领，占部署在乌克兰的俄将领人数五分之一。这可能是二战以来俄军将官最高伤亡率。西方官员及分析家估计，俄军将领接连阵亡主因是低质的电子通讯设备使他们易受针对攻击，以及军队缺乏纪律，以致向前线传达命令变得困难。

《外交政策》引述一名熟悉西方情报评估的欧洲外交官员指出，俄罗斯将领统领的是一支由近20万人组成的庞大军队，其中许多都是年轻士兵，将领们要设法让他们服从命令，“他们不得不到走到前线才行，这使他们面对的风险比你平常看到的要大得多”。该外交官指出，多名将领被杀以致军队行动能力下降且陷入困境，“这都是军队缺乏准备的问题，他们下了命令，而命令没得到执行”。该外交官又称，俄将领有时会进一步深入战场处理纪律问题，例如士兵抢掠商店和房屋内的食物。退休美国海军上将福戈（James Foggo）认为，由于俄军没纪律、不专业及训练不足，故要把将领们推到战场上。

《华尔街日报》引述分析指出，乌军在城市附近打伏击战，俄罗斯较低级军官无法应付，美国海军陆战队上校、华盛顿智库大西洋理事会研究员巴兰科（John Buss Barranco）说：“他们的小队领导层水平不高，所以你才会看到将领们在战场上走到那么前。他们过度依赖高级军官在前线作微观管理，因为他们没能发挥同样主动的士官队伍。”

头重脚轻文化 军令不畅

美国国防官员及分析家指出，俄将领们之所以现身冲突的地险地带，部分原因是俄军队有严格的自上而下指挥传统，这给予初级军官的灵活性较少，因高级军官会参与战术决策的细节。曾在俄罗斯工作的美国外交政策研究所高级研究员罗布·李（Rob Lee）说：“俄军有头重脚轻的特点，军官阶层扮演更重要的角色。”相比之下，美军较倚重下级军官，包括中校，他们的日常训练让他们具备在战斗中随机应变、调整路线的能力，同时与远离前线的更高级别军官保持紧密联系。数十年来，只有一名美国将领命丧战场。

乌军特别部队针对俄军官

西方前军官和分析家指出，俄军另一个弱点在于它所使用的通讯设备。在乌克兰的俄军官仍依赖手机、未加密的甚高频和高频无线电沟通，而非先进的加密无线电技术，这使他们的通讯易受到拦截或干扰。西方军事分析家指出，俄军官可能因使用开放通讯方式而暴露位置，成为攻击目标。

《华尔街日报》引述乌克兰总统泽连斯基核心圈子人士报道，乌克兰军事情报特别行动部队有一支队伍专门负责找出俄军官的位置，并实施攻击。“他们会寻找有名气的将领、机师及炮兵指挥官”。他称，俄军官经常被发现使用未加密的无线电设备，这使资料在传输过程中易被拦截，或可据此在地图上被精确定位。

俄报删近万俄兵阵亡报道

《纽约时报》上周报道，西方情报官员估计，迄今约有7000名俄军阵亡。亲克里姆林宫的《共青团真理报》周一报道，已经约有9861名俄兵阵亡，16153人受伤，但其后移除有关报道，称网站遭黑客入侵。《外交政策》认为，这些数据可能来自俄国防部泄露或被入侵。有关数字远超俄国防部3月2日称，约498名俄军在乌战中被杀，1597人受伤。至于乌军方面，泽连斯基本月12日称，最少1300名乌军阵亡，美国则在战事爆发两周时估计，约有2000至4000名乌军阵亡。