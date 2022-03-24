港府不提路线图 通关大陆似口号

来源：明报

明报社评

香港面对先与哪方通关的抉择，行政长官林郑月娥昨天申明，与大陆通关仍是政府“首要工作”，可是对于议员要求订出通关路线图，林郑仅表示有待疫情稳定，再按大陆所提条件推行，现在难有时间表。疫情仍处高位，减重症减死亡一定是眼前首务，但政府也要及早谋划下一步。特首近日再三表示，抗疫工作不是两条路线之争，但客观现实是清零抑或共存，与香港先跟大陆或外地通关紧扣相连，非此即彼，以现时态势，未来一个月若不做全民强检，清零时机一过，很可能只有“顺势”先跟外地通关这一选择。一个负责任的政府，说一不二，言出必行。一天没有具体路线图，与大陆通关不过是口号。

清零或共存决定通关

全民强检可掌握疫情

第五波疫情，卫生署确认感染人数逾107万，港大流行病学模型则推算，实际感染数字可能多达440万。林郑昨天表示，专家的推算有参考价值，但现实情况远比数学模型复杂，不可纯粹靠模型推测去制订政策。然则现在当局究竟是根据什么，去准确掌握疫情、制订政策？自从当局容许市民自行呈报快速测试阳性结果后，由于很多人无呈报，又或无症状无检测，卫生署的数字，已无法准确反映社区传播情况。有专家根据外国经验，假设“每1名已知感染者背后有3、4名未知的染疫者”，从而做粗略估计，流行病学模型某程度已较为严谨。政府常言抗疫要“快、狠、准”，市民看了近月情况，倒想知道这个“准”字从何说起。

诚然，卫生署感染数字徐徐下降，加上政府所做的污水检测，以及围封强检发现感染比例，皆指向第五波疫情有所回落，不过若要全面掌握疫情，全民强检必然精准得多。当然，如果特区政府打算仿效欧美与病毒共存，对于感染数字的掌握，确实毋须太精准，足以判断是否出现新一波疫情便已足够，入院率和死亡率等也许更重要。可是最近特区政府对于全民强检、清零或共存等问题，不论言或行，经常令人搞不清当局想怎样。

第五波疫情高位横行，无人认为现在是合适时机做全民强检，国家卫健委抗疫专家梁万年亦认同，暂缓全民强检不等于躺平，香港抗疫即时重点是减重症减死亡。日前林郑大谈香港动员力不如大陆，全民强检“挑战很大”，予人观感是香港想做也做不来，昨天的说法，则变成如果疫情去到末段，有助达到抗疫目标，“一定会做全民强制检测”，不会计较资源。政府专家顾问梁卓伟表示，香港要选定清零或共存，林郑回应抗疫工作不是两条路线之争，本港抗疫“目标清晰”，“与国家一致”。她提到，因为社会经济需要，与大陆通关仍是特区政府“首要目标”，但当立法会议员问及两地通关路线图，林郑只说先待第五波疫情稳定，再按大陆之前提出的条件推进，现在难有时间表。

人类长远必须与病毒共存，不代表短中期无选择。全球疫情未完，未来转折难料，清零与共存孰更明智，留待日后学者史家下定论，但对于当下香港，清零或共存绝非单纯模式之争，而是跟先与谁通关挂钩，直接影响不同持份者。选清零就是先与大陆通关，即时受惠者包括跨境家庭、常要北上公干者，以及在大陆有生意的商人；旅游零售饮食业养活很多中下层家庭，先与大陆通关、占访港旅客绝大多数的大陆客恢复来港，对民生就业帮助很大。选择共存就是先与外地通关，即时受惠是跨国企业、与外资关系密切的工商界及金融界；较常搭乘飞机远游、做生意或探亲的中产人士，也会方便不少。政府若认为已说清楚通关优次，就应拿出具体路线图，证明当局表里如一，不是讲一套做一套。

最近香港有一种声音认为，香港“先行先试”与病毒共存，可供大陆“参考”。这种观点是一厢情愿。首先，大陆表明动态清零大方针未变，未来对外重开的条件，包括国际疫情减退、病毒显著转弱、有特效药等，相当清晰。观乎梁万年等权威专家说法，大陆显然不认为这些条件已成熟具备。其次，即使大陆真的要借监外地共存经验，相信也宁可向新加坡取经，香港更似负面教材。所谓“共存”其实可分被动与主动，绝大多数国家其实都是因为抗疫惨败，别无他法，唯有被动共存，欧美情况最明显。放眼世界，主动求共存并能稳控死亡人数者寥寥，新加坡是罕有成功例子。不少人混淆了“惨败后共存”与“不败下共存”，才会有“失败者才是赢家”的结论。

全民强检求清零

未来一月关键期

香港抗疫两年功亏一篑，一败涂地后最容易的选择，是假“与现实共存”之名向病毒投降，然而香港有大陆全力支援，只要不放弃，还有许多事情可做。清零抑或共存，决定香港先与谁通关，若选清零，全民强检几乎是唯一方法。下月底社交措施松绑，疫情必然反弹，一旦感染人数又升至高4位数甚至过万，全民强检又会因为隔离设施不足无法推行。当局真的有心清零与大陆通关，一定要在未来一个月把握时间做全民强检，一旦错过了，理论上最快7月才有机会做，届时香港可能已走上先与外通关的共存之路，无法回头。当局不在短期拿出与大陆通关路线图，外界只能假设，特区政府其实选择共存及先与外地通关。

