俄乌殊死战 美通膨恶化 全球景气不明

来源：联合新闻网

作者：卢信昌

即将届满一个月的乌克兰战争，正让全球经济复苏的不确定性逐步增高。像汽车制造所需零组件，从传统大厂的日本丰田、BMW和福斯汽车的欧洲厂，一路到特斯拉的上海电动车厂，纷纷因为供应短缺而中箭下马，被迫暂时关闭生产线。至于通膨压力与粮食短缺的恶化则更不在话下，美国二月份的消费物价，一举平了40年前、第二次石油危机之后，接近8%的高纪录。

至于交战的俄、乌两国，战况看似陷入胶着，但生灵涂炭的惨烈加剧，则已然迫在眉睫。在上个周末总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）对以色列国会发表视讯演讲；结尾时不断呼吁要一起拯救犹太同胞，所以亟需最先进的无人机和军事资源，希望以色列人民将心比心无条件提供。

稍早之前，俄乌进行第四次和谈协商，就在双方外长谈判已有若干共识的基础下，他亲自表示愿意与普京不拘形式、地点的做会面。令人讶异的是随即又改口，即使跟俄罗斯达成和平协议，也要交由乌克兰人民以公投来做决定。

于此刻泽连斯基延长戒严令30天，和以公投做但书的和谈条件，定然会激化战争的发展。显见得，他早已无视以色列总理班内特 (Naftali Bennett)在两个交战国的穿梭努力；更何况亚述海的港口都市马里乌波尔（Mariupol），经过了最后通牒，即将走上一决殊死的悲惨时刻。

原本因着地缘政治的波及动荡，在第一星期即曾经一路下杀的欧洲股市，在俄、乌以视讯持续的谈判进行，连番释放出歧见排除和彼此最高首脑也愿意会面的消息，正逐步回升走稳中。至于在第一时间即勇敢表态做谴责的日本，复因为天气转暖到来，还将天然气的购置契约转手让给欧洲国家，因而和美国股市的连动性也相当紧密。

诚然，各国汽车厂的零件供应发生短缺，原因互异：日本的东北地区遭逢大地震、上海有疫情管控的必要，而欧洲自然是战祸所致。有趣的是，全球投资人在金融市场博弈，从欧洲到东亚股市轮转却是此落、彼起，一波又一波的好生热闹。

在欧、美国家坚守不出兵和人道走廊的逐一开通后，战场上的人命安危、难民问题与金融被脱钩的卢布债务危机，似乎比不上因着军备开支增加，跟在乌克兰战后的复建计划，一时间股市、债市总的来看是愈走愈坚实了。

如同纽约时报专栏作家柯益（Peter Coy）的分析，眼前的双方困境，只是因为不认错因而犯上“沉没成本的谬误”，让交战双方不愿及时抽回手！抑或者是低估了重大历史事件的律则，这来自各方的善意支持，绝非偶然；自有其切身利害与隐藏在其后的长期战略呢？

俗谚说的好，“他人的美食，可能是你的毒药(one man's meat is another man's poison)。这背后意图与让谁服下毒药？终究要显现的。究竟乌克兰战争的日后走向，有如南北越和谈之前的越战攻势，有必要回应反战声浪之下的一轮猛攻？或者如同中东局势的诡谲莫测，因而让俄、美轮番接手过的阿富汗？还是成为旗帜鲜明的另一个伊朗，只是角色扮演与敌视对象，也一并做调换？

时间，就是最好的答案。

作者是台大副教授