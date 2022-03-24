俄乌战事中美博弈与台湾

来源：联合新闻网

作者：汤绍成

俄乌战事愈演愈烈，双方伤亡人数急速攀升，甚至核战阴影浮现，确实令人忧虑。日前美中领导人通话，其内容乃以台湾与乌克兰为重，可见其中的关连性，影响深远。

自特朗普政府的贸易战开始，美中关系日益恶化，而拜登还联盟制中，致使双边关系每况愈下。此次俄乌战事美国难辞其咎，已从早先邀乌进北约的道德高地，却因见死不救，现已陷入当前乌国惨状的道德困境。

在此状况之下，拜登主动与习近平视讯通话。但若以拜登所称“四不一无”的立场观之，美方不寻求打“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突等，确实印证了美方是有口无心、阳奉阴违，AUKUS与Quad，新疆、南中国海与台湾不都是例证！

在有关乌克兰问题上，拜登也支持外交解决。但因美方支乌抗俄难以伸展，而中国立场中立，自然暗捧中方出面。日前美方拒绝台湾的一项军售方案，以及限制台湾在帕劳的国际参与，好似略显善意。还有今年二月下旬，美国国务卿布林肯主动与中国外交部长王毅视讯对话，中方声称布林肯表示“反对台独”，而美方并未否认，此乃与以往的“不鼓励台湾独立”更进一步，可见美方立场的微调。因而管控分歧与适度协作，还是双方关系的重中之重，这就与中方是否有意调停俄乌之战有关。

先前乌国外长与王毅通话时，主动邀请中方出面调停，欧盟外交政策负责人博雷尔（Josep Borrell）日前强烈支持中国在俄乌战争中进行调解。三月八日，德法两国领导人舒兹与马克宏与习近平视讯会议，也有意敦请中国出面斡旋，并获得中方善意回应，现正可能在谈判细节问题，目前尚无具体行动。

若从另一方面观之，只要北京邀集相关各方上了谈判桌，这就已经表达了对欧洲与世界和平做出贡献的立场，至于结果如何，那就好事多磨，而中方自然可依其强大的影响力纵横捭阖，当可强化大陆在国际上的影响力，对美俄欧乌都有助益，一举多得。因而可知，当前中方已经表达调停善意，一旦与美欧谈妥条件，随时可以出手。

最后，台湾尤应引以为戒。看到乌克兰的惨状，以及北约国家的袖手旁观，执政者必然点滴在心头，故只能强调台湾与乌克兰不同，以便转移焦点。其实，乌台双方的相似处甚多，比如美国从中拉拢与破坏的角色吃重，以及各自内部政治认同与争斗激烈等等。

因而，政府确实应当改弦更张，不要因一味亲美而顾此失彼，从乌克兰的案例可以得知，就算日后有外力驰援，也必然缓不济急。日昨大陆一架民航机失事，蔡英文立即表达慰问，可见其观风向之敏锐。正如国防部长邱国正所言，一旦作战，大家都很惨，就算胜利也是惨胜，故应选择避战。可见若从“抗中保台”的策略转为“反战爱台”，以谈判代替对抗，才是真爱台湾。

作者是政治大学兼任教授