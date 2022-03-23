中国要谨慎应对经济风险　施政要深谋远虑

来源：香港01

作者：倪文迪

今年以来，在乌克兰战争等众多因素刺激下，全球经济危机涌现，中国金融市场自月初以来更经历了严重的暴跌。市场情绪低落，上周国务院刘鹤主持国务院金融稳定委员会专题会议，强调有关部门要积极出台对市场有利的政策，慎重推出收缩性政策等政策宣示，成功平复了市场的恐慌情绪。

本周一（21日），国务院总理李克强在召开国务院常务会议时，再次讨论了如何稳定经济大盘及市场预期。会议除了确认今年会推出大规模的增值税留抵退税外，并再次强调经济“稳字当头”、“不搞大水漫灌”的讲法。

政策未有重大转向

从这次会议的内容可以看出，中央对于应对经济风险所推出的政策仍然是相当含蓄的，重视让企业渡过难关而非大搞货币宽松及刺激。例如这次会议最具体的政策是退还高达1.5万亿的增值税留抵退税，但这本质上与一般退税和减税并不一样，不会为企业增加收入，只能提高现金流，帮助面临资金链断裂的企业支撑过当下的经济困难局面。

中国的增值税是指对企业买入原料和卖出货物之间的差价所征的税项，是中国主要税项之一，占全部税收约六成。具体计算方法是以卖出货物的价格乘以税率再扣除买入原料的价格乘以税率。不过，企业并非经常都可以马上将货物转手成功，有些月份会集中购买原料，等待到往后才积极销售货物，这做成有时候增值税会成为负数（即报税期内买入原料比卖出货物的价格要高）。在一般情况下，增值税成为负数只会记帐成为“留抵税”，而所谓“留抵税”退还即是将这笔“负数”税项退还企业。由于货物日后终会销售，退还留抵税并不代表企业交少了税，只是代表它们可以留待日后成功销售后再交，变相只是帮助企业增加现金流，以及令企业更易囤积原料。

当下全球供应链大受破坏，这政策可以让企业有更佳的条件去累积生产原料，避免因供应链中断而陷入停产情况。另一方面，政策也是集中缓解现金流较吃紧的中小型企业而设。从增值税留抵退税的出台来看，中央的经济政策仍然相当有针对性，小心翼翼地避免全面宽松刺激。

不能为解决问题而制造更大的问题

其实，李克强在会议中仍然是重申“稳字当头”及“不搞大水漫灌”等近年中央经济政策的重点。他强调的五个“稳”当中，第一项便提及“加大稳健货币政策对实体经济的支持力度，坚持不搞大水漫灌”，可见中央没有因为经济下行风险而改变了政策核心。事实上，本周一人行公布的3月LPR利率维持不变，1年期为3.7%，5年期为4.6%，并没有如一些评论所估计的宽松。

当然，假如经济环境进一步恶化，中央仍然保留更多的货币及政策工具可以使用，将来会否出现更宽松的环境尚未可知。不过可以肯定的是，中央并不希望因为过度宽松而埋下经济和金融炸弹。远的教训是2008年中国为了应对金融危机而推出的四万亿政策，抬高了资本价格，加大金融杠杆，对实体经济带来的帮助可能不及其所埋下的金融风险。近的教训就好像美国在2020年因应疫情而推出史无前例的货币宽松，结果引致了当下美国数十年未见的高通胀环境。

正所谓前车可监，施政要有远见及全面，切不可以为了解决当下的问题，而制造更大的问题。这点深深值得为政者所深思。

