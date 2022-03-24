日本没有协防台湾义务

来源：中时电子报

作者：黄惠华

台海安全问题是最大的国际问题之一，台湾面临被大陆武力统一的压力，台海安全取决于印太地区的稳定与安全。对此，日本不时展现出对台海安全的担忧与立场，努力维持台海现状。尤其去年日本前首相安倍晋三在台湾演讲时提出“台湾有事等同日美同盟有事”，引起国际大幅关注，日前安倍与蔡英文会谈时再度重申“绝不能允许武力片面的改变现状”。

根据台湾民意基金会发布最新民调显示，若大陆犯台，35%相信美军会参战协防台湾，56%不信；43%相信日本自卫队会参战，49%不信，相信日本参战者高于美国。可见安倍操作“抗中保台”宣传战奏效，影响台湾人对日本观感的认知，成功掳获台湾人的心。

根据日本宪法第9条规定，禁止日本拥有军队以及攻击性行为。实际上自卫队拥有武力，还是世界上最强大的十支军队之一，但是宪法过度管制，自卫队无法在紧急情况下行使的权力，凸显日本缺乏自行保证国家安全的能力困境。即便是号称日本固有的领土北方四岛，碍于宪法限制，也无法以武力解决，更何况是使用武力帮忙他国的问题？

日本政府为了思索解决宪法限制的方案，2015年《新安保法制》通过之后，允许自卫队使用最低武力保护日本领土以外友好国家，自然台湾也包含在内。防卫大臣岸信夫对“台湾有事时自卫队的应对方针”明确表示，“重要影响事态阶段，自卫队可对美军进行后勤补给及救援活动”。此话清楚表示，自卫队扮演协助美军后勤支援的角色，自卫队没有动用武力的能力。

去年安倍发表“台湾有事”说之后，日本自卫队与美军拟定了一份联合作战方案，为台湾出现紧急状况（受到入侵）做好应对准备。此份联合作战方案也只是“吓阻”大陆进攻台海的行动依据。

无论是美日联合作战方案，还是“台湾有事”说，都是美日同盟的综合性威慑新战略，此一战略取决于敌方在采取进行侵略行为之前，采取行动后必须付出沉重代价的“恐惧感”。也就是让敌方采取侵略手段时，无利可图，攻击变得更加困难，而无法坚持下去。无论是威慑还是吓阻都属于心理战的运用，并不等同于行使武力，这点需要有清楚的认知。

建构多层次社会、经济、工业吓阻条件，这种威慑形式是基于经济因素。台日关系得到彼此人民、社会、经济、工业各个层面的支持，涵盖公共生活的所有领域，刺激彼此发展，有助于形成一股威吓的力量。这也是日本总是不断在国际舞台上声援台湾加入CPTPP，或者在医疗、半导体、气候变迁、网络安全、通讯、犯罪预防等领域加强与台湾的合作的原因。无论是赠送疫苗、极力支持台湾加入国际组织、CPTPP，日本“半导体战略”向台积电提供补贴的方案等等都是创新吓阻策略。

在台日关系层次上来看，日本台湾最大的障碍是没有正式外交关系，没有外交关系，何来正式的军事合作？现实层面上，两军确实缺乏战略对话机制，不具同盟关系，更没有提供彼此军事援助之义务，认清日本在安全领域上确保台湾安全能力有限，台湾人不应该对日本防卫台湾能力有过度的期待，毕竟自己还得靠自己救。

即便如此，日台目前应该思考的方式是，如何升级战略伙伴关系，包括建立定期官方高层政治经济战略对话会议，针对特定的议题范围达成协议，包括情资交换、经贸等议题，更有助于达成共识、共同理念，让台日关系升级为真正的战略伙伴关系。

作者为台湾国际战略学会副研究员