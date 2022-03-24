印度不站队西方　国家利益决定立场

来源：香港01

作者：倪文迪

俄罗斯入侵乌克兰引起西方国家联合起来对其施以经济制裁，不过大部分发展中国家却没有跟随西方的步调，即使有不少谴责俄罗斯入侵，但加入经济制裁者寥寥。当中立场颇令人意外的是印度不单在联大谴责俄罗斯动议中投弃权票、更拒绝对其施加经济制裁，甚至扬言要增加输入其能源产品。

印度是美国印太战略的重要伙伴，加入了“四方安全对话”，然而在俄罗斯问题上却没有站队西方，走上自己的道路，甚至连“死敌”巴基斯坦总理伊姆兰汗也罕有地指要仿傚印度对俄的中立政策。印度的西方盟友对此甚是紧张，然而它仍然不为所动，其背后的所看重的究竟还是自身的利益。

有别四方安全对话 印度不站队

印度未有紧随西方国家的步调，引起了“四方安全对话”盟友的不满，其余三国都试图拉拢它改变态度。之前有美国国会议员建议对印度实施次级制裁作为要胁，虽然没有下文，但美国在这问题上显然也非常着急。本周一（21日）拜登批评印度是盟友中在对俄罗斯立场上“比较不坚定”。

除了美国之外，“四方安全对话”的另外两国也加入了说客的行列。上周六（19日）日本首相岸田文雄便与印度总理莫迪会谈，日方抛出了在印度5年内投资5万亿日元的计划，但双方在共同声明中就只有关切乌克兰危机及不应使用武力等讲法，未有提及俄罗斯。本周一，澳洲总理莫里逊又接力游说印度，抛出了1.9亿澳元的协议拉拢印度，不过也未有明显的成果，印度外交部只交代了澳洲已理解印度的立场。

能源消耗国 国家利益先行

印度没有跟随其西方盟友针对俄罗斯，并非只是两国关系一直不错这么简单，背后最大的因素还是国家利益。印度作为发展中的主要能源消耗国，不可能简单抛弃化石能，从去年的联合国气候大会（COP26）就可见一班。西方制裁俄罗斯推高油价，印度急需要一些经济便宜的能源供应，要其放弃俄罗斯这个便宜选项并非实际。

而且，印度本身就与西方并不处于共同的利益群体，加入“四方安全对话”某程度上只是印度希望在地缘政治上扩大影响力罢了。中印关系在特朗普时代急速转差，印度希望加入美国去制衡中国的压力。但反过来说，印度也不并不像美国及其盟友一样，与中国有极大的立场矛盾。印中的矛盾更多是利益与地缘上，这种关系可以因时间而很快改变。近日，印媒《印度论坛报》刊出了印度前总理瓦杰帕伊（Atal Bihari Vajpayee）的助手苏廷德拉的文章〈印中是时候修复两国关系〉，呼吁印度应改善中印关系，认为彼此都希望一个和平及没有极端主义的环境。刚好，有消息又指中国外长王毅将于月底访问印度，是继2020年两国因边境冲突后最高级别的官员会面。这反映中印双方都明白，彼此敌对对双方并无好处，倒不如务实合作。

当然，要因此说印度离开美国及其盟友转向亲中是过份解读。但印度显然在地缘政治上不想与俄罗斯及中国两个大国完全敌对。而且，中美都希望拉拢印度，因此它可以尽力地左右逢缘，美国如果对印度过于强硬，有可能弄巧反拙将其推向中俄一边。这亦意味着美国“四方安全对话”中印度会继续成为“不坚定”的分子。印度的例子再次反映了，至少对发展国家而言，国家政策背后所反映的往往并非意识形态，而是实在的国家利益。因此，中国强调国与国互惠互利的外交理念，长远终会成为其与发展中国家结伴同行的核心价值。