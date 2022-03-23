中国大陆比乌克兰 距离台湾更近

来源：中时电子报

作者：黄介正

夹在两大强权势力之间的乌克兰，用国破家亡下的流离失所，奋勇抗敌下的断垣残壁，强权介入下的难测终局，为台湾撰写了一整套政军兵棋推演想定。

上个世纪冷战结束，如何从苏联解体学到教训，中国大陆产出了成千上万篇的文章报告，警惕避免犯了同样“亡党亡国”的错误。此次俄罗斯军事进犯乌克兰所引发国际社会的复合式反应，再一次给中国大陆远距示范教学。

从强权争霸的连环算计，盟邦伙伴的现实利害，地缘政治的复习考题，经济制裁的效能重估，国防军制的严苛考验，先进科技的加乘效果，网络社群的战时作用，野战用兵的不变原则，中国大陆一定在勤作笔记。

去年被《经济学人》杂志列为“世界最危之地”的台湾，当然不是乌克兰，却同样需具备与强权周旋的必要智慧，以求“全国全军”之策，千万不能辜负了这个用鲜血所书写的教训与示警。

俄乌战争自开打已近1个月，何时停火止战无人知晓，战后能否维持稳定和平，国际强权板块成何样貌，眼下都难有准确的定论，然而各方评论已如疲劳轰炸，不分日夜时区，全面灌爆手机平板和电脑电视。倘若将镜头拉远，心静下来，即有几项台湾不可不察的关键要点。

首先，中美仍将是强权竞争的两大主角。虽然在中美关系正常化与《上海公报》50周年之际，容易令人重温冷战时期之战略三角，而有所谓“新三国演义”的说法，然而俄罗斯经历此役，其国家威望与经济规模，甚至军事效能，都有不升反降的困境，既难有撑起鼎足的力道，也不易与中美任何一方真心结盟。

其次，台湾不仅是大陆的核心利益，也是地缘安全利益。与大陆“长三角”和“珠三角”形成犄角的中央位置，台湾连结的是财富集中区域，扼控的是海空交通咽喉。即使中国大陆采行防御性质的国防政策而不向外扩张，台湾仍是海上长城的第一雄关，无台湾则无海防。乌克兰被视为俄罗斯必争的缓冲区域，而台湾才是大陆在与美国长期战略竞争中，地缘安全边疆的首要位置。

其三，美国“四不一无意”的表态将有“落到实处”的压力。习近平2012年所倡“不冲突，不对抗，相互尊重，合作共赢”的“中美新型大国关系”，应该与拜登在日前视讯峰会所称“不寻求同中国打新冷战，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持台独，无意同中国发生冲突”对照分析，即使美国所言欲在俄乌战事胶着时，致力制约北京协助莫斯科，北京当然也会掌握机会要求拜登说话算话。

其四，美国将持续强势主导台湾的防卫构想与建军政策。台湾地处西太平洋第一岛链中央位置，自然有前线守门员的价值，然而无邦交、无盟约、无驻军、无联训、无联演，也是台美军事关系的政治现实。尽管过去几十年，美国几乎没有计划执行大型海岛防卫的实战经验，然对于台澎防卫，仍多趋向主张建构“独立固守”的“堡垒台湾”；而透过对台军售“指导”台湾的“不对称”建军，也使得“国防自主”停留在产业层级，而非战略的自主。

俄罗斯2014年骤然出兵占领克里米亚之后，乌克兰就很扎实地获得了八年战略预警期，我们相信期间必有其国内理性爱国菁英的“逆耳忠言”，也必有政府主导的“对内认知战”，如今引来国倾民难、覆军杀将的大祸，如此惨痛代价换来的终局，极可能远不及独立自主的战前状态。

乌克兰奋勇抵抗侵略的军民，不会忘记离乡背井的难民。“今日乌克兰，明日台湾”固然凸显台湾人民潜藏的焦虑，但我们也要思考，这个说法对美国决策者有何提点？对中国共产党以及大陆人民有何启发？千万不要忘记：大陆比乌克兰，距离台湾更近。

作者为淡江大学战略所副教授、中华战略暨兵棋研究协会理事长